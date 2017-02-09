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В Таразе нашли игроков группы «Синий кит»
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danilov 09 Февраля 2017 в 10:16:58
Смертельный квест "Синий кит" собирает жертвы среди казахстанских подростков
Сообщения о жертвах игры «Синий кит» назвали слухами в МВД РК
Комментарии,
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Likalika
09.02.2017 в 10:42:00
# 579489
Детки то в панике господа, страшно однако ж!
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Samruk
09.02.2017 в 11:19:25
# 579511
Детей утром в школу еле еле разбудишь, а тут надо проснутся в 4.20 утра ))))))
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Максимыч
09.02.2017 в 13:27:20
# 579556
У нас другая игра:
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