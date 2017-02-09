Туристы из Казахстана устроили дебош в южнокорейском аэропорту

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danilov 09 Февраля 2017 в 10:11:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.02.2017 в 10:50:57 # 579491
знакомый рассказал встретил двух " россиян европейской национальности " так у них с борта из Владика из 50 человек - только 16 пропустили , остальных 34 этим же бортом назад отправили ,
зато без проблем россияне и не только - через паром в Корею попадают ( путь долгий , но шансов намного больше границу пройти ))
и вообще практический каждый рейс в Корею наших минимум 5-7 человек не пускают
Цитата: Амид от 09.02.2017 11:04:22А почему гонят? Подумай, Дима.
Бедный наш народ гонят отовсюду а ведь нас понять можно ведь у нас никакой работы нет и мизер зп в чужой стране намного проще найти работу вот так мы живем
Бедный наш народ гонят отовсюду а ведь нас понять можно ведь у нас никакой работы нет и мизер зп в чужой стране намного проще найти работу вот так мы живем
Снова визы введут. Так и напрашивается уже это.
едридмадрид 09.02.2017 в 11:32:28 # 579524
Цитата: Zoggyla от 09.02.2017 11:25:09
Snake666 - жесткова-то. Но дело в отсутствии высокой квалификации, языковом барьере - у них достаточно своих разнорабочих. Они защищают свой рынок труда.
Snake666 - жесткова-то. Но дело в отсутствии высокой квалификации, языковом барьере - у них достаточно своих разнорабочих. Они защищают свой рынок труда.
не тупи , те кто туда едет -нелегалы, они места корейцев не занимают , корейцы не так стремятся на арбайт , или на фабрики заводы,
там в основном работают граждане азиатских стран , Вьетнам , Камбоджа , монголов дофига нелегалов ,
так что наши - ну не как не забирают их рабочие места
Ты что в натуре такой тупой?
едридмадрид 09.02.2017 в 11:51:43 # 579539
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:44:23
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,
россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,
у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)
и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,
там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,
аа это бабки ,
у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,
и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:51:43
для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,
россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,
у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)
и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,
там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,
аа это бабки ,
у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,
и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:44:23
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,
россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,
у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)
и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,
там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,
аа это бабки ,
у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,
и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве
А причем здесь Москва, я за наших КАЗАХСТАНЦЕВ вписался. Но ты к любой проблеме Путина приплетешь... НУ ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОСКВА, понятливый ты наш? ПРОБЛЕМА у КАЗАХСТАНЦЕВ В КОРЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
едридмадрид 09.02.2017 в 12:01:37 # 579541
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:56:09
А причем здесь Москва, я за наших КАЗАХСТАНЦЕВ вписался. Но ты к любой проблеме Путина приплетешь... НУ ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОСКВА, понятливый ты наш? ПРОБЛЕМА у КАЗАХСТАНЦЕВ В КОРЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:51:43
для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,
россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,
у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)
и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,
там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,
аа это бабки ,
у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,
и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:44:23
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
Обидно, что к казахстанцам так относятся и государство наше это позволяет. привыкли прогибаться наши "придворные", вот и показывают нам наше место... Были бы ответные действия, может и поменялось что-то...
для особо НЕПОНЯТЛИВЫХ,
россиян -поболее наших возвращают из Кореи ,
у них рейсов намного больше , да и безвиз у них 3 месяца ( а не как у нас 1 месяц)
и ничего , приезжают и работат на полях капусту и лук собирают ,
там в Корее за такую работу минимум по штуки баксов имеют , это 60 тысяч их рублями ,
аа это бабки ,
у меня родственник на военке работает в России в одном из сибирских городов , так он более 25-30 штук с премиальными не имеет ) и у них дофига народу на заработки едут в Корею ,
и многих возвращают с аэропорта , и ничего МОЛЧАТ офф лица в Москве
А причем здесь Москва, я за наших КАЗАХСТАНЦЕВ вписался. Но ты к любой проблеме Путина приплетешь... НУ ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОСКВА, понятливый ты наш? ПРОБЛЕМА у КАЗАХСТАНЦЕВ В КОРЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
ПРОБЛЕМА у всех , кто злоупотребляет безвизом - чтоб остаться там работать ,
понятно народ наш- семьи кормить нужно ( и в этом я за 100% чтоб пытались находить пути для кормления своих семей, пусть даже и вне Казахстана , не от хорошей жизни туда народ едит ) , тут не заработаешь столько сколько там можно , а не задавался вопросом почему узбеков ( граждан ) так массово не пускают как нас и россиян ?
