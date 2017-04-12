Не захотел уступать место

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danilov 12 Апреля 2017 в 12:58:47
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-united-video-20170410-story.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
Цитата: Лысый от 12.04.2017 13:32:49
А еще у них негров линчуют.
А еще у них негров линчуют.
Эт точнА
Цитата: 332-712 от 12.04.2017 13:10:36нет, зачем? мужику тут ОООЧЕНЬ повезло. Он сейчас себе такую сумму отсудит, что лет 10 сможет не работать. П#здатость нормальной страны в том, что там такое не останется безнаказанным, что там работают суды, хоть и право у них немного отличается от нашего.
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
Вялый укроп 12.04.2017 в 14:06:32 # 595549
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
каждый слышит то, что хочет услышать*. Речь про то, что нигде не будет 100% адекватного населения. Везде есть дебилы, дураки, наглецы. Но где-то работают определенные механизмы, а где-то этим людям все сходит с рук.
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.
А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.
едридмадрид 12.04.2017 в 15:07:04 # 595574
Цитата: 332-712 от 12.04.2017 13:10:36
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
щас придут портфриды (и прочие неватники) и расскажут, что ничего страшного, раз в год можно, что азиат сам виноват и тд и тп...
плюс, накидают кучу видео про страшную и дикую Раиссю...
ну тебя по ходу уже твоё очко сжимается,
раз ждешь моего коммента ( запомни не портфила ) а моего ёмадридского
ну так давай беги за мылом для себя ,чел под ником 332-712 , сейчас тебе ватник-прокладковый расклад дам по этой теме
едридмадрид 12.04.2017 в 15:13:16 # 595578
тут на сайте не сказано ( оно и понятно ) Америка при любом раскладе говно- да типчики ( привет портфил)
что авиакомпания предложила "лишним пассажирам " деньги, был типа аукцион ,и цена компенсации за место поднялась от 300 до 800 баксов + через 5 часов вылет на другом рейсе ( этой же компаниии )
так вот этот китаец участвовал в торгах , а потом в отказ пошёл ( вспомнил что его ждут клиенты ), и он не готов ждать 5 часов ,
а при этом компания оплачивала все РАСХОДЫ и ещё 800 баксов в виде компенсации ,
но хрен поймешь этого китайца то хочу, то не хочу
а ведь остальные без проблем вышли с этого рейса
едридмадрид 12.04.2017 в 15:20:29 # 595581
"при этом глава компании продолжал акцентировать внимание на том, что доктор отказывался подчиняться требованиям экипажа и секьюрити, сотрудники службы безопастности следовали установленным процедурам для решения подобных ситуаций".
да и ещё , этот китаец нанял ДВЕ адвокатские конторы которые займутся этой ситуацией ,
так что продолжение следует
да и народ американский и по всему миру в виде флешмоба отказываются от полетов в этой авиакомпании
bozon house 12.04.2017 в 15:21:00 # 595582
bozon house 12.04.2017 в 15:22:18 # 595583
Цитата: wde от 12.04.2017 14:25:34Куда закопал 70 млн населения?
и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.
А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.
Цитата: Вялый укроп от 12.04.2017 14:06:32
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
Пиздатость нормальной страны? это та страна нормальная где копы пиздят не преступника а обычного гражданина чтобы снять его с рейса из за нехватки мест по вине авиакомпании? Охуенно пиздатая страна!
Судя по всему ты бы тоже не прочь быть отпизженным копами чтобы потом отсудить бабла
и ставить пример, что где-то убили чернокожего (хотя по статистике невинных белых там умирает больше от полиции, нежели чернокожих) это просто немыслимо. У нас население пронизано нацизмом, в рашке еще хуже (стоит зайти на любой источник, где открыты комментарии). Но титусянин желает верить в то, что там все плохо, а у нас з#ебись. И постятся в основном только такие новости. Посмотрите у нас, на тех же ох-***ших конртроллеров в автобусах, самих водителей, чиновников. Одно хамство и вседозволенность.
А тут 1 случай из страны с 250млн населенеим дает повод титусянам порадоваться, что не в "такой" то уж попе они живут.
едридмадрид 12.04.2017 в 15:23:04 # 595584
Цитата: bozon house от 12.04.2017 15:21:00
О! Мандалайский вариант произошедшего.
О! Мандалайский вариант произошедшего.
не тупи
читай первоисточники ( на их языке)
bozon house 12.04.2017 в 15:24:00 # 595585
Цитата: едридмадрид от 12.04.2017 15:23:04Не груби, мандалай.
не тупи
читай первоисточники ( на их языке)
Цитата: bozon house от 12.04.2017 15:21:00
О! Мандалайский вариант произошедшего.
О! Мандалайский вариант произошедшего.
не тупи
читай первоисточники ( на их языке)
едридмадрид 12.04.2017 в 15:28:59 # 595587
по первой части новости про ЭКОНОМИЮ -это пиздежь , повторюсь выдали 800 баксов тем кто сошел с рейса ( на рейсе был элементарный ПЕРЕГРУЗ),
а вот то что на баки могут попасть - это ДА