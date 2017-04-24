Бывшего главу МЦПС "Хоргос" освободили от уголовной ответственности

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Апреля 2017 в 13:55:08
От ответственности освобождена и начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева, обвиненная в пособничестве.
В Алматинском городском суде отметили, что такое решение было принято по ходатайству прокурора ввиду положительных характеристик обвиняемых, признания вины, отсутствия у них предыдущих судимостей и наличия на иждивении у Сайдуллаевой малолетнего ребенка.
Напомним, как мы писали ранее, Василий Ни подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения. Он по предварительному сговору получил денежную взятку от представителя ТОО «Т. Хоргос» Н. в сумме 1 млн долларов.
Деньги ему вручили за признание ТОО «Т.Хоргос» победителем инвестиционного конкурса АО «МЦПС «Хоргос» по строительству инвестиционного объекта «гостиничный комплекс 5 класса».
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: spy от 24.04.2017 14:05:01
Хе хе, оказалось что ничего не брал?...у следаков и прокуроров с судьями новые тачки походу...
Хе хе, оказалось что ничего не брал?...у следаков и прокуроров с судьями новые тачки походу...
Думаешь тачки? Там наверное еще лет 10 всей семье можно жить не задумываясь откуда взять деньги на жизнь.
bozon house 24.04.2017 в 14:54:51 # 598376
Цитата: DuMoH от 24.04.2017 14:18:22У него несколько другая амнистия, типа 4 месяца скостили или около того.
миллион баксов, и на свободе, а Юрия Пак случайно, который, как я считаю, ни в чем не виновен, не собираются по амнистии отпустить?
миллион баксов, и на свободе, а Юрия Пак случайно, который, как я считаю, ни в чем не виновен, не собираются по амнистии отпустить?