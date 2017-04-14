Казахстанцам предлагают детей в группах "Отдам даром"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Rebel 14 Апреля 2017 в 12:57:07
Одно из таких объявлений появилось Вконтакте - в алматинской группе «Отдам даром». Сообщение от девушки с предложением отдать своего собственного ребенка в дар вызвало шок и шквал возмущения казахстанцев.
«Здравствуйте, семейные пары, кто хочет усыновить ребенка пишите в личку, помогу! Нужна семья малышке! Отдаю в хорошую семью в связи с тяжелым положением», - пишет некто Анастасия Киселева.
Журналисты NUR.KZ связались с девушкой, чтобы узнать, что толкнуло ее на такой чудовищный шаг и нуждается ли она в какой-либо помощи. Далее – рассказ одной из наших журналисток.
Полнейший шок и отказ мозга.
Это объявление шокировало меня, как и многих. В комментариях под предложением было множество гневных комментариев – «это что, щенок тебе какой-то», «ты больна на всю голову», «надо было делать аборт».
Нашлись и те, кто считал иначе – «лучше так, чем в мусорку», «она хотя бы отдает, а не выкидывает». То, что человек в здравом уме не пойдет на такой шаг – очевидно. Первая мысль – у девушки крайне тяжелая ситуация, из которой она просто не видит другого выхода.
На сообщение Анастасия ответила сразу. Ребенка действительно отдает – сильно бедствует, практически голодает, пропало молоко, и мучить месячную дочку больше нет сил. Жить негде, выгоняют со съемного жилья, а помочь совершенно некому. Присылает свое фото.
Прошу номер, чтобы поговорить «вживую». Оказывается, номер девушки отключили из-за отрицательного баланса. Жалость блокирует мозг, и я предлагаю ей пополнить мобильный. Она с благодарностью соглашается и просит 350 рублей на МТС.
«Так вы не из Казахстана, почему же написали в алматинскую группу?» Девушка говорит, что, видимо, ошиблась, потому что много где писала.
Сайт МТС решительно не принимает платеж с казахстанской карточки, и Анастасия становится настойчивее – «Мне очень срочно надо, у меня тяжелое положение, может на карту? Я сама пополню. Или здесь Вконтакте скиньте».
Фраза действует отрезвляюще. Разум вернулся - у девушки нет еды и денег, зато прекрасный интернет и хорошее знание онлайн платежей. Параллельно читаю комментарии под ее объявлением, в глаза бросаются крупные буквы – «МОШЕННИЦА».
Однако обман ее оказался куда более жестоким, чем просто деньги на телефон.
Игры на чувствах бездетных.
Сегодня в социальных сетях есть целые группы с названиями «Возьму ребенка в семью», где собираются бездетные желающие усыновить детей.
Туда же слетаются и желающие этих детей предоставить – якобы стать суррогатной матерью или просто отдать младенца из-за тяжелой ситуации. Эти аферисты с легкостью играют на чувствах усыновителей.
Одна из жертв «детского» мошенничества рассказала, как попалась на этот жестокий развод.
Так хотела помочь, что не могла соображать
Я ищу дочечку, готовлю документы, чтобы стать усыновителем. На просторах интернета встретила объявление – некая Наталья беременна и готова родить ребенка для семейной пары.
Я прекрасно понимала, что сделать все это она хочет незаконно и скорее всего из-за нужды. Я обеспечена, поэтому решила помочь. Оказалось, девушке фактически нечего есть и негде жить, о гинекологе и ведении беременности вообще молчу.
Она скинула мне фото всех своих документов, свои фотографии, мы много переписывались – живет она в небольшом городе рядом с Новосибирском. Я в Казахстане.
Когда она услышала о желании помочь, попросила денег на еду, гинеколога и обследования. Я, конечно, не отказала. Сначала отправила около 10 000 тенге, затем еще.
Она делилась, как идут дела, много благодарила. Поддерживала и меня – говорила, что я обязательно тоже стану мамой. Я наивно впервые поверила в дружбу на расстоянии.
Через несколько дней она пожаловалась на боли в животе, я очень испугалась и посоветовала ей срочно ехать в клинику. Не было денег на такси – я тут же перечислила. Долгое ожидание, звонок – анализы плохие, ребенок под угрозой. Врачи советуют срочно ехать в Новосибирск в областную больницу.
Я так хотела помочь, что в этот момент не могла соображать. Я сама очень хотела ребенка, и так понимала страдания Наташи, что, не думая, купила ей билет. Даже нашла знакомых в Новосибирске - попросила встретить ее и срочно отвезти к врачам.
Не было денег на еду в дорогу – дала без разговоров, на такси до вокзала – конечно. Кончились деньги на телефоне для поддержания связи – тут же пополнила. Я не помнила себя от переживаний, так сроднилась с этой девушкой и так боялась за ее дитя.
«Я выехала, я в поезде», а затем связь оборвалась. Логично, она же в дороге. Телефон выключен, но поезд приедет по расписанию, и ее уже ждут мои знакомые. Она будет в красной куртке, и подождет у вагона.
На вокзале ее прождали больше трех часов, искали везде, спрашивали у проводников. Телефон так и не включился, страница Вконтакте удалена. Зачем-то я забила ее номер телефона в гугл – совпадение.
Под другими именами и совсем с другими историями я нашла девушек, которые просили помочь им материально. Номера карты и телефона в точности, как у несчастной Натальи.
https://www.nur.kz/1465397-otdam-rebenka-v-dar-kak-zhestoko-razvod.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
О какой святости речь ? , при полнейшей деградации общества .