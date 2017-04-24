Казахстанские рассчитывают на прибыль к ЭКСПО-2017

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 24 Апреля 2017 в 15:54:20
В Казахстане традиция: чем ближе то или иное масштабное событие, тем активнее зачищают город от маргиналов. Так, по неподтвержденным официальными лицами данным, на время проведения Азиады в 2011 году и Универсиады в этом всех нищих и бомжей старательно прятали в «обезьянники» за те или мелкие правонарушения. Иногородним же маргиналам, как признаются и сами представители ДВД, активно предлагали вернуться на малую родину. Хотя бы временно.
Сложно поверить, что во время всемирной выставки стратегия правоохранителей изменится, тем более что еще в конце прошлого года заместитель акима Астаны Андрей ЛУКИН предложил закрыть столицу для части казахстанцев, среди которых освобожденные из мест лишения свободы и бомжи. Эта идея так и осталась нереализованной, но к «ЭКСПО–2017» Астану все же зачищают.
«С целью предупреждения и пресечения правонарушений в общественных местах на территории столицы в период с 10 по 20 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», кроме того с 15 марта по 1 июня т.г. проводится ОПМ «Участок», - сообщили нам в пресс-службе ДВД.
В рамках этих мероприятий инспекторами полиции проводятся обходы своих участков. Выявлены и помещены в приемник-распределитель для установления личности более 60 человек без определенного места жительства. Найдены родственники 50 из них. Все они о «находке» оповещены, при этом иногородние отправлены по месту жительства. Также за бродяжничество и попрошайничество задержано около 80 несовершеннолетних, из них свыше 70 лиц помещены в центр адаптации несовершеннолетних.
Взялись полицейские и за «ночных бабочек»
«13 апреля текущего года в ДВД г. Астаны с заявлением обратился житель города о том, что неизвестное лицо, находясь на территории привокзальной площади г. Астана, занимается сводничеством, т.е. предлагает мужчинам девушек, оказывающие платные интим услуги. За что получает денежное вознаграждение. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 309 ч.1 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДВД Астаны совместно сотрудниками МПС ДВД г.Астана у дома расположенного по улице Гете задержан ранее судимый 21-летний житель города, который из корыстных целей свел жительницу ЮКО с клиентом, за что получил денежное вознаграждение» - рапортует пресс-служба ДВД.
В ходе облавы на привокзальную площадь, гостиницы, сауны доставлены в ДВД Астаны около 40 девушек, оказывающих платные интим услуги. Их поставили на профилактический учет, провели профилактическую беседу и взяли кровь на ВИЧ.
Ловят и тех, кто сдает апартаменты работницам коммерческого секса.
«В начале апреля участковыми инспекторами полиции МПС УВД района Есиль совместно с сотрудниками УБОП ДВД г. Астаны была проведена проверка по жалобам жителей о том, что в квартире проживают девушки «легкого поведения». В ходе проверки выявлен факт сдачи жилья в аренду посуточно лицам, занимающимся предоставлением интимных услуг. В отношении арендодателя составлен административный протокол по ст.450 ч.1 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества». Межрайонным судом города Астана вынесено решение взыскать с арендодателя 150 МРП с приостановлением деятельности ИП сроком на один месяц» - сообщили нам в ДВД.
Бабочки за новые технологии
То есть, борьба за «обликом морале» главного города страны ведется по всем фронтам и достаточно активно. Но не слишком ли усердствуют полицейские? А что, если, скажем, у какого-нибудь интуриста возникнет непреодолимое желание воспользоваться услугами местной интердевочки? А мы так старались, что всех путан из города выгнали? Разве не будет стыдно, что гостю должного гостеприимства не оказали?
Тем более, что сами жрицы любви возлагают на международную специализированную выставку достаточно серьезные надежды.
- Я не думаю, что иностранцы будут сами мне звонить, наверное, им какой-то неофициальный список дорогих девочек дадут. Отовсюду люди приедут, а чем в Астане заниматься, если не в сауне отдыхать, - рассуждает одна из девушек, которая дала объявление о своих услугах в газете.
