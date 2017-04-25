Бандитская Караганда-2

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 25 Апреля 2017 в 15:34:54
Преступники устраивают слежку за гражданами и без проблем уходят от ответственности
На снимке: Аманжол Ханатбеков подвергается бандитскому прессингу.
Пока доблестные стражи порядка по заданию начальника ДВД Карагандинской области генерала Мергенбая ЖАППАРОВА восстанавливают и пытаются расследовать случаи поджогов автомобилей родных бывшего полицейского Олега АБАЕВА и ряда других бизнесменов, события начинают стремительно развиваться вокруг подозреваемых в этих преступлениях.
Мы уже рассказывали о похождениях Армана КУКУМБАВА, которого опознали по записям с камер наблюдения во время налёта на магазин «Авто Сити» в марте 2015 года.
Напомним, в сентябре 2016 за ряд совершённых тяжких преступлений он получил пять лет условно с назначением пробационного контроля.
Пока злые языки искали в публикации попытку навязать обществу определённое мнение, выяснилось, что на гражданина Кукумбаева поступило ещё два заявление в полицию по фактам вымогательства.
В феврале 2017 года обратился за помощью в правоохранительные органы предприниматель Яков ЧАЛЫЙ, а в марте другой гражданин - Аманжол ХАНАТБЕКОВ (на снимке). Последний, опасаясь за свою жизнь и безопасность близких, обратился в СМИ.
Выбивание долгов
- В двадцатых числах марта мне позвонили неизвестные люди, которые сказали, что они с Кокчетава и я им должен крупную сумму денег. Потребовали срочной встречи, - вспоминает Аманжол.
Поскольку он звонки игнорировал и от встречи отказывался, неизвестные начали названивать сестре, которая на тот момент находилась в больнице. Последним аргументом стал намек по телефону, что неизвестные знают, кто и когда из родных покидает дом, в какое время забирают детей из садика.
На встречу Аманжол поехал не один, а прихватил с собой нескольких знакомых, одного из которых звали Арман. Фамилия Армана покажется вам до жути знакомой – Кукумбаев.
- Мы поехали на встречу. Неизвестные сказали, что я должен им сто тысяч долларов. Если не отдам, у меня начнутся неприятности. Я пытался выяснить, когда это я успел им задолжать, на что они дали мне в пах и ответили: езжай в Кокчетав, тебе любой подтвердит, что ты нам должен. Тебя, мол, заказали. Пройдет время – узнаешь, - вспоминает Аманжол.
Озадаченного и напуганного парня поддержал Арман Кукумбаев. Сказал, что раз такие неприятности, то надо проблему решать и долг отдавать.
- Я сказал, что за короткое время, которое мне обозначили, я не соберу 100 тысяч долларов. Тогда Арман предложил отдать мою машину, оценив её в 30 тысяч долларов, а ещё 40 тысяч обещал одолжить мне сам. А остальные 30 тысяч, мол, уговорим отдать в рассрочку, - восстанавливает в памяти события марта Аманжол.
Аманжол предложил написать заявление в УБОП, но Арман категорически отговорил.
Тонкости отъёма
В общем, план почти удался. Неизвестные легко согласились взять «Камри 55» и дать отсрочку по выплате оставшейся суммы. Правда, возникли некоторые казусы, на которые Аманжол не сразу обратил внимания.
Во-первых, генеральную доверенность почему-то выписали не на гостей из Кокчетава, а на Владимира ЖИЛИНА.
Того самого, который проходил по эпизоду драки, что и Кукумбаев, с применением травматического оружия в кафе «Пятница».
Именно Жилин стрелял из пистолета в братьев МУСАТАЕВЫХ, за что приговором Казыбекбийского районного суда 26 июля 2016 года был осужден на три с половиной года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок и привлечением к принудительному труду на 240 часов в местах, определяемых местными исполнительными органами.
Во-вторых, заезжие якобы взяли с собой в заложники друга Жилина, пока с машины не снимут обременение.
В-третьих, Кукумбаев попросил отдать карточку водителя, на которую были прошиты доступы к противоугонной системе автомобиля. Затем загадочным образом пропал мобильник, на который поступала информация о местонахождении «Камри».
- Через пару дней Арман попросил закинуть Жилину деньги. Мол, его там поселили в гостинице, и он оплачивает всё сам, - вспоминает Аманжол.
А потом неожиданно позвонили те парни и сказали, что не хотят ждать оговоренных сроков, а оставшиеся деньги им нужны срочно.
Тут неожиданно машиной интересуется другой приятель - Дидар, которому Аманжол признаётся, что его авто забрали за долги. И знакомит его со своим приятелем, который работает в УБОП. Он-то и рассказывает о том, что у Армана есть судимость, и тот уже попадался на грабежах автомобилей.
