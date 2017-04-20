Война клан покажет

Гость 20 Апреля 2017 в 09:03:41
“В нескольких крестьянских хозяйствах Каратальского района процветает феодализм! Там держат рабов, непокорных избивают, несовершеннолетних девочек насилуют, обнаружено несколько трупов с признаками насильственной смерти. И на этом фоне бездействие местных правоохранительных органов вызывает возмущение в народе. Уголовные дела по разным причинам прекращают, прокурор района не требует тщательного расследования, и дела по конкретным преступлениям списывают в архив! Братья, владеющие этими хозяйствами, скупили местную власть на корню!”
Эти шокирующие строки не из воззвания завзятого
оппозиционера, а из коллективного обращения местных крестьян в канцелярию главы правительства, копию которого подписанты прислали в нашу редакцию. По поручению премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА на днях создана следственная бригада из числа наиболее
опытных сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД. Столичный десант уже высадился в Каратальском районе. Подняв списанные в архив уголовные дела, прокуроры и полицейские присвистнули от удивления: местные пинкертоны не мудрствуя лукаво откровенно марафетили материалы досудебных расследований, связанные с братьямифермерами от банального конокрадства
до изнасилований несовершеннолетних, доведения до самоубийства обесчещенных девочек и убийств! В общем, печально известная банда Цапков из российской Кущевки нервно курит в стороне...
Из письма местных жителей в канцелярию премьерминистра
“С 2002 года в Каратальском районе клан братьев СМАИЛОВЫХ (здесь и далее выделено нами. Ред.) захватывает земельные участки, где создали свои владения и содержат рабов, которых безнаказанно убивают, насилуют, калечат. Работники этих крестьянских хозяйств промышляют конокрадством только в прошлом году у местных жителей украли 150 лошадей (не считая
коров и овец). Мы неоднократно писали жалобы в Каратальское РОВД и в районную прокуратуру, но там никаких мер не принимают.
Например, одного из братьев, Дуйсена, ЧЕТЫРЕЖДЫ (!) уводили от уголовной ответственности за конкретные преступления: хулиганство с применением оружия, доведение до самоубийства несовершеннолетней девочки, которую он хотел сделать своей токал, подозрение в убийстве двух пастухов. Во всех случаях прокурор
района соглашался с незаконными прекращениями уголовных дел.
Просим вас взять на личный контроль эти факты, потому что мы уже не верим местным правоохранительным службам. От имени фермеров района Х. ПАШАОГЛЫ, М. ЖУМАДИЛ, Б. ЕРМУХАНОВ, О. АБДЕЛЬДИНОВА, Б. КАРАБАСОВА, А. КУСАИНОВ, К. НУРШАНОВ, С. ДАУТОВ, А. ТУРСЫН”.
…Бригада правоохранителей из Астаны чуть ли не под лупой изучала десятки прекращенных уголовных дел. Описать все, что они накопали, не хватит газетной площади. Например, по 11 фактам краж скота (общая сумма
ущерба почти 34 миллиона тенге) каратальские полицейские изобличили группу конокрадов во главе с зятем Смаиловых А. УТЕУЛЕНОВЫМ. И… прекратили возбужденное уголовное дело. Хотя речь идет о создании
организованной преступной группы! Более того, изъятые у членов ОПГ два ружья, пистолет и 167 патронов следователи вообще никак не оформили. Сейчас это дело возобновлено, его расследование поручено сотрудникам
следственного департамента МВД. Вернуть его местным силовикам значит “похоронить” вторично…
На кровавом счету братьев Смаиловых насильственная смерть пастуха крестьянского хозяйства “Сарыбулак” Жанибека КАМЗЫ. Летом 2012 года Дуйсен СМАИЛОВ написал заявление о пропаже пастуха в Каратальское РОВД.
А чуть позже туда же приехала жена Жанибека А. МОЛДАХМЕТОВА жаловаться на… автора заявления. Оказалось, Дуйсен жестоко избил своего
работника, и тот, убегая, утонул в местной речке.
