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Закона.Нет
Казахстанцев призвали ежедневно повторять "антикоррупционную мантру"
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МарычЪ 08 Февраля 2017 в 16:33:49
"Несколько лет назад коррупция находилась среди проблем развития страны. В настоящее время на первый план вышли проблемы замедления экономического роста, снижения конкурентоспособности и девальвации. Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции.

Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип "не брать и не давать взяток" должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца", — сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.

Он добавил, что по результатам социологического исследования, проведенного институтом общественного мнения, реформа в области противодействия коррупции и государственной службы позитивно воспринята населением, что обусловлено повышением доверия к антикоррупционной политике государства.

"По аналогии с практикой Гонконга нами в ближайшее время предлагается работать по принципу "От двери к двери", охватывая все население страны.

Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы антикоррупционных буклетов, прикрепленных к коммунальным счетам, что позволит охватить более 250 тысяч квартир.

До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны", — сказал зампредседателя агентства.

Также, по его словам, предстоит большая работа по повышению имиджа и авторитета государственного служащего Казахстана, так как в СМИ и интернете практически не найти позитивных материалов о работниках госаппарата.

Напомним, Шпекбаев предложил наказывать руководителей госорганов за коррупционные преступления своих подчиненных.

источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 08.02.2017 в 16:41:06   # 579269
Quote:
бытовой коррупции

Quote:
"От двери к двери"
- в каждом подъезде
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  Manitu 08.02.2017 в 16:51:45   # 579274
Так это что получается, главные коррупционеры - это простой народ???? Вот, оказывается кто страну разворовывает.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 16:59:44   # 579277
кое что вырвано из его выступления

" - До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны. Кроме этого, будет проведена аналогичная работа через социальные сети и через возможности госкорпорации «Правительство для граждан»"
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  едридмадрид 08.02.2017 в 17:00:53   # 579278
" Ассоциации блогеров тоже найдут применение

Нести антикоррупционное просвещение в массы агентству помогут сразу несколько государственных ведомств и Ассоциация блогеров Казахстана. 

Сколько средств планируется потратить на организацию акции по рассылке буклетов в дома казахстанцев, ежемесячную печать в типографиях и распространение буклетов Шпекбаев не уточнил."
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  едридмадрид 08.02.2017 в 17:02:33   # 579280
Цитата: Manitu от 08.02.2017 16:51:45
Так это что получается, главные коррупционеры - это простой народ???? Вот, оказывается кто страну разворовывает.


очень понравился комент
" Опять мимо. Буклеты и стикеры с антикоррупционной направленностью надо размещать не с квитанциями за коммунальные платежи, а на элитном алкоголе, в меню дорогих ресторанов, на ювелирных изделиях и на дорогих марках авто в автосалонах и впечатывать вместе с визой в загранпаспорт. Следующий шаг - текст этих агиток в виде тату сделать на ладонях всех госслужащих, на телах дорогих проституток и токал. "
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  kkafp 08.02.2017 в 17:15:50   # 579284
Повесить на входах во все госучреждения
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