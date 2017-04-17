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Закона.Нет
Муслим Умирьяев и Кажымурат Усенов вышли из тюрьмы по амнистии
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danilov 17 Апреля 2017 в 16:56:56
Осужденный за получение крупной взятки на 10 лет колонии строгого режима бывший вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев:



и приговоренный к двум годам тюрьмы по делу о крупных хищениях в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Кажымурат Усенов:



освобождены из мест лишения свободы. Об этом стало известно из официального ответа Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК на запрос Today.kz.

В отношении Кажымурата Усенова применена амнистия согласно Закону РК "Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК".

"На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 4 "Сокращение наполовину неотбытую часть срока мужчинам в возрасте шестидесяти лет и старше" к Кажымурату Усенову применена амнистия. (…) В соответствии с УК РК Муслим Умирьяев и Кажымурат Усенов освобождены из мест лишения свободы", - говорится в ответе.

Кроме того, стало известно, что амнистия в отношении осужденного Серика Ахметова применена на основании части 2 статьи 4 "Сокращение на одну четвертую неотбытую часть срока наказания в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением".

Отмечается, что Ахметов согласно УИК РК переведен на облегченные условия содержания.

При этом сообщается, что бывший премьер-министр страны Серик Ахметов и экс-председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев трудоустроены в промышленных зонах учреждений.

Указанные осужденные не имеют взысканий и характеризуются положительно, а также участвуют в культурно-массовых мероприятиях, рассказали в КУИС МВД РК.

http://today.kz/news/proisshestviya/2017-04-17/740389-muslim-umiryaev-i-kazhyimurat-usenov-vyishli-iz-tyurmyi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 17.04.2017 в 17:08:52   # 596927

парам парам пам ---пам!
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  Лялька 17.04.2017 в 17:13:19   # 596929
Вот и сказки конец... правосудие оно такое...
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  Alexy 17.04.2017 в 17:13:55   # 596930
Да здравствует самый гуманный суд в мире!
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  Денис222 17.04.2017 в 17:24:44   # 596932
Наказание за коррупцию должно быть жестким! Прировнять как минимум к терроризму, хотя это и так террор против государства и народа! Никакой амнистии и послаблений коррумпированым мордам! Всего лишь мое мнение...
Наимудрейший лучше знает кому на велике кататься и рыбку есть...Алға!
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  KAN13 17.04.2017 в 17:42:29   # 596936
На свободу с чистой совестью ! и с парой вагонов бабла .В каком месте теперь будут грабить страну ? . Уже решили ? .
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  мастер 17.04.2017 в 18:01:24   # 596941
Если окажется, что они и одного дня на зоне не провели, ничего удивительного.А с другой стороны- каждый народ достоин своего правительства..
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  Nightwalker 17.04.2017 в 18:17:37   # 596944
Хотя бы лишить гражданства РК как за угрозу нацбезопасности.
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  arhar 17.04.2017 в 18:42:56   # 596949
фото местами перепутаны
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  Витал 17.04.2017 в 18:43:31   # 596950
Цитата: мастер от 17.04.2017 18:01:24
Если окажется, что они и одного дня на зоне не провели, ничего удивительного.А с другой стороны- каждый народ достоин своего правительства..
у нас привычка винить народ, бедные сами виноваты, правители плохие сами виноваты, еще что бы то ни было тоже сами виноваты, вот только ощущение ято мы этих "правителей" не выбирали, да и тех кого потом "они" ставили на коючевые посты министров\акимов тоже не выбирали, власть захватили и держат до судорги в руках, но кому какая разница виноват все равно народ
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