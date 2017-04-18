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В Алматы появились «автоклоны» с одинаковыми госномерами
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Гость 18 Апреля 2017 в 18:51:52
Полицейские Алматы обнаружили на улицах города «автоклоны» – машины одинаковой марки, цвета, с абсолютно идентичными госномерами и техпаспортами.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 18.04.2017 в 19:22:16   # 597120
Тоже мне новость. В крупных городах РФ такие ушлые типы давно уже не секрет. Машины две- налог один
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  KAN13 18.04.2017 в 19:23:16   # 597121

Где наказание за фальсификацию документов ?
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  КЕДЫ 18.04.2017 в 19:23:27   # 597122
Только с техпаспортом сложнее наверное замутить. Мусора в доле
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  Фандорин77 18.04.2017 в 19:29:48   # 597126
Ну и как переходить на латиницу, когда даже уполномоченное лицо, ежедневно по роду службы озвучивающее множество гос.номеров, говорит: "Вэ 339 Харитон Роман Николай"?!
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  Мура45 18.04.2017 в 19:37:55   # 597130
Цитата: Фандорин77 от 18.04.2017 19:29:48
Ну и как переходить на латиницу, когда даже уполномоченное лицо, ежедневно по роду службы озвучивающее множество гос.номеров, говорит: "Вэ 339 Харитон Роман Николай"?!


На латиницу не переведут, скорее всего.
Разработают латинский шрифт, запустят пилотный выпуск всякой литературы, в школе, может быть даже, факультатив откроют и... дело заглохнет.
Слишком хлопотное дело, а это значит, в наших реалиях, гиблое.
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  KAN13 18.04.2017 в 19:41:27   # 597131
Цитата: КЕДЫ от 18.04.2017 19:23:27
Только с техпаспортом сложнее наверное замутить. Мусора в доле


Любая уважающая себя полиграфическая конторка замутит Вам любой техпаспорт и будет он лучше настоящего .
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  Zoggyla 18.04.2017 в 19:46:09   # 597132
Они уже здесь. К.Саймак *Почти как люди*
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  arhar 18.04.2017 в 20:03:11   # 597136
тут у родственника кое кого в шамалгане весь автопарк с одним номером на все авто и ниче, даже менты честь отдают (если имеется).
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  Author 18.04.2017 в 20:18:48   # 597141
Цитата: arhar от 18.04.2017 20:03:11
тут у родственника кое кого в шамалгане весь автопарк с одним номером на все авто и ниче, даже менты честь отдают (если имеется).

И чем этот родственник заслужил сие поклонство?
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  arhar 18.04.2017 в 20:36:05   # 597146
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родился в нужной семье, чем он ещё мог заслужить?
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