Юрий Пак: Я теперь учитель в законе

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Гость 13 Апреля 2017 в 12:53:14
В среду, 12 апреля, апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда вынесла решение по результатам фоноскопической экспертизы, которую сторона защиты учителя физики Юрия ПАКА провела в Ростовском центре судебных экспертиз.
Напомним, одним из основных доказательств вины Пака в заведомо ложном акте терроризма, является аудиозапись телефонного звонка, якобы совершённого им на телефоны экстренных служб.
Казахстанская экспертиза подтвердила, что голос принадлежит Юрию Паку, хотя и не смогла ответить на ряд вопросов.
Адвокат осужденного Сергей КИМ заказал независимую экспертизу в Ростове, отправив для анализа исходный файл, который суд запросил у ЧС и Центра оперативного управления полиции. Российские эксперты однозначно указали на то, что голос не принадлежит Паку, к тому же нашли следы явного монтажа записи.
Стучали в дверь – уперлись в стену
Выступление адвоката Сергея Кима в суде было построено на заключении российских экспертов и доводах прокуроров, в котором последние категорически отрицают всё то, что написано в её результатах.
- Во время проведения комплексной экспертизы во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, алматинские эксперты не смогли ответить на ряд вопросов, которые могли объективно доказать невиновность моего подзащитного. Наши эксперты сослались на отсутствие оборудования и программного обеспечения, которые позволили бы ответить на них. В Ростовском центре такое оборудование есть. И российские эксперты смогли дать ответ на поставленные вопросы. Отличие между гнусавостью и картавостью, является существенным доводом в пользу невиновности моего подзащитного, - сказал адвокат.
Он категорически не согласился с доводами прокуроров, которые те привели в своём заключении после изучения результатов российской экспертизы.
- Мы не требуем ничего особенного. Мы просто подошли к двери храма правосудия и вежливо постучались, чтобы сказать, что у нас есть доказательства невиновности человека. И мы просим приоткрыть эту дверь, чтобы передать эти доказательства, - образно выразился адвокат. - Прошу отменить решение суда. Отправить дело на доследование.
Однако вместо двери защита уперлась в стену.
Ходатайствовал адвокат и о допросе онлайн российских экспертов, которые могли бы дать ответы на возникшие противоречия. Но коллегия посчитала это излишним.
Равнодушно отнеслись судьи и к доводам в отношении сотрудницы «Казахтелекома» Галины КУЗНЕЦОВОЙ, слова которой следствие так и не признала ложными показаниями.
Под угрозой карьеры
Как вы думаете, чем занимались прокуроры почти месяц, получив на руки ростовскую экспертизу? Ни за что не угадаете!
Они занимались тем, чтобы юридически обосновать отказ рассматривать её результаты как доказательства невиновности Пака. Прокуроров не интересовала суть проблемы – нарушения и неполнота казахстанских экспертиз перед российской. Они искали заковырки, чтобы вынести, как они считают, обоснованный отказ и признать ростовскую экспертизу недопустимым доказательством по делу.
Прокуроров не интересовали ни отличия хэш-сумм в файлах, ни различия в их объемах в казахстанских экспертизах. Они уперлись лишь в то, что адвокат передал российским экспертам запись в неопечатанном виде, без согласования между надзорными органами двух государств. К тому же российские эксперты не опирались на казахстанские методики, утвержденные нашим Министерством юстиции. Одним словом, адвокат провёл экспертизу в частном порядке и потому её нельзя брать во внимание.
- Считаем, что экспертное заключение, проведенное в Ростовском центре судебных экспертиз, не может выступать доказательством по делу. Просим жалобу адвокату отклонить, решение суда оставить без изменения, - резюмировал итоги своего месячного изучения российской экспертизы прокурор Медеу ЖАКАНОВ (на снимке).
Но адвокат Сергей Ким и не отрицал этого изначально! Ведь решение суда уже вступило в законную силу. Следственные мероприятия закончены. Для того, чтобы провести экспертизу с соблюдением всех норм казахстанского права как раз и необходимо было возобновить расследование.
