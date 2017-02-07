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Три тысячи казахстанцев стали жертвами новой финансовой пирамиды
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danilov 07 Февраля 2017 в 10:30:42
В Казахстане лопнула очередная финансовая пирамида, пострадали три тысячи человек, сообщает ТК "Евразия". Многие из пострадавших отдавали мошенникам свои последние деньги, закладывая золото, брали кредиты.

Чтобы принять участие, нужно было отправить 11 тысяч тенге на счет руководителя проекта, в течение шести дней сумма удваивалась. При этом необходимо было постоянно вкладывать деньги снова и снова. Организатора пирамиды никто не видел, но она все время поддерживала связь с вкладчиками посредством мессенджера.

Чтобы показать, что схема работает, вкладчиков просили отправлять в общую группу скриншоты, подтверждающие, что на их счет поступила удвоенная сумма. Так новость о проекте разлетелась по всей стране, привлекая все новых участников.

В один из дней руководитель проекта ожидаемо объявила себя банкротом. "До пяти утра я не спала с ожиданием с таким, со страхом…Утром просыпаюсь, не было платежа… Я ей звонила, долбила. Она сказала: "Ну, хорошо, скиньте мне скрин, я вам верну. Какая у вас сумма?" И все, пропала она", - говорит жертва финансовой пирамиды.

Обманутые вкладчики попытались призвать организатора проекта к ответу, но по адресу, где якобы проживала женщина, дверь никто не открыл. Тогда люди решили обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас этим делом занимается Комитет государственных доходов министерства финансов. В интересах следствия его подробности не разглашаются.

Если вину организатора этой финансовой пирамиды удастся доказать, ей грозит штраф до шести миллионов тенге, либо ограничение свободы сроком до трех лет с возможностью конфискации имущества.

http://today.kz/news/proisshestviya/2017-02-07/735640-tri-tyisyachi-kazahstantsev-stali-zhertvami-novoj-finansovoj-piramidyi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 07.02.2017 в 10:48:45   # 578862
Люди наверное даже не задумывались каким образом деньги будут удваиваться
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  ЛиКа 07.02.2017 в 11:17:17   # 578886
Дуракам закон не писан, а если и писан - то не читан..
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  spy 07.02.2017 в 11:59:30   # 578904
Бля дебилы вам МММ мало было? бараны..так и надо хули, ничему история не научила...
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  Samruk 07.02.2017 в 12:31:58   # 578918
без лоха и жизнь плоха
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  старик 07.02.2017 в 14:24:28   # 578954
"Я не халявщик, я -партнер"!
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