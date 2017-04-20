В СКО полковник вымогал 2 млн тенге за переквалификацию дела

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Гость 20 Апреля 2017 в 17:39:12
Полковника полиции в Северо-Казахстанской области задержали по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.
По информации нацбюро по противодействию коррупции, начальник ОВД Тайыншинского района полковник полиции Мартынюк получил очередную взятку в размере 500 тысяч тенге.
Вознаграждение предназначалось за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу.
Общая сумма взятки составила 1 миллион 850 тысяч тенге.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента внутренних дел Петропавловска. Проводится досудебное расследование.
Sputnik Казахстан
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Кому- то домашний арест , кому- то изолятор , понятно, придется отвечать по полной .
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2017 20:54:08
радует в этой истории то,что ,насколько я знаю,они своих крутят и морально уничтожают с удвоенной силой.
радует в этой истории то,что ,насколько я знаю,они своих крутят и морально уничтожают с удвоенной силой.
При условии что он не свой .