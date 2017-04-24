В Екатеринбурге отец чуть не убил сына, ударив его головой об асфальт

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danilov 24 Апреля 2017 в 14:00:34
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти в Екатеринбурге мужчин, вступившихся за ребенка, которого отец бил головой об асфальт, и представить их к ведомственной награде, сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как сообщало ранее ведомство, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого арестовали. По факту возбудили дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Задержанному предъявили обвинение.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следственному управлению по Свердловской области установить и найти двоих мужчин, вступившихся за маленького ребенка, которого прямо на улице избивал собственный отец… Председатель поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета", — сказала Петренко.
По ее словам, если бы не действия мужчин, то четырехлетний малыш мог бы погибнуть. "Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение", — подчеркнула представитель Следственного комитета.
В Екатеринбурге наградят жителей, вступившихся за избиваемого отцом ребенка
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти в Екатеринбурге мужчин, вступившихся за ребенка, которого отец бил головой об асфальт, и представить их к ведомственной награде, сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как сообщало ранее ведомство, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого арестовали. По факту возбудили дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Задержанному предъявили обвинение.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следственному управлению по Свердловской области установить и найти двоих мужчин, вступившихся за маленького ребенка, которого прямо на улице избивал собственный отец… Председатель поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета", — сказала Петренко.
По ее словам, если бы не действия мужчин, то четырехлетний малыш мог бы погибнуть. "Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение", — подчеркнула представитель Следственного комитета.
https://ria.ru/society/20170422/1492867347.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Фортовый777 24.04.2017 в 14:35:20 # 598364
alpha_portal 24.04.2017 в 14:41:33 # 598368
Если Вы иак думете или убеждены в этом - то вы апсалютно не правы по поводу ганж. Это еще страшнее водки.
Просто видать не имели дело с наркоманами и алкаголиками. Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
А по поводу видео: этого представителя алкоголиков - тупо изолировать от общества. Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.
З.ы. кстати зло не в напитке а в том кто его употребляет и как. Я сам люблю самогоночки, да на рыбалочке выпить в хорошей и адекватной компании. Посидеть у костра под гитару. Пожарить свежепойманную рыбку, отвлечся от суеты. Но все в меру. Однако много людей меры не знает, я с такими просто не сижу за одним столом.
Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
Обля! хде моя печень, хде мои мозги!!!!
P.S. Сиварьские отмазы.
alpha_portal 24.04.2017 в 14:47:31 # 598373
Цитата: Лысый от 24.04.2017 14:43:19
Quote:
Обля! хде моя печень, хде мои мозги!!!!
P.S. Сиварьские отмазы.
Quote:
Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
Обля! хде моя печень, хде мои мозги!!!!
P.S. Сиварьские отмазы.
А есть и те кому все пох что ганж что водяра... до поры до времени
bozon house 24.04.2017 в 14:50:24 # 598374
Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.В случае алкоголизма - "выздоровление", значит уметь принимать "на грудь" умеренно без последствий. Покажите хотя бы одного такого, и если он есть, значит не от того его лечили
alpha_portal 24.04.2017 в 14:59:03 # 598379
Цитата: bozon house от 24.04.2017 14:50:24
Quote:
Quote:
Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.В случае алкоголизма - "выздоровление", значит уметь принимать "на грудь" умеренно без последствий. Покажите хотя бы одного такого, и если он есть, значит не от того его лечили
Алкаголику вообще нельзя пить хоть сколько. Это все равно что наркоману дать иногда чутка уколоться
Только полный запрет. Так же как и с любой зависимостью, включая сигареты.
А если человек не зависим от этих привычек и вполне адекватно может относится к ним - то он и не наркома и не алкаголик. Первый и главный вопрос самому себе: могу ли я не пить?; не курить?; не употреблять ганж? не задумываясь об этом? Если можешь, то нет зависимости. Кстати про пятницу: если неделя была напряженной и реально хочется отвлечся от трудной недели, то можно и выпить немного. А если человек всю неделю живет с надеждой о том что в пятницу он вмажет - это зависимость.
alpha_portal 24.04.2017 в 15:03:53 # 598382
Цитата: Skype от 24.04.2017 15:00:17
Вы пьете ? Нет завязал. А хотите выпить?, да хочу, но не пью потому что не умею себя контролировать. Вот и вся завязка, он всегда хочет, но не пьет ибо не хочет вернуться туда откуда сбежал
Вы пьете ? Нет завязал. А хотите выпить?, да хочу, но не пью потому что не умею себя контролировать. Вот и вся завязка, он всегда хочет, но не пьет ибо не хочет вернуться туда откуда сбежал
Это сила воли! Уважаю людей которые могут всять себя в руки и отказаться от таких вещей и бороться с этим постоянно ради чего либо.