Она уверена, на время выставки удастся если и не поднять таксу, то существенно увеличить количество клиентов.
Полицейских облав девушка не боится – на учете в ДВД не состоит, а доказать настоящий род ее занятий те вряд ли смогут.
- У меня чутье на них. Не могу это объяснить, но еще до того, как трубку подниму, понимаю, что на том конце «мент». И вообще по голосу могу определить, кому можно верить, а кому нет, - уверяет она.
Сейчас час коммерческого секса от девушки по вызову обойдется в 12–15 тысяч тенге, если же у дамы собственные апартаменты, то цена автоматически поднимается до 20 тысяч. Можно, конечно, и на вокзале «снять» за 5 тысяч девочку, но наша собеседница никому не советует так делать: слишком велик риск подхватить целый букет «стыдных» болезней.
Мы пытались выяснить планы на «ЭКСПО» других представителей секс-индустрии, но рассказывать о себе журналисту, пусть и на условиях полной анонимности большинство обзвоненных нами девочек отказались. То ли стесняются, то ли сглазить боятся…
Б/и
Впрочем, бизнесмены столицы давным-давно нашли вполне легальный способ оказания интим-услуг населению. Слово «интим» заменили на «релакс» - и дело в шляпе! На один такой «салон релакса» наткнулась блогер Аида ДЖЕКСЕН.
- Я вообще искала массажиста для мамы. Наткнулась в интернете на весьма интересный сайт, который предлагает работу в качестве мастеров релаксации молоденьким девушкам, «обладающим грацией и сексуальностью» за 200–500 тысяч тенге ежемесячно. Бонусом работодатель обещал регулярные медосмотры и интересные знакомства, - рассказывает о подпольном столичном пространстве Аида Джексен.
Для тех, кто сомневается в профиле заведения, есть прайс на услуги, среди которых «лингама+массаж простаты» за 44 тысячи тенге, «ты мне - я тебе» за 48 тысяч, «йони-массаж» за 36 тысяч тенге и многие другие столь же интересные виды релакс-массажа.
И да, «оздоровительные сеансы», судя по фото, проводятся на удобных двуспальных кроватях.
Девушка написала пост в соцсетях, который вызвал большой интерес публики, причем мужская часть бизнес-начинание чаще поддерживала. Нашлись даже те, кто уверял, что, например, массаж простаты – важная часть профилактики мужского здоровья. И куда приятнее такую услугу получить от страстной гурии, чем от замученной медсестры какой-нибудь больницы.
Тем не менее, сотрудники ДВД, после того резонанса, который вызвал пост в соцсетях, решили-таки проверить «салон релакса».
«Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью столичного ДВД проведена проверка в салоне, фактов правонарушений, в части организации притона или предоставления помещении для оказания интимуслуги и сводничества не нашло подтверждения» - сообщили нам в ДВД.
Сейчас и правда сайт «салона» не открывается, зато есть подробная информация о нем на онлайн-сервисе по подбору саун в Астане. Владельцы заведения предлагают все те же оригинальные виды массажа, а также с гордостью сообщают о том, что у них есть «черный ход» для того, чтобы клиенты не беспокоились о своем инкогнито.
Вместе с тем, стражи порядка просят, если вдруг кому-то станет известно о подобном заведении, не писать о нем в соцсетях, а просто сообщить в полицию. В прошлом году именно так выявлено более 30 фактов.
Астана
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstanskie-prostitutki-treniruyutsya-k-ehkspo2017-393709/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.04.2017 в 16:05:40 # 598421
Тем более, что сами жрицы любви возлагают на международную специализированную выставку достаточно серьезные надежды.Расслабтесь, девочки. Судя по массштабам принудительной продажи билетов, основной контингент там будет учителя, врачи и мелкие госслужащие. Так что надежды врятли оправдаются.