едридмадрид 09.02.2017 в 12:09:38 # 579542
в своё время Корея обращалась к нам и в Россию ( так же в Узбекистан ) и в другие страны ,
чтоб на ЗАКОННОМ основании выделить квоты для работы в Корее для граждан наших стран ,
сейчас по контрактам работают в Корее много азиатов , Шри Ланка , Камбоджа Вьетнам и другие , это те кто не является этническими корейцами ( но им по договору дается контракт ) ,
этническим корейцам без проблем визы ( H2 и F4 и другие ) открывают ,
так вот корейцев с таким предложением о найме рабочих на их предприятия - Россия а вслед и Казахстан послали куда подальше ( а Узбекистан нет - поэтому даже узбеком по национальности можно визу рабочую получить в Узбекистане ) ,
так вот обосновали тем что мы типа крутые ми всю вашу Корею с потрохами купим ( дело было до кризиса) и чтоб наши люди были гастарбайтарами - да никогда ( ищите дурачков ))
вот так вот Россия и Казахстан - прощляпили выгодное предложение от Корее
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:32:28
не тупи , те кто туда едет -нелегалы, они места корейцев не занимают , корейцы не так стремятся на арбайт , или на фабрики заводы,
там в основном работают граждане азиатских стран , Вьетнам , Камбоджа , монголов дофига нелегалов ,
так что наши - ну не как не забирают их рабочие места
Цитата: Zoggyla от 09.02.2017 11:25:09
Snake666 - жесткова-то. Но дело в отсутствии высокой квалификации, языковом барьере - у них достаточно своих разнорабочих. Они защищают свой рынок труда.
Snake666 - жесткова-то. Но дело в отсутствии высокой квалификации, языковом барьере - у них достаточно своих разнорабочих. Они защищают свой рынок труда.
не тупи , те кто туда едет -нелегалы, они места корейцев не занимают , корейцы не так стремятся на арбайт , или на фабрики заводы,
там в основном работают граждане азиатских стран , Вьетнам , Камбоджа , монголов дофига нелегалов ,
так что наши - ну не как не забирают их рабочие места
едридмадрид уважаемый почему Вы часто дерзите и грубите?каждый высказывает свою точку зрения
едридмадрид уважаемый почему Вы часто дерзите и грубите?каждый высказывает свою точку зрения
[/quote]
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе...принцип известный..
Так вот, применив его к портфедрищу, получаем вывод- он сам тупой еблан.
Это и так видно по его писанине.
У него задача. Тролить и набрасывать про на Россию.. Но делает он это весьма не оригинально...тупо и дёшево, че уж там греха таить...
Цитата: андремас от 09.02.2017 13:34:47
едридмадрид уважаемый почему Вы часто дерзите и грубите?каждый высказывает свою точку зрения
едридмадрид уважаемый почему Вы часто дерзите и грубите?каждый высказывает свою точку зрения
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе...принцип известный..
Так вот, применив его к портфедрищу, получаем вывод- он сам тупой еблан.
Это и так видно по его писанине.
У него задача. Тролить и набрасывать про на Россию.. Но делает он это весьма не оригинально...тупо и дёшево, че уж там греха таить...[/quote]
А можно просто его игнорить
А можно просто его игнорить
Можно, но порой так тяжело... Так и хочется в него говном зашвырнуть
Цитата: titus от 09.02.2017 14:33:22
Quote:
Можно, но порой так тяжело... Так и хочется в него говном зашвырнуть
Quote:
А можно просто его игнорить
Можно, но порой так тяжело... Так и хочется в него говном зашвырнуть