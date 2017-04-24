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В Гватемале местные жители заживо сожгли своего мэра
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danilov 24 Апреля 2017 в 11:11:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 24.04.2017 в 11:28:21   # 598285
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
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  Fotinij 24.04.2017 в 11:34:06   # 598286
Хорошая традиция! Надо и нам такую привить
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  KAN13 24.04.2017 в 11:35:34   # 598288

Было бы неплохо .
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  ShimShim 24.04.2017 в 11:42:18   # 598292
Тогда сгорит 80 процентов Шыма
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  Nightwalker 24.04.2017 в 11:47:22   # 598295
Полностью ЗА! )))
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  Manitu 24.04.2017 в 12:12:05   # 598308
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 24.04.2017 11:28:21
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?
Ну, литров десять бензина дам.
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  Dior 24.04.2017 в 12:46:30   # 598316
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 24.04.2017 11:28:21
Ну что, граждане титусяне, какие будут предложения!?

Нееее, наш действующий мэр нормальный...... Пока нормальный
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  Максимыч 24.04.2017 в 12:47:08   # 598318
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  spy 24.04.2017 в 14:00:28   # 598354
За наши дороги....не только мэра можно...
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  bozon house 24.04.2017 в 14:58:17   # 598377
Гватемала - это так далеко, что "новость" добиралась 1,5 года
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  DrAnDuLeT 24.04.2017 в 15:17:51   # 598393
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  Стрельцов 24.04.2017 в 15:35:14   # 598408
сперва бегло прочел заживо сожрали..
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  Ал 24.04.2017 в 15:38:39   # 598410
Цитата: Стрельцов от 24.04.2017 15:35:14
сперва бегло прочел заживо сожрали..
Всякое бывает
Quote:
В Индии работники чайной плантации съели работодателя https://lenta.ru/news/2013/01/01/tea/
В Индии полиция обвинила рабочих чайной плантации в убийстве работодателя и каннибализме. Об этом 1 января сообщает Agence France-Presse.
В декабре рабочие чайной плантации, расположенной в штате Ассам, устроили бунт. Примерно тысяча протестующих окружила и подожгла бунгало владельца плантации. В результате хозяин плантации вместе с женой был убит.
"Расследование показало, что по крайней мере пятеро рабочих ели плоть плантатора и его жены после того, как они были зверски убиты", - заявил 1 января заместитель начальника местной полиции Нумол Махатао (Numol Mahatao). По его словам, у следствия уже есть один свидетель - тоже рабочий.
...
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