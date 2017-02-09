Туристы из Казахстана устроили дебош в южнокорейском аэропорту

Цитата: GoodZone от

Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то... Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...

для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,аа это бабки ,у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве