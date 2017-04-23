Освобожден по амнистии сбивший насмерть девушку водитель без прав в Темиртау

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 23 Апреля 2017 в 18:41:24
Как сообщили в канцелярии Темиртауского городского суда, 26-летний Владимир Савинкин признан виновным по статье 345 часть 3 Уголовного Кодекса.
«Подсудимый признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности на основании статьи 6 закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан». Дело производством прекращено», - сообщили в суде.
Между тем, мать 21-летней погибшей подала апелляционную жалобу в Карагандинской областной суд и добилась отмены постановления.
«В отношении него изначально расследовалось дело по статье 346 УК - то есть управление автомобилем без прав со смертельным исходом. Его ранее суд лишил права на вождение. А он снова сел за руль и сбил насмерть мою дочь на регулируемом пешеходном переходе», - говорит Любовь Бродина.
Полиция вменяла именно эту тяжкую статью. Но перед передачей дела в суд прокуратура смягчила квалификацию на ту статью, которая подпадает под амнистию - статью 345 УК как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Про отсутствие водительских прав в это статье нет ни слова. В прокуратуре Темиртау прокомментировали столь благосклонное отношение к амнистированному.
«Статья 346 могла быть применена к Савинкину, если бы он был нетрезвым. Должны быть два критерия - отсутствие прав или алкогольное опьянение. А раз не было опьянения, то эта статья неприменима. Конечно, отсутствие прав - тоже серьезное нарушение, но алкогольное опьянение - приоритетное», - сообщили в прокуратуре.
Между тем, с точкой зрения прокуроров не согласилась апелляционная коллегия Карагандинского областного суда. Она отменила постановление суда об амнистии и вернула дела на новое судебное рассмотрение.
«При новом рассмотрении дела необходимо с соблюдением требований норм Уголовно-процессуального кодекса проверить доводы потерпевшей стороны и по делу принять законное решение», - огласил постановление коллегии судья Жумабай Абишев.
http://www.inform.kz/ru/osvobozhden-po-amnistii-sbivshiy-nasmert-devushku-voditel-bez-prav-v-temirtau_a3019934