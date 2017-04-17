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В Подольске женщина откусила палец грабителю и отнесла его в полицию
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danilov 17 Апреля 2017 в 09:50:40
Откушенный жертвой ограбления фрагмент пальца помог подольским полицейским выйти на след и задержать злоумышленника, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.



«Собралась я на работу, ночью это было. Подхожу к машине, а сзади нападают на меня, обхватывают сзади и зажимают рот, бьют по голове, выдергивают рюкзак. До такой степени бьют, что я от ужаса откусываю ему палец», — рассказала 52-летняя местная жительница.

Преступникам, а их было двое, все же удалось вырвать у женщины рюкзак с 600 тысячами рублей внутри, предварительно распылив ей в лицо перцовый газ. Установить подозреваемого полицейским помогла фаланга мизинца, которую пострадавшая откусила в пылу схватки.

«Я просто подержал ее. Просто так получилось», — пояснил 29-летний уроженец Средней Азии, отказавшийся признавать свою вину.

Взятому под стражу мужчине грозит до 10 лет колонии по статье «Разбой», полицейские разыскивают его подельника.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МарычЪ 17.04.2017 в 10:01:46   # 596845
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  Manitu 17.04.2017 в 10:03:35   # 596847
Хорошо грабёж был без изнасилования.
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  arhar 17.04.2017 в 10:03:55   # 596849
повезло, что не насиловали
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  Лялька 17.04.2017 в 10:17:13   # 596856
кто о чем
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  ЛиКа 17.04.2017 в 10:50:11   # 596861
У хорошего дантиста видно обслуживается, раз в 52 года имеет такие зубы.
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