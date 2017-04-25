Совершивший смертельное ДТП депутат проходит по делу свидетелем

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Гость 25 Апреля 2017 в 16:32:06
Коллаж NUR.KZ
Об этом сообщили в областном департаменте внутренних дел, передает «Уральская неделя». Таким образом, Кощанов не является подозреваемым.
Мера пресечения в отношении Кайдара Кощанова пока не избрана. Депутат свою вину признал полностью.
«Уголовное дело по факту ДТП, в котором фигурировал Кайдар Кощанов, возбуждено по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщили в ДВД ЗКО.
Кроме того, как отметили в полиции, по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.
К слову, человек, совершивший преступление по статье 345 части 4 УК РК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Напомним, что в Уральске депутат областного маслихата совершил смертельное ДТП.
https://www.nur.kz/1475581-sovershivshiy-smertelnoe-dtp-deputat.html
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Цитата: 12АТП2 от 25.04.2017 17:04:32Зис из Мангилик Ель, детка
как и обещал, я в ахуе....как так то
как и обещал, я в ахуе....как так то
Цитата: Типчик от 25.04.2017 16:50:31
Сознался стал свидетелем. Это как?
Сознался стал свидетелем. Это как?
Столкнулись 2 автомобиля. В одном погибли двое человек. В другом сидел депутат. Он является участником и свидетелем ДТП. Если суд признает, что виновник он, то понесет ответственность
депутат сбил 2-х пешеходов на переходе.
интересуется у прокурора, что ему грозит.
- ну того что влетел к вам салон - обвиним в покушение на убийство. того что отлетел на 15 м еще и в попытке бегства с места преступления
Кроме того, как отметили в полиции, по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.Чувствую , после экспертизы мерзавец станет пострадавшим.