Совершивший смертельное ДТП депутат проходит по делу свидетелем

как и обещал, я в ахуе....как так то

Кроме того, как отметили в полиции, по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.