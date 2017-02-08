Казахстанцев призвали ежедневно повторять "антикоррупционную мантру"

"Несколько лет назад коррупция находилась среди проблем развития страны. В настоящее время на первый план вышли проблемы замедления экономического роста, снижения конкурентоспособности и девальвации. Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции.
Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип "не брать и не давать взяток" должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца", — сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.
Он добавил, что по результатам социологического исследования, проведенного институтом общественного мнения, реформа в области противодействия коррупции и государственной службы позитивно воспринята населением, что обусловлено повышением доверия к антикоррупционной политике государства.
"По аналогии с практикой Гонконга нами в ближайшее время предлагается работать по принципу "От двери к двери", охватывая все население страны.
Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы антикоррупционных буклетов, прикрепленных к коммунальным счетам, что позволит охватить более 250 тысяч квартир.
До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны", — сказал зампредседателя агентства.
Также, по его словам, предстоит большая работа по повышению имиджа и авторитета государственного служащего Казахстана, так как в СМИ и интернете практически не найти позитивных материалов о работниках госаппарата.
Напомним, Шпекбаев предложил наказывать руководителей госорганов за коррупционные преступления своих подчиненных.
" - До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны. Кроме этого, будет проведена аналогичная работа через социальные сети и через возможности госкорпорации «Правительство для граждан»"
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" Опять мимо. Буклеты и стикеры с антикоррупционной направленностью надо размещать не с квитанциями за коммунальные платежи, а на элитном алкоголе, в меню дорогих ресторанов, на ювелирных изделиях и на дорогих марках авто в автосалонах и впечатывать вместе с визой в загранпаспорт. Следующий шаг - текст этих агиток в виде тату сделать на ладонях всех госслужащих, на телах дорогих проституток и токал. "