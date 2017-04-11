Преступники-интеллектуалы отмывали миллиарды тенге в Павлодаре

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едридмадрид 11 Апреля 2017 в 16:31:19
По информации следствия, организованная преступная группа действовала в Павлодаре с 2011 года.
Для того, чтобы вычислить лидеров, определить иерархию и взаимоотношения между членами ОПГ, следствию пришлось воспользоваться прослушкой, а также обратиться к психолого-криминалистической экспертизе, которую провели алматинские специалисты.
Проигрывать свои сбережения в казино приходили как бедные игроманы, так и весьма состоятельные люди. Среди постоянных клиентов было более 600 человек.
«Межведомственная следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников службы экономических расследований, полиции, прокуратуры города и антикоррупционной службы вычислила и задержала десять членов ОПГ, еще один находится в розыске, - рассказывает Азамат Бейсембаев. - Семеро задержанных в данный момент находятся под стражей, еще троим условия смягчили - за сотрудничество со следствием санкционирован домашний арест. Все подозреваемые - граждане Казахстана. Это довольно приличные и респектабельные с виду люди – мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет с высоким IQ. Они занимали хорошие должности, дорого и со вкусом одевались, ездили на дорогих машинах».
У бизнесменов конфисковали 100 игровых автоматов, кроме того, следственно-оперативная группа вскрыла тайники с бухгалтерскими документами.
По версии следствия, в день приблизительный доход от игорных заведений составлял порядка семи миллионов тенге.
Всю выручку владельцы казино переводили в Россию, скупая там квартиры в новостройках, дома и дорогие автомобили, а также коммерческую недвижимость: салоны красоты и автокомплексы в Москве и Новосибирске.
Таким образом, по мнению руководителя управления по противодействию теневой экономике, подпольные бизнесмены надеялись обезопасить свой заработок, избежав конфискации.
«Имущество за рубежом труднее отследить, - поясняет Азамат Бейсембаев. - На моей памяти был только один случай конфискации имущества в другой стране. Еще во времена существования финансовой полиции арестовали гостиницу в Чехии».
«Нас поразила четкая организация, жесткая исполнительская дисциплина и строгая конспирация этой группы, - отмечает прокурор Павлодара Ержан Булегенов. - У каждого была своя роль. При малейшем подозрении менялись номера телефонов, логины, пароли, номера сотовых телефонов и сами аппараты. В группе работали два бухгалтера, кассиры, промоутер, инкассаторы, адвокат, служба безопасности. В ней не было случайных людей, все они между собой друзья, знакомые, имеющий высокий уровень доверия друг к другу».
Между тем уголовное дело, в котором насчитывается 109 томов, передано в суд. По информации пресс-службы облсуда, сегодня состоялись предварительные слушания.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Еще одной удачей, для службы экономических расследований оказалось задержание супругов из Экибастуза, которые более пяти лет выписывали чеки и накладные за несуществующие товары. Как выяснило следствие, их клиентами стали предприятия угольной отрасли.
«Своей деятельностью супруги нанесли ущерб государству в 644 млн тенге в виде невыплаченных налогов. Оба фигуранта скрылись от следствия, но на сегодняшний день они задержаны. Дело рассматривает суд», - сказал А.Бейсембаев.
Другой житель Экибастуза прославился тем, что открыл в своем гараже точку купли-продажи неучтенного и краденного ГСМ без документов. Таким способом, пока его не задержали с поличным, мужчина сумел заработать 47 млн тенге, реализовав более 500 тонн дизельного топлива.
В подпольный центр продажи ГСМ стекалось неучтенное топливо с местных предприятий. При этом ТОО или ИП предприниматель зарегистрировать не удосужился.
Этой же весной служба экономических расследований задержала фальшивомонетчицу, которая пыталась продать по дешевке 1,3 фальшивых млн тенге. Жительница Павлодара сканировала, а затем печатала на цветном принтере двухтысячные купюры.
«Противодействуя теневой экономике, служба экономических расследований поддерживает и способствует нормальному функционированию законного бизнеса», - убежден А. Бейсембаев.
http://bnews.kz/ru/redesign/analysis/reviews/prestupnikiintellektuali_otmivali_m illiardi_tenge_v_pavlodare
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