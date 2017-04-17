Уголовное дело возбудили против строителей плотины в Атбасаре

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danilov 17 Апреля 2017 в 17:52:20
"Сегодня на совещании министра внутренних дел было поручено в том числе возбудить уголовное дело по факту строительства и эксплуатации данной плотины (в Атбасаре. – Авт.). Результаты будут вынесены по окончании следствия", – сказал Юрий Ильин.
Он добавил, что в этом году Правительство поручило проверить все гидротехнические сооружения, в том числе некоторые находящиеся в частной собственности.
"Данная дамба была сооружена в ноябре прошлого года. Уже будут привлекаться и проектная организация и подрядная организация: была ли данная плотина построена с соблюдением всех правил и норм эксплуатации", – пояснил вице-министр.
Юрий Ильин отметил, что средства на строительство дамбы выделены за счёт местного бюджета и составили около 200 млн тенге. Протяжённость дамбы – около 15 километров утрамбованной насыпи.
В Атбасаре вечером 15 апреля талые воды размыли земляную дамбу возле железнодорожного моста, и вода хлынула на город не только из реки Жабай, но и из степи. Поток в трёх местах пробил шлюз дамбы и подтопил дома рядом с мостом. Началась срочная эвакуация людей из 200 домов.
16 апреля в Атбасаре вновь прорвало дамбу в нескольких местах. По словам представителей ДЧС, вода в реке Жабай поднялась до критической отметки и достигла 5,2 метра.
https://informburo.kz/novosti/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-stroiteley-plotiny-v-atbasare.html
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