Код доступа

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Гость 20 Апреля 2017 в 17:59:09
Нас «поимели» за наши же деньги
Стали известны новые, еще более интригующие подробности громкого скандала вокруг двух самолетов Airbus-340-313, которые под казахстанскими регистрационными номерами UP-A4002 и UP-A4003 сначала улетели через Грецию в Иран, а потом оттуда перебазировались в воюющую Сирию.
Оказалось, что по пути в Иран они пересекали воздушное пространство нескольких европейских стран как самолеты казахстанской государственной авиакомпании «Беркут». Выяснилось это только недавно, когда «Беркут» получил счета за аэронавигационное сопровождение этих бортов.
Напомним, Ratel.kz уже неоднократно писал о том, при каких странных обстоятельствах Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства по инвестициям и развитию РК заочно включил эти Airbus-340-313 в отечественный реестр воздушных судов. Конечно, уже тогда у нас возникли подозрения, что причина, скорее всего, не только в обычном головотяпстве наших чиновников - уж очень все походило на какую-то хорошо спланированную операцию. Но то, что и без того скандальная история примет такой неожиданный оборот, мы и предположить не могли!
А дело, как нам удалось выяснить, обстояло так.
В начале апреля счета «Беркуту» выставила «Европейская организация по безопасности воздушной навигации» (EUROCONTROL), которая занимается общеевропейской системой воздушного движения и выполняет функции регулятора в рамках проекта «Единое небо Европы».
Казахстанской государственной авиакомпании предлагалось оплатить услуги аэронавигации за пролет в воздушном пространстве нескольких стран, которые являются членами этой организации. Судя по всему, речь идет о Греции, Кипре, Турции, Армении и Грузии, которые входят в состав EUROCONTROL.
Стоит ли говорить, что руководство авиакомпании «Беркут» было, мягко говоря, обескуражено!
Сначала история с самолетами, предназначенными, как выяснилось, для режима Дамаска, едва не поставила под удар проходившие в Астане переговоры по сирийскому вопросу, где Казахстан выступал в качестве миротворца. А теперь еще выясняется, что эти Airbus-340-313 прошли над воздушным пространством Еврозоны как самолеты казахстанской государственной авиакомпании. Мало того, за них мы еще и заплатить должны.
Грубо говоря, нас «поимели» за наши же деньги!
Как «Беркут» в Европу залетел
Сразу после получения счетов от EUROCONTROL авиакомпания «Беркут» направил в Комитет гражданской авиации Казахстана депешу за исходящим № 11-04/И-418 от 14 апреля 2017 года. Документ, подписанный директором авиакомпании Александром ДЗЮБОЙ, цитируем дословно:
«Весьма срочно! Настоящим информируем Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республика Казахстан, что Европейская организация по безопасности воздушной навигации «EUROCONTROL» выставила РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» Управления Делами Президента Республики Казахстан (далее – Предприятие) счета за использование воздушного пространства Европы при выполнении полетов воздушными судами Airbus-340-313 с регистрационными знаками UP-A4002 и UP-A4003. Со стороны предприятия в адрес «EUROCONTROL» направлено претензионное письмо об отсутствии данных воздушных судов в Сертификате эксплуатанта Предприятия. В связи с вышеизложенным, во избежание негативных последствий на имидж Предприятия, просим Вас уведомить «EUROCONTROL» об отсутствии какого-либо отношения Предприятия к данным воздушным судам».
Поскольку в момент отправки письма председатель КГА Бекен СЕЙДАХМЕТОВ числился на больничном, оно было адресовано исполняющему его обязанности Талгату ЛАСТАЕВУ.
Кстати, «весьма срочно» доставить письмо не удалось – в КГА получили его только вечером во вторник, 18 апреля 2017 года, аж через 4 дня после его подписания, регистрации и отправки. Почта оплошала или, может, получать неприятную бумагу не спешили - нам то неведомо.
Однако, по нашей информации, от этой новости сейчас лихорадит не только всех подчиненных Бекена Сейдахметова, но и Министерство по инвестициям и развитию, в которое входит Комитет гражданской авиации.
Дело в том, что приписать самолет к такой государственной авиакомпании, как «Беркут», можно только в одном случае – если имеешь коды доступа к средствам связи этой авиакомпании: электронной почте или авиационному телеграфу. Только используя эти коды, можно удаленным способом (например, через так называемые хэндлинговые компании, которые оказывают услуги сопровождения и регулируют процедуру обслуживания самолётов и пассажиров с учётом особенностей воздушных судов бизнес-класса и выполняемых на них VIP-рейсов) приписать самолет к какой-либо авиакомпании и забронировать ему международный маршрут.
А в случае с государственной авиакомпанией «Беркут» эти коды, безусловно, должны относиться к разряду строжайшим образом охраняемых государственных секретов. Каким образом кто-то посторонний мог их узнать и получить доступ к средствам связи такой авиакомпании – уму непостижимо! Или же это был совсем не посторонний.
Зачем кочегар Airbus покупал
И тут на ум приходит одна версия.
При подготовке наших многочисленных материалов по поводу этих самолетов, мы не раз обращали внимание на то, что, судя по всему, их регистрацию через КГА «пропихнул» бывший заместитель председателя комитета Талгат КАСЕНОВ.
Он ушел с этого высокого поста, напомним, в связи со скандалом из-за обвинения в коррупционном проступке. Возможно, с поста ушел, но влияние на авиационное ведомство сохранил. В пользу этой версии говорит хотя бы то, что с заявлением о регистрации этих двух самолетов, стоимостью свыше 200 миллионов долларов каждый, обратился гражданин Казахстана Кайрат САРИНОВ, 1966 года рождения, работавший наемным истопником-кочегаром в частном доме в Астане бывшего заместителя председателя КГА Талгата Касенова.
И вот - самое интересное.
Некоторое время назад все тот же Талгат Касенов работал в авиакомпании «Беркут» в должности заместителя директора по инженерно-авиационной службе. Значит, он мог знать эти самые коды доступа. Другой вопрос, что с его уходом кодировку должны были поменять. Тем более что и из авиакомпании «Беркут» этот человек ушел тоже не просто так, а из-за подозрений в необоснованном накручивании объемов работ при зарубежном ремонте и регламентном обслуживании самолетов. Впрочем, и здесь ничего утверждать не будем – это только один из вариантов того, как можно было бы заказать полеты в европейском воздушном пространстве от имени авиакомпании «Беркут», но без ее ведома.
По нашим данным, только что вышедший с больничного председатель КГА Бекен Сейдахметов поручил подготовить письмо в EUROCONTROL о том, что государственная авиакомпания не имеет к самолетам Airbus-340-313 никакого отношения, как раз тем своим подчиненным, которых сейчас таскают на допросы спецслужбы и прокуратура. Следователи пытаются у них выяснить, как эти воздушные суда вообще могли поставить на учет в нашей стране. Так что, можно предположить, что эти сотрудники КГА сейчас могут написать кому угодно и все что угодно, лишь бы скандал спустить на тормозах и самим уйти из-под удара.
В общем, ситуация складывается, как в той шутливой поговорке: чем дальше в лес, тем больше дров и толще партизаны!
http://www.ratel.kz/scandal/kod_dostupa
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