Омича оштрафовали за носки с рисунком конопли

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danilov 09 Февраля 2017 в 20:56:58
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, в ноябре об этом узнали сотрудники наркоконтроля. Мужчина, по данным НГС.ОМСК, продавал носки в одном из бутиков ТОК «Флагман». За два месяца он успел продать половину партии, оставшиеся 50 пар изъяли полицейские. Экспертиза подтвердила, что на носках изображена именно конопля.
Как подчеркнули в полиции, продавец нарушил ст. 7 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», по которой запрещено рекламировать наркотики. По ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) его оштрафовали на 40 тыс. руб. На этой неделе решение суда вступило в законную силу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
http://poedimka.com/konoplyanoe-maslo-polza-i-vred/
Тут ведь как ? Посомтрят кто продает, если мужик то 40тг штраф, если дочь Мэра то и не увидят