В Екатеринбурге отец чуть не убил сына, ударив его головой об асфальт

Алкоголизм - практически не лечится, так же как и наркомания. Единицы могут оставить это в прошлом.

Quote:В случае алкоголизма - "выздоровление", значит уметь принимать "на грудь" умеренно без последствий. Покажите хотя бы одного такого, и если он есть, значит не от того его лечили