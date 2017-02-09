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Омича оштрафовали за носки с рисунком конопли
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danilov 09 Февраля 2017 в 20:56:58
В Омске 28-летний мужчина купил в интернете для перепродажи 100 пар носков с изображением конопли.



Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, в ноябре об этом узнали сотрудники наркоконтроля. Мужчина, по данным НГС.ОМСК, продавал носки в одном из бутиков ТОК «Флагман». За два месяца он успел продать половину партии, оставшиеся 50 пар изъяли полицейские. Экспертиза подтвердила, что на носках изображена именно конопля.

Как подчеркнули в полиции, продавец нарушил ст. 7 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», по которой запрещено рекламировать наркотики. По ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) его оштрафовали на 40 тыс. руб. На этой неделе решение суда вступило в законную силу.
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  babki 09.02.2017 в 21:04:47   # 579661
Маразм крепчал
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  Zoggyla 09.02.2017 в 21:18:59   # 579667
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  Skype 09.02.2017 в 22:05:27   # 579682
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