- Мы каждый раз останавливаемся в шаге от правды, - заметил адвокат Сергей Ким. – В районном суде для того, чтобы установить истину, нам всего лишь надо было провести следственный эксперимент – сделать звонок на экстренные службы и отследить соединение. Теперь нам надо всего лишь ответить на вопросы, на которые не смогли дать ответы казахстанские эксперты, чтобы установить истину. Давайте сделаем этот шаг. Мы готовы принять любые выводы московских экспертов!
Безусловно, защита готова. Но наша правоохранительная и судебная системы к этому не готовы. А вдруг окажется, что Пак не виновен? Сколько успешных карьер следователей, прокуроров и судей пойдут под откос…
Онлайн-свидание
Коллегия удалилась в совещательную комнату.
- Ориентировочное время оглашение решения коллегии – через час, - сообщила председательствующая судья Роза НУРМУХАНОВА (на снимке).
Защиту и всех посетителей попросили оставаться в зале.
Сначала мало кто обратил внимание на то, что онлайн-конференция с колонией в Карабасе, где в специальной комнате находился осужденный Юрий Пак, не прервалась. Но потом все поняли, что представилась возможность не просто видеть учителя на экране телевизора, но и поговорить с ним. Целый час онлайн-свидания!
- Со мной тут много странностей происходит, так что эта возможность пообщаться с вами всеми тоже, видимо, связана с моим пребыванием в колонии, - пошутил Юра.
Он передал всем приветы и поблагодарил за ту поддержку, которую ему оказывают люди не только в Караганде, но и во всём Казахстане и за его пределами. Рассказал о своем нехитром быте в колонии. Что на Наурыз ему выдали новую робу. Что недавно получил грамоту от руководства колонии за помощь в организации учебного процесса.
- У нас есть школа для осужденных. Я консультирую и даю советы педагогам, как правильно организовать учебный процесс, - пояснил Юрий Пак, продолжая шутить. – Преподавать мне запрещено. Поэтому только даю советы. Меня тут даже в шутку называют учителем в законе. Теперь, оказывается, есть и такое понятие.
Рассказал о том, что в свободное время читает Толстого и что мама ни за что не поверила бы, что он взялся за классическую литературу. Начали с товарищами по пятому отряду играть в баскетбол.
Вот-вот должны прийти документы, и он сможет ходатайствовать о переводе в колонию-поселение или замене оставшегося срока на штраф.
- Юра, а ты когда будешь писать это ходатайство? – спросила супруга Ольга ПАК.
- Не переживайте, всё уже написано! – подбодрил её педагог.
- Юра, мы все приедем к тебе на день открытых дверей в колонии! – крикнул кто-то из зала.
- Дня открытых дверей тут не бывает. День открытых дверей в колонии – это освобождение, - пошутил Юра.
- Юра, твои ученики решили, что не будут проводить выпускной. Будут ждать тебя и, как ты и обещал, поедут с тобой на пикник, - сообщил кто-то из родителей.
На целый час все, кто пришёл болеть за Юрия Пака, забыли о судебном кошмаре, обо всей этой чёрствости и несправедливости, с которой пришлось и ещё придётся соприкоснуться, пока педагог не вышел на свободу.
Как отличить гнусавого от картавого
- Встать, суд идет! – сказал секретарь заседания.
- Жалобу стороны защиты оставить без рассмотрения, приговор – без изменения, - сообщила судья Роза Нурмуханова.
Потом она много говорила о том же самом, что уже изложено прокурорами в резюме по российской экспертизе.
Главными доводами суда также стало якобы сомнительное происхождение записи, поданной адвокатом на экспертизу; тот факт, что Россия не ратифицировала Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи; отсутствие в Казахстане программного комплекса, который использовали россияне при экспертизе аудиозаписи; несоответствие методик.
Впрочем, из стоящих в зале мало кто вникал в то, что говорила председательствующая судья. Все поняли одно – правоохранительная и судебная системы не готовы признавать свои ошибки. Для них главное, чтобы человек сидел. Неважно, доказана его вина или нет. Есть преступление – должен быть осужденный.
