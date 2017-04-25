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Закона.Нет
Совершивший смертельное ДТП депутат проходит по делу свидетелем
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Гость 25 Апреля 2017 в 16:32:06
Сознавшийся в совершении ДТП с двумя жертвами в Уральске депутат маслихата Западно-Казахстанской области Кайдар Кощанов проходит по делу в качестве свидетеля с правом на защиту.



Коллаж NUR.KZ

Об этом сообщили в областном департаменте внутренних дел, передает «Уральская неделя». Таким образом, Кощанов не является подозреваемым.

Мера пресечения в отношении Кайдара Кощанова пока не избрана. Депутат свою вину признал полностью.

«Уголовное дело по факту ДТП, в котором фигурировал Кайдар Кощанов, возбуждено по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщили в ДВД ЗКО.

Кроме того, как отметили в полиции, по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.

К слову, человек, совершивший преступление по статье 345 части 4 УК РК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, что в Уральске депутат областного маслихата совершил смертельное ДТП.

https://www.nur.kz/1475581-sovershivshiy-smertelnoe-dtp-deputat.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Типчик 25.04.2017 в 16:50:31   # 598741
Сознался стал свидетелем. Это как?
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  KAN13 25.04.2017 в 16:50:59   # 598742
Понятно , пойдет на повышение . Это как в Стране чудес .
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  12АТП2 25.04.2017 в 17:04:32   # 598753
как и обещал, я в ахуе....как так то
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  Aлекс 25.04.2017 в 17:58:49   # 598767
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  Marvel 25.04.2017 в 18:24:08   # 598772
Цитата: Типчик от 25.04.2017 16:50:31
Сознался стал свидетелем. Это как?


Столкнулись 2 автомобиля. В одном погибли двое человек. В другом сидел депутат. Он является участником и свидетелем ДТП. Если суд признает, что виновник он, то понесет ответственность
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  Fotinij 25.04.2017 в 18:31:04   # 598775
Не удивлюсь, если его признают пострадавшим, а семью погибших заставят всё оплачивать.
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  ss720 25.04.2017 в 18:41:26   # 598776
не он же сбил, а машина, как можно человека обвинить то?
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  lado 25.04.2017 в 18:54:11   # 598786
В удивительное время живем! В удивительной стране!
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  koleso 25.04.2017 в 18:56:26   # 598787
напоминает.

депутат сбил 2-х пешеходов на переходе.
интересуется у прокурора, что ему грозит.
- ну того что влетел к вам салон - обвиним в покушение на убийство. того что отлетел на 15 м еще и в попытке бегства с места преступления
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  старик 25.04.2017 в 19:38:50   # 598807
Quote:
Кроме того, как отметили в полиции, по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.
Чувствую , после экспертизы мерзавец станет пострадавшим.
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  jumanjiqz 25.04.2017 в 19:56:10   # 598811
Не будем торопить и утрировать событие как это делают журналисты для скандала. Дождемся окончания следствия, ведь из статуса свидетеля его могут перевести в обвиняемого! Правда потом могут и статью переквалифицировать, если адвокат у него хороший будет?!
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  андремас 25.04.2017 в 20:36:03   # 598825
Рядом с нами столько выдающихся современников, которых породила эпоха Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики. Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики. Мы должны сделать их образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь.
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