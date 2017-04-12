Не захотел уступать место

Цитата: Вялый укроп от

Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!

Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла Пиздатость нормальной страны?это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла

и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.