Никто не заинтересован сделать ещё один маленький шаг, чтобы узнать правду. Никто не хочет правды! Систему устраивает то, что Юрий Пак сидит в колонии. Даже если он невиновен.
О какой третьей технической модернизации можно вести речь, если наши судебные эксперты до сих пор работают на устаревшем оборудовании, а суд отказывается принимать результаты экспертизы, проведенной на современном программном комплексе только потому, что в Казахстане нет методических рекомендаций по его использованию?
Да что говорить о высоких технологиях, все прекрасно помнят, как на процессе по «делу Ахметова» эксперт Ляззат ТОКСАМБАЕВА не могла правильно посчитать сумму на калькуляторе. Такими темпами мы не только гнусавого от картавого не сможем отличить, но и вообще скатимся к каменному веку.
Кишинёвская конвенция в России действительно не ратифицирована. С этим не поспоришь. Незадача только в одном: выходит, все экспертизы, проведенные по заявке наших правоохранительных органов в России, тоже не могут являться доказательствами? Получается, надо отменять тысячи судебных актов, основой для вынесения которых стали результаты экспертиз, проведённых в России? Раз мы не признаём экспертизы россиян, то все решения и приговоры должны основываться только на выводах казахстанских экспертов!
Да, кстати, россияне зря не читали методических пособий, написанных нашим экспертом Сергеем ПОХАБОВЫМ, который иногда неверно определяет размер файла. Указали бы одно из них в списке использованной литературы, глядишь, прокуроры и признали бы их экспертизу.
Надо будет – прошибём и стену!
Итог заседания коллегии не стал для защиты сенсацией. В справедливость отечественной Фемиды уже давно никто из родных и друзей Юрия Пака не верит.
- Это была возможность, и не использовать её мы не могли. Мы постучались в дверь, как нам казалось. Но выяснилось, что никакой двери нет. Есть стена. Но если мы не можем открыть дверь, то будем пробивать стену! – сказал после заседания адвокат Сергей Ким.
Пока будет решаться вопрос о переводе Юрия в колонию-поселение или замене срока на штраф, документы дойдут до кассационной коллегии Верховного суда.
Там адвокат сможет огласить письмо, полученное от корпорации Samsung, которое прольёт свет на момент соединения мобильного телефона осужденного с телефоном служб экстренного реагирования.
А экспертизу аудиозаписи в Москве защита все равно сделает. Государственный центр судебных экспертиз ждет от адвоката любого судебного акта.
И пусть прокуроры и судьи хоть тысячу раз будут отрицать её результаты, граждане поверят именно ей. И в очередной раз убедятся в несовершенстве казахстанской судебной системы.
СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ
Фото автора.
http://www.ratel.kz/raw/jurij_pak_ja_teper_uchitel_v_zakone
Комментарии, по рейтингу, по дате
Можно перед экспо отправить запись на экспертизу в европейские страны и в США, пусть знают на что похоже правосудие в Казахстане.
Цитата: Zoggyla от 13.04.2017 13:41:47
Сдается мне, что возможно в скором времени "дело Пака" может стать для кого-то последним.
Сдается мне, что возможно в скором времени "дело Пака" может стать для кого-то последним.
только эксперты и будут крайними, судьи и прокуроры отмажутся, мол не имеем право не принимать во внимание доводы казахской экспертизы
Не будет у нас нормального справедливого государства при такой системе, ну да ладно, прогресс идёт, и до нас дойдёт, время всё меняет, против природы не попрёшь, кто бы ни не был, король или шут, всё равно сгинешь.
Только у таких судей и казнокрадов проблем с кармой будет намного больше, хоть и продали они души за бумажки и красивую жизнь. Всё хорошее и плохое вворачивается.
Цитата: Витал от 13.04.2017 14:11:21
вот такая вся система одни пида**сы
вот такая вся система одни пида**сы
Я хотел более мягко написать - НЕТ У НАС НИКАКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.
Ты хоть в зале суда человечену жри, закроют глаза, если есть крутой басеке за спиной. У нас так во всем, и это не только в KZ.