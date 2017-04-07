Приключения беглого банкира

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Гость 11 Апреля 2017 в 17:37:31
В 2010 году, когда Кошербаев был объявлен в международный розыск, ему инкриминировалось хищение 590 млн. тенге в пересчете на нацвалюту. Сегодня с учетом девальвации эта сумма удвоилась.
Беглец, которого искали по всему миру, на месте не сидел. Мало того, он стал неузнаваем: сильно похудел, сменил стрижку и даже имя. Во всяком случае, с фото в узбекском паспорте на имя Максата АЙМАТОВА взирает человек, в котором узнать казахстанского банкира Аскара Кошербаева почти невозможно.
Несколько дней назад он въехал на территорию Казахстана из России на дорогом “инфинити”. Причем пограничники соседнего государства никакого подвоха в предъявленных путешественником документах не заметили. А вот
казахстанские стражи границы с пункта пропуска “Кайрак” насторожились. По их мнению, испещренный заграничными штампами и визами паспорт нужно было дополнительно проверить. Служивые не ошиблись: ксива оказалась
поддельной!
Проверка задержанного по отпечаткам пальцев неопровержимо установила: их владелец сбежавший с большими деньгами из Казахстана банкир, бывший
житель Шымкента, где до сих пор живут его жена и двое детей. Как оказалось, за годы, проведенные в бегах, Кошербаев встречался со своими родными как минимум трижды. Причем происходило это на территории Казахстана, в Алматы, куда он прилетал на пассажирских самолетах! Всякий раз ему удавалось посещать родину беспрепятственно и избегать подозрений в пунктах
паспортного контроля.
Годы странствий 42летний Кошербаев провел в странах Европы, жил также в Турции, на Украине и в России. Сегодня он уже доставлен в родной Шымкент,
где с ним ведут активную работу местные полицейские. Арестованный беглец уже заявил, что устал скрываться и приехал в Казахстан не только для того, чтобы увидеться с родными, но и… чтобы сдаться властям. О том, привез ли он с собой умыкнутые из банка деньги, не сообщается.
Стас КИСЕЛЁВ, Костанай
http://www.time.kz/articles/strana/2017/04/07/prikljuchenija-beglogo-bankira
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