- После этого я написал заявление в полицию, - говорит Аманжол. Не сообщив родным.
Развёл за 15 тысяч долларов
Спустя некоторое время Аманжолу позвонил брат и сказал, что видел, как его машина, которая уже давно должна быть в Кокчетаве, выезжает из Караганды в сторону Алматы.
- Я тут же созвонился с полицейскими. Они сказали, чтобы я не беспокоился. Они знают, что в машине едут три человека. Тут же объявили перехват и задержали автомобиль в Шетском районе. В нем ехали Бекзат, его братишка и ещё один. Именно Бекзат заезжал за нами в гостиницу, когда мы вели переговоры с кокчетавскими, на джипе с номерами 696, - рассказываем Аманжол. – Всех троих тут же закрыли. Машину опечатали и поставили на стоянку.
По словам Аманжола, полицейские ему рассказали, что при задержании Бекзат предложил разрулить. Мол, уже есть клиент на автомобиль в Алматы. Он его продаст и половину отдаст УБОПовцам.
В это же время закрыли и Кукумбаева. Об этом Аманжолу сообщили в УБОП.
Выяснилось, что машина не только не покидала Караганду, но и ни на кого не переписывалась. Сам Жилин проговорился при встрече, что никуда не уезжал.
Потом начал рассказывать историю о том, что кокчетавские забрали Армана в заложники из-за того, вовремя не отдали деньги. И стал требовать срочно найти деньги.
- Но я уже знал, что Кукумбаев под стражей. Мне УБОПовцы объяснили, что эти деньги, видимо, понадобились, чтобы развести за Армана, - вспоминает Аманжол.
Через несколько дней выяснилось, что всех троих задержанных при перехвате автомобиля благополучно отпустили. Да и сам Кукумбаев скоро оказался на свободе.
- Он мне сказал, что развёл за 15 тысяч долларов и поэтому сейчас на свободе, - говорит Аманжол. – Начал требовать, чтобы я забрал заявление из полиции.
Рахмет за машину
Но на этом приключения Аманжола не закончились.
- Дидар сказал мне, что надо "сделать рахмет" перед полицейскими за то, что они быстро нашли мою машину. Я сказал, что без проблем, кафе сделаю. Но он мне сказал, что кафе мало. Надо дать полтора миллиона тенге. Я ответил, что таких денег у меня нет. Он сказал, что думай, на тебя те, кого отпустили, будут нападать. А так за меня, мол, слово скажут.
Так как было непонятно, когда пройдет суд, Аманжол забрал «Камри» со стоянки. Однако очень скоро обнаружил, что где бы он ни находился, его быстро находит Арман Кукумбаев. Понял, что его отслеживали через автомобиль.
- Я загнал автомобиль в автосервис к знакомому мастеру, но как только он отключил аккумулятор, тут же появились люди Кукумбаева и пригрозили, чтобы он не лез в машину, - рассказывает Аманжол. – А как только я попытался уехать со стоянки, они дистанционно заблокировали мне двигатель.
После таких шалостей со стороны вымогателей он написал ещё одно заявление в полицию.
По словам Аманжола, ему не дают прохода. То Кукумбаев просит забрать заявление из полиции, то его друзья. А на днях аналогичную просьбу он услышал от одного прокурора.
После этого решил, что дело пора предавать огласке и начал раздавать интервью журналистам.
Система с множеством неизвестных
Любопытно, что схема, которую описал Аманжол, почти один в один совпадает с той, что по которой "работали" с зятем и дочерью Олега Абаева, с другими предпринимателями, которые лишились своих автомобилей.
И везде странные движения со стороны правоохранительных органов: полицейские теряют уголовные дела, прокуроры пишут отписки…
Создаётся впечатление, что это чёткая отработанная схема со множеством неизвестных.
Для генерала Жаппарова (на снимке) должно быть делом чести прекратить беспредел на вверенной ему территории. Тем более что все участники «спектакля» спокойно передвигаются по городу и ищут новых жертв.
Но, похоже, он упорно этого не замечает.
У Олега Абаева складывается впечатление, что вся машина следственных органов сейчас работает не на поимку преступников, а собирает информацию, чтобы обвинить его в клевете и осудить за то, что слишком много знает и говорит:
- Я обращаюсь к генеральному прокурору Жакипу АСАНОВУ и министру внутренних дел Кулмуханбету КАСЫМОВУ: до каких пор будет твориться этот беспредел в Караганде?!
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Фото автора.
http://ratel.kz/scandal/banditskaja_karaganda_2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прессинг фотошопом дорисуйте чтоли.
Или запятую, или точку..
До окончания третьей модернизации. Ждите