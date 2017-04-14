У пассажира United Airlines, насильно вытащенного из самолета, оказался сломан нос и выбиты зубы.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Апреля 2017 в 14:23:50
У 69-летнего Дао сломан нос, он лишился нескольких зубов, также врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Инцидент с доктором произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго. Дао и еще троих пассажиров попросили освободить места, но когда он отказался, сотрудники служб авиационной безопасности волоком вытащили его из лайнера.
В среду, 12 апреля, гендиректор компании-перевозчика Оскар Муньос отказался увольняться из-за скандала. Топ-менеджер пообещал, что подобного больше не повторится. После инцидента капитализация United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов.
В четверг, 13 апреля, сотрудники United Airlines вывели другого пассажира, президента калифорнийской инвестиционной компании Джеффа Фирнса, из салона первого класса, угрожая надеть на него наручники. В итоге мужчину не сняли с рейса, а перевели в эконом-класс, отказавшись компенсировать ему стоимость билета.
https://lenta.ru/news/2017/04/14/plasticsurgery/
United Airlines - история про еще одного пассажира
Инцидент произошел в начале апреля. Президент калифорнийской инвестиционной компании Джефф Фирнс (Geoff Fearns) собирался вылететь с гавайского острова Кауаи в Лос-Анджелес. За билет он заплатил почти тысячу долларов.
Перед отправлением к Фирнсу подошел сотрудник перевозчика, который попросил его выйти из самолета из-за того, что он переполнен.
«Мне сказали, что им нужно место для более важного человека, который прибыл в последний момент. Они заявили, что у них есть список приоритетных персон и тот пассажир выше меня в данном перечне», — вспоминает бизнесмен.
Фирнс отказался выходить из самолета, пояснив, что ему нужно срочно вернуться в Лос-Анджелес. Тогда сотрудники авиакомпании пригрозили применить к нему силу и надеть наручники. В итоге пассажира не сняли с рейса, а перевели в экономкласс. Мужчина также потребовал компенсировать ему стоимость билета, однако представители перевозчика согласились только возместить разницу между стоимостью перелета в первом и экономклассе.
Сейчас бизнесмен обдумывает возможность подать в суд на компанию.
В четверг, 13 апреля, United Airlines пообещала вернуть деньги всем пассажирам рейса, с которого с применением силы был снят доктор Дэвид Дао. Врач был травмирован в ходе инцидента, произошедшего 9 апреля. Этот случай вызвал волну возмущения в Китае.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/13/handcuffs/