Из показаний А. Молдахметовой
“На моих глазах и еще четырех пастухов Смаилов избил мужа до потери сознания. Я повела его к реке смыть кровь, следом прискакал Дуйсен и стал бить камчой по голове Жанибека до тех пор, пока мужа не унесло течением...”
Догадываетесь, чем все закончилось? Проигнорировав показания несчастной женщины и еще нескольких свидетелей, следователь Ескельдинского РОВД М.
МУСАХАНОВ прекратил уголовное дело. Да еще с какой формулировкой “за отсутствием состава преступления”! Вы спросите: а куда смотрело недремлющее око районной прокуратуры? Отвечаю: зампрокурора Ескельдинского района И. БЕСКЕМПИРОВ утвердил это постановление следователя. Не случись высоких гостей из Астаны, дело так и пылилось бы в архиве. Теперь же на Дуйсена
Смаилова возбуждено уголовное дело по факту убийства, расследование поручено все тому же следственному департаменту МВД. В ходе следствия выяснилось, что Дуйсен причастен и к доведению до самоубийства
несовершеннолетней Асем К. после попытки ее изнасиловать. И что же местные стражи правопорядка? А ничего! Следователь Каратальского РОВД Е. НАУБАЕВ
не просто положил уже возбужденное уголовное дело под сукно, а ничтоже сумняшеся… уничтожил все следственные материалы! На днях Талдыкорганский городской суд выдал санкцию на арест Дуйсена Смаилова.
Родители Асем работали скотниками у Дуйсена и на 2-3 месяца уезжали на дальние пастбища. Девочка оставалась дома присматривала за младшими. Однажды Дуйсен приехал в дом К., обманом увез Асем к реке Каратал. По дороге купил девочке шоколадку и мороженое, а потом стал допытываться, есть ли у нее парень, сохранила ли она девственность. Начал лапать и пригрозил изнасиловать, если Асем не согласится стать его токал. Чтобы отвязаться от Дуйсена, бедняжка согласилась. Вернувшись домой, она поцеловала на прощание младших братишек и сестренок и повесилась в родительской спальне. На счастье Асем вовремя подоспевший брат успел перерезать веревку...
Второй из братьев Смаиловых Жумагали не отставал от Дуйсена. Еще четыре года назад несовершеннолетние работники крестьянского хозяйства “Аскар”, также принадлежащего Смаиловым, написали заявление в ДВД
Алматинской области. Потерпевшие сообщили: Жумагали СМАИЛОВ на протяжении долгих пяти лет эксплуатировал их, запрещая покидать фазенду. Несовершеннолетняя Елена ТКАЧЕВА заявила следователю: руководитель
хозяйства лишил ее девственности, неоднократно насиловал. Девочка очень боялась хозяина, но все же обратилась в полицию, после того как родила в 16
лет. И что же делает замначальника Каратальского РОВД А. СМАГУЛОВ, к которому попало ее заявление? Прекращает уголовное дело за отсутствием состава преступления! Так же, как его коллеги Мусаханов и Наубаев. При этом
гн Смагулов даже не назначил экспертизу, в том числе геномную, чтобы установить отцовство ребенка. Как вы уже наверняка догадались, за него это сделали столичные силовики. Они возбудили сразу два уголовных дела на
Жумагали по обвинению в незаконном лишении свободы
несовершеннолетних в целях эксплуатации (читай в рабстве) и изнасиловании несовершеннолетней. Оба дела переданы в МВД.
Стараниями районных шерлоков дела об убийстве Жандоса ЖИЕНБЕКОВА и Айдоса ЖАНПЕИСОВА (тела обоих пастухов нашли с признаками насильственной смерти) тоже оказались в архиве. Сейчас пинкертоны из центрального аппарата МВД проводят досудебное расследование. Казалось бы, куда дальше? Но дальше еще интереснее. Помимо так называемых общеуголовных преступлений проверяющие заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями чиновников Каратальского райакимата. И
теперь службе экономических расследований Алматинской области поручено провести следствие по факту мошенничества. Выяснилось, что Жумагали Смаилов незаконно получил субсидий без малого на полмиллиарда тенге. За что к уголовной ответственности по обвинению в коррупции привлечены сотрудники отдела сельского хозяйства акимата Каратальского района. Как оказалось, местные чины одаривали братский тандем не только деньгами, но и сотнями гектаров лучшей в районе земли, нередко подделывая разрешительные документы. В общем, столичным ревизорам на Каратальщине скучать не пришлось. Их отчет о командировке, направленный главе
правительства, едва уместился на трех десятках страниц…
Представьте себе, у Дуйсена и Жумагали Смаиловых нашелся “адвокат” да еще какой! Старший из братьев Бакыт СМАИЛОВ, которому автор этих строк дозвонился на мобильный, человек в этих краях не последний.
