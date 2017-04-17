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Уголовное дело возбудили против строителей плотины в Атбасаре
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danilov 17 Апреля 2017 в 17:52:20
Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК рассказал о паводковой ситуации в республике.

"Сегодня на совещании министра внутренних дел было поручено в том числе возбудить уголовное дело по факту строительства и эксплуатации данной плотины (в Атбасаре. – Авт.). Результаты будут вынесены по окончании следствия", – сказал Юрий Ильин.

Он добавил, что в этом году Правительство поручило проверить все гидротехнические сооружения, в том числе некоторые находящиеся в частной собственности.

"Данная дамба была сооружена в ноябре прошлого года. Уже будут привлекаться и проектная организация и подрядная организация: была ли данная плотина построена с соблюдением всех правил и норм эксплуатации", – пояснил вице-министр.

Юрий Ильин отметил, что средства на строительство дамбы выделены за счёт местного бюджета и составили около 200 млн тенге. Протяжённость дамбы – около 15 километров утрамбованной насыпи.

В Атбасаре вечером 15 апреля талые воды размыли земляную дамбу возле железнодорожного моста, и вода хлынула на город не только из реки Жабай, но и из степи. Поток в трёх местах пробил шлюз дамбы и подтопил дома рядом с мостом. Началась срочная эвакуация людей из 200 домов.

16 апреля в Атбасаре вновь прорвало дамбу в нескольких местах. По словам представителей ДЧС, вода в реке Жабай поднялась до критической отметки и достигла 5,2 метра.

https://informburo.kz/novosti/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-stroiteley-plotiny-v-atbasare.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 17.04.2017 в 18:19:20   # 596946
Блин я служил в Бабатае, и достаточно много приходилось потом двигаться вокруг Акмолы Астаны. Но таких разливов ужасных не было 100%. Х.з.в чем дело.
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  Hostel 17.04.2017 в 19:56:42   # 596957
Да возбудите уголовные дела на всех, кто что-то строил за последние ..ть лет! Стопудово не ошибетесь. Потопа ждать не надо!
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  Nekrun 17.04.2017 в 20:44:10   # 596964
Начните с акимов, кто сколько процентов отката взял, тому и соответственный срок.
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  Mikado 17.04.2017 в 20:49:39   # 596965
А кто принимал объекты, как всегда в сторонке и не при чем? С них и надо начинать.
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