Сел в тюрьму, чтобы не быть обузой матери

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Апреля 2017 в 21:59:41
23 ноября минувшего года столичный торговый центр “Мега” превратился в зону боевых действий: во время обеденного перерыва в магазине была объявлена тревога и эвакуация всех посетителей. На территорию ТРЦ заехала военная техника, а внутрь здания вошли саперы и кинологи. Специально обученные собаки пытались найти бомбу, о которой по телефону доверия КНБ сообщил анонимный доброжелатель. Оперативно-поисковая операция заняла не один час, однако взрывное устройство так и не нашли. Нетрудно догадаться, что никакой бомбы в “Меге” не было. Заведомо ложную информацию в органы передал обычный безработный Кенес ДУЙСЕКОВ (на снимке), мечтавший попасть в тюрьму!
К своим почти 30 годам Кенес Дуйсеков вряд ли мог похвастаться какими-то особыми достижениями. Он так и не смог получить высшее образование, покинув Казахский национальный технический университет имени Сатпаева раньше срока. Искал себя в продажах - то трудился в фирме, торгующей металлами, то устраивался в рекламное агентство менеджером. Как и многие молодые казахстанцы, парень частенько засиживался в Интернете, писал комментарии в соцсетях, смотрел фильмы, ставил лайки. Не женился, не завел детей. Одним словом, таких, как Дуйсеков, у нас тысячи.
Но одна отличительная особенность у Кенеса все же была. Он слишком сильно переживал из-за собственных трудностей. Потеряв очередную работу, парень был вынужден сидеть дома, оказавшись на шее матери. И именно это побудило Дуйсекова пойти на преступление. По всей видимости, он тщательно обдумал свое положение, поэтому 23 ноября утром Кенес нашел в Интернете телефон доверия департамента Комитета нацбезопасности по Астане. Подумав еще пару часов, он вышел на улицу и набрал номер “110” со своего мобильного телефона. Дуйсеков сообщил, что в торгово-развлекательном центре “Мега” неизвестными террористами заложена бомба.
Любое, даже самое сомнительное сообщение о готовящемся теракте должно тщательно проверяться. Именно поэтому по сигналу к “Меге” были отправлены саперы двух воинских частей, а также кинологи с собаками Центра кинологической службы ДВД Астаны. Согласно инструкциям они должны были тщательно проверить каждый уголок, каждую урну в торговом центре. И лишь убедившись, что никакой бомбы в “Меге” на самом деле нет, специалисты разрешили вернуться сотрудникам ТРЦ к работе. Понятное дело, магазины понесли убытки, да и сами правоохранительные органы потратили время и силы, чтобы убедиться в безопасности торгового центра.
Пока саперы искали в “Меге” бомбу, сотрудники ДКНБ определили номер телефона, с которого пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Усилия чекистов увенчались успехом: в тот же день, 23 ноября, они задержали некоего Кенеса Дуйсекова 1987 года рождения. Это ему принадлежал телефон, по которому был произведен звонок в ДКНБ.
Когда же у 29-летнего жителя Астаны спросили, для чего он сделал заведомо ложное сообщение о взрывчатом устройстве, то ответ Дуйсекова поразил следователей. Мужчина заявил, что не в силах больше жить за счет средств матери, поскольку не может найти работу, имеет проблемы со здоровьем и вообще не реализовал себя как взрослый человек. Поэтому он решил, что, попав в тюрьму, перестанет быть обузой для своей семьи.
Стоит заметить, что именно в то время гремел скандал вокруг карагандинского учителя Юрия ПАКА, осужденного за лжетерроризм, особенно много шума поднялось в соцсетях. Возможно, опытный пользователь Интернета Кенес Дуйсеков понял, что заявить о бомбе в органы - это самый короткий путь за решетку. Вот поэтому и решил пойти на преступление - вроде никого не убил, ничего не украл, но в тюрьму в итоге угодил.
Свои доводы Кенес Дуйсеков повторил и в Алматинском райсуде Астаны по уголовным делам. Он полностью признал вину и раскаялся, однако его мечта в итоге сбылась - парня приговорили к полутора годам колонии общего режима. Поскольку арестован он был еще в ноябре прошлого года, сидеть ему осталось всего год. Интересно, по-прежнему ли он думает, что таким образом избавил свою маму от обузы?
Комментарий в тему
Жибек ЖОЛДАСОВА, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:
- Действительно, можно предположить, что депрессивное состояние, нежелание быть обузой и выслушивать упреки плюс ощущение собственной никчемности могли привести к подобному поступку. Он нашел самый безопасный, самый безобидный для себя выход из сложной ситуации. Однако это кратковременный самообман, а не решение проблемы. После выхода на свободу у парня появится новый повод для оправданий: дескать, я осужденный, меня теперь никто не возьмет на работу и так далее. Я бы посоветовала молодому человеку обратиться к психотерапевту, который поможет ему признать наличие проблемы и найти способ лечения. На мой взгляд, это вопрос самореализации - если человек найдет себе занятие по душе, то почувствует уверенность в собственных силах. Тогда появится и хорошая работа, и достойный заработок, и все остальное. Пока же, на мой взгляд, мы видим попытку спрятаться от проблемы, пусть даже и за решеткой.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/risk/2017/04/12/po-sobstvennomu-zhelaniju
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 16.04.2017 в 22:22:50 # 596798
Любитель ММА 16.04.2017 в 22:57:35 # 596803
Ну, конечно. У нас много бесплатных психотерапевтов. Иди, не хочу.