Дома с нарушением строительных норм сдавали в Павлодаре

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Гость 21 Апреля 2017 в 12:05:36
Прокуратурой города установлено, что в декабре прошлого года Сабралин подписал акт приема, согласно которому 126-ти квартирный жилой дом в областном центре по улице Юбилейная был введен в эксплуатацию. Речь идет о многоэтажке, которая была признана аварийной и долгое время простаивала. В прошлом году работы по ее восстановлению были завершены.
«При этом согласно проведенной проверке управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по оценке технического состояния объекта, установлены нарушения, влияющие на устойчивость и надежность конструкции дома. Это указывает на несоблюдение строительных норм и некачественно проведенные работы со стороны ТОО «Akcent KZ», а именно не произведены работы по усилению 3-х колонн. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что данный жилой дом был введен в эксплуатацию с нарушением требований действующего законодательства», - рассказали в пресс-службе.
Управлением выдано предписание о недопущении эксплуатации здания до получения соответствующего заключения технического обследования состояния надежности и устойчивости. Несмотря на это, дом был передан в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска как завершенный объект строительства.
«По проекту предусмотрен капитальный ремонт колонн в количестве 9 штук. Эти работы выполнены, имеются акты, подписанные авторским и техническим надзором и подрядчиком. Однако при детальном обследовании управлением ГАСК выявлено, что на чертежах нечетко указана нумерация по 3-м колоннам. И где требовался капитальный ремонт колонн выполнен текущий ремонт, где был необходим текущий ремонт - сделали капитальный», - пояснил Серик Сабралин.
«Прокуратурой города выявлены нарушения строительных норм и правил и на других объектах строительства в микрорайоне «Береке», а именно в жилых домов по ул. Гастелло, 42, 44, 46, 48. Несмотря на это все объекты строительства были приняты в эксплуатацию без замечания, акты приемки подписаны руководителем городского отдела строительства. Более того, согласно представлению прокуратуры, установлено, что на основании итогов государственных закупок способом из одного источника отделом заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с ТОО «Севимсталькон» от 06.04.2016 года № 40 в сумме 36897,9 тысяч тенге, где подрядчик обязуется обеспечить завершение строительно-монтажных работ до 31.05.2016 года. На основании дополнительного соглашения срок договорных обязательств продлен до 31.12.2016 года, при этом сумма обязательств на 2016 год осталась неизменной», - проинформировали в пресс-службе департамента по делам государственной службы СКО.
На момент рассмотрения дисциплинарного дела, согласно сведениям отдела строительства, выявленные нарушения и недостатки по объектам строительства устранены за счет подрядчиков без дополнительных затрат из бюджета.
Советом по этике акиму города Петропавловска рекомендовано наложить на Серика Сабралина дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
МИА «Казинформ»
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