В районе он известен как щедрый меценат и… секретарь маслихата Каратальского района. Словом, вполне себе уважаемый аксакал!
- Я знаю точно, кто стоит за инициативной группой жалобщиков, сразу же заявил мне Смаиловстарший. У них одна цель: используя общественный резонанс и правоохранительные органы, попытаться довести нас до банкротства, чтобы потом прибрать к рукам наш семейный бизнес. Но на дворе не лихие 90-е, когда процветал рэкет! Все крестьянские хозяйства мы создавали с нуля, и со временем они стали приносить некоторую прибыль.
По словам собеседника, у него семь братьев и четыре сестры. У каждого брата свое хозяйство, которое собиралось по крупицам. С годами у них увеличилось поголовье скота, появилась сельскохозяйственная техника, они создали десятки рабочих мест. Всем работникам выплачивают зарплату, добросовестно перечисляют налоги в бюджет (действительно, по данным Алматинской областной инспекции труда, на восьми крестьянских хозяйствах братьев Смаиловых задолженность по зарплате и налогам отсутствует). Мало того, уверяет Смаиловстарший, они еще и оплачивают учебу детям из малоимущих семей, которые получают высшее образование в вузах страны, построили на собственные средства целых семь мечетей в регионе, не жалеют денег на строительство дорог и мостов.
- Недоброжелатели пишут: мол, я влияю на кадровую политику в районе. И приводят довод сестра работает судьей. Да, она судья, но ее же глава государства назначил, а не я! горячился собеседник. Кроме того, двое племянников работали в областной полиции, но после различных жалоб уволились из органов сейчас занимаются сельским хозяйством. Заявляю: в наших хозяйствах нет никаких рабов у всех работников имеются мобильные телефоны, сами хозяйства не огорожены трехметровыми заборами все открыто, и любой работник может уйти куда глаза глядят. Но куда они пойдут, если кругом безработица?!
Секретарь раймаслихата уверяет: все беды от завистников, которые сами не смогли раскрутиться. Любое наше хозяйство открыто не только для комиссии из Астаны и местных контролирующих органов любой желающий, включая и вас, журналистов, может приехать и своими глазами все увидеть. Пока идут следствие и судебные процессы, мы не будем ничего предпринимать: иначе опять в Астану напишут, что Смаиловы давят на следствие. А вот когда поставят точку в этом вопросе, я подам в суд на тех, кто стоит за попыткой прибрать наш прибыльный бизнес к рукам. В стране правит закон, и эти недоброжелатели должны понести наказание хотя бы за клевету против нас. Свое достоинство и честь мы защитим строго в соответствии с действующим законодательством так и напишите! решительно закончил разговор Бакыт Смаилов.
Тохнияз КУЧУКОВ,Алматинская область
От редакции Что ж, как говорится, из песни слова не выкинешь. Да и не в наших правилах это делать. Пусть компетентные органы разберутся, а мы не преминем рассказать, чем дело закончится. К слову, на днях инициативной группе жалобщиков пришел ответ за подписью и. о. генпрокурора РК Иогана МЕРКЕЛЯ. В нем говорится:
“Генпрокуратурой совместно с МВД проведена проверка
деятельности правоохранительных органов Алматинской области. МВД и Национальным бюро по противодействию коррупции в отношении братьев Смаиловых и сотрудников правоохранительных органов начаты досудебные расследования по статьям “убийство”, “доведение до самоубийства”, “незаконное лишение свободы”, “изнасилование”, “хулиганство”, “превышение полномочий” и “бездействие по службе”...
http://www.time.kz/articles/risk/2017/04/19/vojna-klan-pokazhet