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Закона.Нет
Не захотел уступать место
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danilov 12 Апреля 2017 в 12:58:47
Вчера в социальных сетях распространилось скандальное видео, на котором сотрудники авиакомпании United Airlines насильно снимают с рейса пассажира, отказавшегося уступить свое место. После того как борт был заполнен пассажирами, объявили, что на рейс было забронировано больше мест, чем имелось на самом деле. Сотрудники авиакомпании попытались найти «добровольцев», кто согласился освободить свои места. Один из пассажиров отказался это делать, в результате была вызвана полиция и его насильно сняли с рейса. Выяснилось, что авиакомпании было необходимо перебросить экипаж одного из своих бортов в место назначения злополучного рейса. Компания решила таким образом сэкономить, однако теперь есть большая вероятность того, что заплатить ей придется куда больше.



http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-united-video-20170410-story.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 12.04.2017 в 13:10:36   # 595524
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
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  Типчик 12.04.2017 в 13:12:04   # 595525
Кроилово ведет к попадалову.
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  Snake666 12.04.2017 в 13:26:15   # 595531
Там же сутяжники кругом. Вот найдёт он хорошего адвоката и по полной эту авиакомпанию натянуть может, а тот уж за ожидаемо не кислые премиальные, носом землю рыть будет. хотя там и не особо это нужно, так всё понятно.
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  Лысый 12.04.2017 в 13:32:49   # 595533
А еще у них негров линчуют.
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  Пермяк 12.04.2017 в 13:41:35   # 595537
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  wde 12.04.2017 в 14:02:01   # 595548
Цитата: 332-712 от 12.04.2017 13:10:36
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
нет, зачем? мужику тут ОООЧЕНЬ повезло. Он сейчас себе такую сумму отсудит, что лет 10 сможет не работать. П#здатость нормальной страны в том, что там такое не останется безнаказанным, что там работают суды, хоть и право у них немного отличается от нашего.
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  Вялый укроп 12.04.2017 в 14:06:32   # 595549
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
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  wde 12.04.2017 в 14:20:20   # 595557
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла

каждый слышит то, что хочет услышать*. Речь про то, что нигде не будет 100% адекватного населения. Везде есть дебилы, дураки, наглецы. Но где-то работают определенные механизмы, а где-то этим людям все сходит с рук.
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  wde 12.04.2017 в 14:25:34   # 595559
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла

и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.
А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.
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  едридмадрид 12.04.2017 в 15:07:04   # 595574
Цитата: 332-712 от 12.04.2017 13:10:36
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...


ну тебя по ходу уже твоё очко сжимается,
раз ждешь моего коммента ( запомни не портфила ) а моего ёмадридского

ну так давай беги за мылом для себя ,чел под ником 332-712 , сейчас тебе ватник-прокладковый расклад дам по этой теме
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  едридмадрид 12.04.2017 в 15:13:16   # 595578
так вот по теме
тут на сайте не сказано ( оно и понятно ) Америка при любом раскладе говно- да типчики ( привет портфил)

что авиакомпания предложила "лишним пассажирам " деньги, был типа аукцион ,и цена компенсации за место поднялась от 300 до 800 баксов + через 5 часов вылет на другом рейсе ( этой же компаниии )

так вот этот китаец участвовал в торгах , а потом в отказ пошёл ( вспомнил что его ждут клиенты ), и он не готов ждать 5 часов ,
а при этом компания оплачивала все РАСХОДЫ и ещё 800 баксов в виде компенсации ,

но хрен поймешь этого китайца то хочу, то не хочу

а ведь остальные без проблем вышли с этого рейса
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  едридмадрид 12.04.2017 в 15:20:29   # 595581
и ещё авиакомпания уже оффициально извинилась перед пассажиром ,

"при этом глава компании продолжал акцентировать внимание на том, что доктор отказывался подчиняться требованиям экипажа и секьюрити, сотрудники службы безопастности следовали установленным процедурам для решения подобных ситуаций".

да и ещё , этот китаец нанял ДВЕ адвокатские конторы которые займутся этой ситуацией ,
так что продолжение следует

да и народ американский и по всему миру в виде флешмоба отказываются от полетов в этой авиакомпании

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  bozon house 12.04.2017 в 15:21:00   # 595582
О! Мандалайский вариант произошедшего.
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  bozon house 12.04.2017 в 15:22:18   # 595583
Цитата: wde от 12.04.2017 14:25:34
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла

и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.
А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.
Куда закопал 70 млн населения?
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  едридмадрид 12.04.2017 в 15:23:04   # 595584
Цитата: bozon house от 12.04.2017 15:21:00
О! Мандалайский вариант произошедшего.


не тупи
читай первоисточники ( на их языке)
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  bozon house 12.04.2017 в 15:24:00   # 595585
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  едридмадрид 12.04.2017 в 15:28:59   # 595587
Компания решила таким образом сэкономить, однако теперь есть большая вероятность того, что заплатить ей придется куда больше

по первой части новости про ЭКОНОМИЮ -это пиздежь , повторюсь выдали 800 баксов тем кто сошел с рейса ( на рейсе был элементарный ПЕРЕГРУЗ),
а вот то что на баки могут попасть - это ДА
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