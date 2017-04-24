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Депутат об экс-президенте МЦПС "Хоргос": Пусть деньги вернет и гуляет
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danilov 24 Апреля 2017 в 23:35:06
Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев заявил, что считает правильным решение об освобождении от уголовной ответственности бывшего президента МЦПС "Хоргос" Василия Ни, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"У нас же есть сейчас положение о том, что если он вернет похищенное, то они могут отпустить его. Я думаю, да. Пусть деньги вернет и гуляет", - сказал он журналистам в кулуарах Мажилиса.

Напомним, бывший президент МЦПС "Хоргос" Василий Ни, задержанный ранее при получении взятки в миллион долларов, освобожден от уголовной ответственности. Также от ответственности освобождена начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева, которая обвинялась в пособничестве в получении взятки.

"По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М. на иждивении малолетнего ребенка, судом на основании статьи 65 части 1 УК РК Ни В., Сайдуллаева М. освобождены от уголовной ответственности", - сообщили корреспонденту в Алматинском городском суде.

По материалам дела, Василий Ни летом 2016 года потребовал от представителя ТОО "Тюлпан Хоргос" незаконное вознаграждение в размере один миллион долларов за признание его победителем инвестиционного конкурса по строительству гостиничного комплекса. 5 сентября 2016 года причастные к данному делу лица были задержаны в момент получения взятки. Позже сообщалось, что Василий Ни арестован на два месяца.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/deputat-eks-prezidente-mtsps-horgos-pust-dengi-vernet-316712/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 24.04.2017 в 23:47:43   # 598594
Что значит "гуляет" ? . Восстановить во всех правах , вернуть все купленные звания и должности , вернуть "лям" зелени и "лям" с верху за вынужденный прогул . Да еще извиниться надо, через гостелерадио .
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  TATARIN7 25.04.2017 в 00:12:47   # 598607
Ни хуа, хуа, пусть за свои деньги так говорит, а за бюджетные, вернет и сидит лет много, и пусть родня кормит,а не бюджет, и так все казнокрады на свободе
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  332-712 25.04.2017 в 00:19:03   # 598610
кароче, грабим банк. потом возвращаем бабки и гуляем. грабим гражданина, потом возвращаем бабки/имущество и гуляем. избиваем человека, через пару месяцев собираемся вернуть здоровье, но избитый сам вернул здоровье, поэтому просто гуляем...
красота...
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