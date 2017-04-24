Депутат об экс-президенте МЦПС "Хоргос": Пусть деньги вернет и гуляет

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danilov 24 Апреля 2017 в 23:35:06
"У нас же есть сейчас положение о том, что если он вернет похищенное, то они могут отпустить его. Я думаю, да. Пусть деньги вернет и гуляет", - сказал он журналистам в кулуарах Мажилиса.
Напомним, бывший президент МЦПС "Хоргос" Василий Ни, задержанный ранее при получении взятки в миллион долларов, освобожден от уголовной ответственности. Также от ответственности освобождена начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева, которая обвинялась в пособничестве в получении взятки.
"По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М. на иждивении малолетнего ребенка, судом на основании статьи 65 части 1 УК РК Ни В., Сайдуллаева М. освобождены от уголовной ответственности", - сообщили корреспонденту в Алматинском городском суде.
По материалам дела, Василий Ни летом 2016 года потребовал от представителя ТОО "Тюлпан Хоргос" незаконное вознаграждение в размере один миллион долларов за признание его победителем инвестиционного конкурса по строительству гостиничного комплекса. 5 сентября 2016 года причастные к данному делу лица были задержаны в момент получения взятки. Позже сообщалось, что Василий Ни арестован на два месяца.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/deputat-eks-prezidente-mtsps-horgos-pust-dengi-vernet-316712/
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