Цитата: alpha_portal от 24.04.2017 14:41:33
Если Вы иак думете или убеждены в этом - то вы апсалютно не правы по поводу ганж. Это еще страшнее водки.
Просто видать не имели дело с наркоманами и алкаголиками. Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
А по поводу видео: этого представителя алкоголиков - тупо изолировать от общества. Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.
З.ы. кстати зло не в напитке а в том кто его употребляет и как. Я сам люблю самогоночки, да на рыбалочке выпить в хорошей и адекватной компании. Посидеть у костра под гитару. Пожарить свежепойманную рыбку, отвлечся от суеты. Но все в меру. Однако много людей меры не знает, я с такими просто не сижу за одним столом.
Если Вы иак думете или убеждены в этом - то вы апсалютно не правы по поводу ганж. Это еще страшнее водки.
Просто видать не имели дело с наркоманами и алкаголиками. Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
А по поводу видео: этого представителя алкоголиков - тупо изолировать от общества. Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.
З.ы. кстати зло не в напитке а в том кто его употребляет и как. Я сам люблю самогоночки, да на рыбалочке выпить в хорошей и адекватной компании. Посидеть у костра под гитару. Пожарить свежепойманную рыбку, отвлечся от суеты. Но все в меру. Однако много людей меры не знает, я с такими просто не сижу за одним столом.
Однако многие развитые страны такие как Канада (с 2017 года), Нидерланды и др ввели полный легалайз. Не говоря о том что она используется в медицинских целях. Упороться, конечно, можно хоть чем.
alpha_portal 24.04.2017 в 15:06:15 # 598386
alpha_portal 24.04.2017 в 15:11:49 # 598388
Цитата: UgO от 24.04.2017 15:04:43
Однако многие развитые страны такие как Канада (с 2017 года), Нидерланды и др ввели полный легалайз. Не говоря о том что она используется в медицинских целях. Упороться, конечно, можно хоть чем.
Цитата: alpha_portal от 24.04.2017 14:41:33
Если Вы иак думете или убеждены в этом - то вы апсалютно не правы по поводу ганж. Это еще страшнее водки.
Просто видать не имели дело с наркоманами и алкаголиками. Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
А по поводу видео: этого представителя алкоголиков - тупо изолировать от общества. Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.
З.ы. кстати зло не в напитке а в том кто его употребляет и как. Я сам люблю самогоночки, да на рыбалочке выпить в хорошей и адекватной компании. Посидеть у костра под гитару. Пожарить свежепойманную рыбку, отвлечся от суеты. Но все в меру. Однако много людей меры не знает, я с такими просто не сижу за одним столом.
Если Вы иак думете или убеждены в этом - то вы апсалютно не правы по поводу ганж. Это еще страшнее водки.
Просто видать не имели дело с наркоманами и алкаголиками. Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
А по поводу видео: этого представителя алкоголиков - тупо изолировать от общества. Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.
З.ы. кстати зло не в напитке а в том кто его употребляет и как. Я сам люблю самогоночки, да на рыбалочке выпить в хорошей и адекватной компании. Посидеть у костра под гитару. Пожарить свежепойманную рыбку, отвлечся от суеты. Но все в меру. Однако много людей меры не знает, я с такими просто не сижу за одним столом.
Однако многие развитые страны такие как Канада (с 2017 года), Нидерланды и др ввели полный легалайз. Не говоря о том что она используется в медицинских целях. Упороться, конечно, можно хоть чем.
Сигареты же так же не под запретом - хотя зависимость от них не хуже чем от наркотиков. А то что рак вызывают тоже все знают. То что где то разрешили легкие наркотики - не отменяет того что это наркотик и он разрушает организм при постоянном употреблении. Любые наркотики используются в медицине по необходимости...
Я знаю многих людей кто курит ганд как сигареты и жить без него не может. А если нет ганжи то он и убить может. Так что незнаю о чем разговор вообще. То что ганж так же как и водяра разрушает мозг и печень - это не оспоримый факт.
Цитата: Лысый от 24.04.2017 14:43:19
Quote:
Обля! хде моя печень, хде мои мозги!!!!
P.S. Сиварьские отмазы.
Quote:
Ганж на организм влияет в 10 кратном усилии: высаживает печень, высушивает мозги.
Обля! хде моя печень, хде мои мозги!!!!
P.S. Сиварьские отмазы.
И мои лысый, курил с 17 и до 35, в 35 завязал, работаю на высокооплачиваемой работе, почти спортсмен, с печенью лады и с мозгами тоже, а вот бухать так и не научился, как то так