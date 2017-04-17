В Подольске женщина откусила палец грабителю и отнесла его в полицию

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danilov 17 Апреля 2017 в 09:50:40
«Собралась я на работу, ночью это было. Подхожу к машине, а сзади нападают на меня, обхватывают сзади и зажимают рот, бьют по голове, выдергивают рюкзак. До такой степени бьют, что я от ужаса откусываю ему палец», — рассказала 52-летняя местная жительница.
Преступникам, а их было двое, все же удалось вырвать у женщины рюкзак с 600 тысячами рублей внутри, предварительно распылив ей в лицо перцовый газ. Установить подозреваемого полицейским помогла фаланга мизинца, которую пострадавшая откусила в пылу схватки.
«Я просто подержал ее. Просто так получилось», — пояснил 29-летний уроженец Средней Азии, отказавшийся признавать свою вину.
Взятому под стражу мужчине грозит до 10 лет колонии по статье «Разбой», полицейские разыскивают его подельника.
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