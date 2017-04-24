В Гватемале местные жители заживо сожгли своего мэра

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danilov 24 Апреля 2017 в 11:11:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Было бы неплохо .
Nightwalker 24.04.2017 в 11:47:22 # 598295
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 24.04.2017 11:28:21Ну, литров десять бензина дам.
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 24.04.2017 11:28:21
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
Нееее, наш действующий мэр нормальный...... Пока нормальный
bozon house 24.04.2017 в 14:58:17 # 598377
Цитата: Стрельцов от 24.04.2017 15:35:14Всякое бывает
сперва бегло прочел заживо сожрали..
сперва бегло прочел заживо сожрали..
Quote:
В Индии работники чайной плантации съели работодателя https://lenta.ru/news/2013/01/01/tea/
В Индии полиция обвинила рабочих чайной плантации в убийстве работодателя и каннибализме. Об этом 1 января сообщает Agence France-Presse.
В декабре рабочие чайной плантации, расположенной в штате Ассам, устроили бунт. Примерно тысяча протестующих окружила и подожгла бунгало владельца плантации. В результате хозяин плантации вместе с женой был убит.
"Расследование показало, что по крайней мере пятеро рабочих ели плоть плантатора и его жены после того, как они были зверски убиты", - заявил 1 января заместитель начальника местной полиции Нумол Махатао (Numol Mahatao). По его словам, у следствия уже есть один свидетель - тоже рабочий.
...
В Индии полиция обвинила рабочих чайной плантации в убийстве работодателя и каннибализме. Об этом 1 января сообщает Agence France-Presse.
В декабре рабочие чайной плантации, расположенной в штате Ассам, устроили бунт. Примерно тысяча протестующих окружила и подожгла бунгало владельца плантации. В результате хозяин плантации вместе с женой был убит.
"Расследование показало, что по крайней мере пятеро рабочих ели плоть плантатора и его жены после того, как они были зверски убиты", - заявил 1 января заместитель начальника местной полиции Нумол Махатао (Numol Mahatao). По его словам, у следствия уже есть один свидетель - тоже рабочий.
...