В Алматы появились «автоклоны» с одинаковыми госномерами

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 18 Апреля 2017 в 18:51:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Где наказание за фальсификацию документов ?
Фандорин77 18.04.2017 в 19:29:48 # 597126
Цитата: Фандорин77 от 18.04.2017 19:29:48
Ну и как переходить на латиницу, когда даже уполномоченное лицо, ежедневно по роду службы озвучивающее множество гос.номеров, говорит: "Вэ 339 Харитон Роман Николай"?!
Ну и как переходить на латиницу, когда даже уполномоченное лицо, ежедневно по роду службы озвучивающее множество гос.номеров, говорит: "Вэ 339 Харитон Роман Николай"?!
На латиницу не переведут, скорее всего.
Разработают латинский шрифт, запустят пилотный выпуск всякой литературы, в школе, может быть даже, факультатив откроют и... дело заглохнет.
Слишком хлопотное дело, а это значит, в наших реалиях, гиблое.
Цитата: КЕДЫ от 18.04.2017 19:23:27
Только с техпаспортом сложнее наверное замутить. Мусора в доле
Только с техпаспортом сложнее наверное замутить. Мусора в доле
Любая уважающая себя полиграфическая конторка замутит Вам любой техпаспорт и будет он лучше настоящего .
Цитата: arhar от 18.04.2017 20:03:11
тут у родственника кое кого в шамалгане весь автопарк с одним номером на все авто и ниче, даже менты честь отдают (если имеется).
тут у родственника кое кого в шамалгане весь автопарк с одним номером на все авто и ниче, даже менты честь отдают (если имеется).
И чем этот родственник заслужил сие поклонство?
родился в нужной семье, чем он ещё мог заслужить?