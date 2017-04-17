Муслим Умирьяев и Кажымурат Усенов вышли из тюрьмы по амнистии

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danilov 17 Апреля 2017 в 16:56:56
и приговоренный к двум годам тюрьмы по делу о крупных хищениях в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Кажымурат Усенов:
освобождены из мест лишения свободы. Об этом стало известно из официального ответа Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК на запрос Today.kz.
В отношении Кажымурата Усенова применена амнистия согласно Закону РК "Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК".
"На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 4 "Сокращение наполовину неотбытую часть срока мужчинам в возрасте шестидесяти лет и старше" к Кажымурату Усенову применена амнистия. (…) В соответствии с УК РК Муслим Умирьяев и Кажымурат Усенов освобождены из мест лишения свободы", - говорится в ответе.
Кроме того, стало известно, что амнистия в отношении осужденного Серика Ахметова применена на основании части 2 статьи 4 "Сокращение на одну четвертую неотбытую часть срока наказания в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением".
Отмечается, что Ахметов согласно УИК РК переведен на облегченные условия содержания.
При этом сообщается, что бывший премьер-министр страны Серик Ахметов и экс-председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев трудоустроены в промышленных зонах учреждений.
Указанные осужденные не имеют взысканий и характеризуются положительно, а также участвуют в культурно-массовых мероприятиях, рассказали в КУИС МВД РК.
http://today.kz/news/proisshestviya/2017-04-17/740389-muslim-umiryaev-i-kazhyimurat-usenov-vyishli-iz-tyurmyi/
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Nightwalker 17.04.2017 в 18:17:37 # 596944
Цитата: мастер от 17.04.2017 18:01:24у нас привычка винить народ, бедные сами виноваты, правители плохие сами виноваты, еще что бы то ни было тоже сами виноваты, вот только ощущение ято мы этих "правителей" не выбирали, да и тех кого потом "они" ставили на коючевые посты министров\акимов тоже не выбирали, власть захватили и держат до судорги в руках, но кому какая разница виноват все равно народ
Если окажется, что они и одного дня на зоне не провели, ничего удивительного.А с другой стороны- каждый народ достоин своего правительства..
Если окажется, что они и одного дня на зоне не провели, ничего удивительного.А с другой стороны- каждый народ достоин своего правительства..