Три тысячи казахстанцев стали жертвами новой финансовой пирамиды

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danilov 07 Февраля 2017 в 10:30:42
Чтобы принять участие, нужно было отправить 11 тысяч тенге на счет руководителя проекта, в течение шести дней сумма удваивалась. При этом необходимо было постоянно вкладывать деньги снова и снова. Организатора пирамиды никто не видел, но она все время поддерживала связь с вкладчиками посредством мессенджера.
Чтобы показать, что схема работает, вкладчиков просили отправлять в общую группу скриншоты, подтверждающие, что на их счет поступила удвоенная сумма. Так новость о проекте разлетелась по всей стране, привлекая все новых участников.
В один из дней руководитель проекта ожидаемо объявила себя банкротом. "До пяти утра я не спала с ожиданием с таким, со страхом…Утром просыпаюсь, не было платежа… Я ей звонила, долбила. Она сказала: "Ну, хорошо, скиньте мне скрин, я вам верну. Какая у вас сумма?" И все, пропала она", - говорит жертва финансовой пирамиды.
Обманутые вкладчики попытались призвать организатора проекта к ответу, но по адресу, где якобы проживала женщина, дверь никто не открыл. Тогда люди решили обратиться в правоохранительные органы.
Сейчас этим делом занимается Комитет государственных доходов министерства финансов. В интересах следствия его подробности не разглашаются.
Если вину организатора этой финансовой пирамиды удастся доказать, ей грозит штраф до шести миллионов тенге, либо ограничение свободы сроком до трех лет с возможностью конфискации имущества.
http://today.kz/news/proisshestviya/2017-02-07/735640-tri-tyisyachi-kazahstantsev-stali-zhertvami-novoj-finansovoj-piramidyi/
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