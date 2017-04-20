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В СКО полковник вымогал 2 млн тенге за переквалификацию дела
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Гость 20 Апреля 2017 в 17:39:12
Полковника полиции в СКО поймали на получении очередной взятки. Его задержали и водворили в изолятор, сообщает Sputnik Казахстан.

Полковника полиции в Северо-Казахстанской области задержали по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

По информации нацбюро по противодействию коррупции, начальник ОВД Тайыншинского района полковник полиции Мартынюк получил очередную взятку в размере 500 тысяч тенге.

Вознаграждение предназначалось за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу.

Общая сумма взятки составила 1 миллион 850 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента внутренних дел Петропавловска. Проводится досудебное расследование.



Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 20.04.2017 в 20:48:43   # 597689

Кому- то домашний арест , кому- то изолятор , понятно, придется отвечать по полной .
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  КЕДЫ 20.04.2017 в 20:54:08   # 597690
радует в этой истории то,что ,насколько я знаю,они своих крутят и морально уничтожают с удвоенной силой.
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  KAN13 20.04.2017 в 21:38:47   # 597701
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2017 20:54:08
радует в этой истории то,что ,насколько я знаю,они своих крутят и морально уничтожают с удвоенной силой.


При условии что он не свой .
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