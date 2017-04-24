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Бывшего главу МЦПС "Хоргос" освободили от уголовной ответственности
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danilov 24 Апреля 2017 в 13:55:08
Экс-главу МЦПС «Хоргос» Василия Ни, ранее арестованного за получение взятки в 1 млн долларов, освободили от уголовной ответственности, передает Tengrinews.kz.

От ответственности освобождена и начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева, обвиненная в пособничестве.

В Алматинском городском суде отметили, что такое решение было принято по ходатайству прокурора ввиду положительных характеристик обвиняемых, признания вины, отсутствия у них предыдущих судимостей и наличия на иждивении у Сайдуллаевой малолетнего ребенка.

Напомним, как мы писали ранее, Василий Ни подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения. Он по предварительному сговору получил денежную взятку от представителя ТОО «Т. Хоргос» Н. в сумме 1 млн долларов.

Деньги ему вручили за признание ТОО «Т.Хоргос» победителем инвестиционного конкурса АО «МЦПС «Хоргос» по строительству инвестиционного объекта «гостиничный комплекс 5 класса».

Tengrinews.kz

Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 24.04.2017 в 14:05:01   # 598355
Хе хе, оказалось что ничего не брал?...у следаков и прокуроров с судьями новые тачки походу...
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  Рамзес 24.04.2017 в 14:08:53   # 598358
Занес кому надо
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  AWP 24.04.2017 в 14:17:26   # 598360
Цитата: spy от 24.04.2017 14:05:01
Хе хе, оказалось что ничего не брал?...у следаков и прокуроров с судьями новые тачки походу...


Думаешь тачки? Там наверное еще лет 10 всей семье можно жить не задумываясь откуда взять деньги на жизнь.
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  DuMoH 24.04.2017 в 14:18:22   # 598361
миллион баксов, и на свободе, а Юрия Пак случайно, который, как я считаю, ни в чем не виновен, не собираются по амнистии отпустить?
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  bozon house 24.04.2017 в 14:54:51   # 598376
Цитата: DuMoH от 24.04.2017 14:18:22
миллион баксов, и на свободе, а Юрия Пак случайно, который, как я считаю, ни в чем не виновен, не собираются по амнистии отпустить?
У него несколько другая амнистия, типа 4 месяца скостили или около того.
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