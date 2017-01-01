Трое военнослужащих РК осуждены за изнасилование детей

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danilov 25 Апреля 2017 в 16:11:55
В первом случае приговор вынесен до марта 2016 года в отношении рядового срочной службы. Во втором - преступника осудили между мартом и июнем этого же года. Был осужден младший сержант, служащий по контракту.
В свою очередь в 2017 году военнослужащего осудили по статье "Изнасилование в отношении заведомо малолетней". Это был младший сержант контрактной службы.
Также известно, что в период до июня 2016 года двое военнослужащих - рядовой и младший сержант контрактники - были осуждены по части 2 статьи "Насильственные действия сексуального характера", предусматривающей наказание за преступление, совершенное с угрозой убийством, особой жестокостью, повлекшее заражение и совершенное неоднократно. Стоит отметить, что эти два лица не входят в число преступников, совершивших преступление группой лиц по предварительному сговору.
Также в 2016 году, в период с сентября по декабрь, осудили младшего офицера, младшего сержанта и рядового контрактной службы по статье "Изнасилование" части второй - соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, совершенное неоднократно. При этом двое из них (кто именно, не уточняется) осуждены за это преступление, совершенное группой лиц, а один - в состоянии алкогольного опьянения.
В свою очередь в Министерстве обороны РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что в 2016 году за совершение изнасилования осуждено двое военнослужащих по контракту в воинском звании ефрейтор и сержант. Они понесли наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. В 2017 году за изнасилование гражданки А., 2002 года рождения, осужден военнослужащий по контракту в воинском звании старший сержант. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - прокомментировали в Минобороны.
Отмечается, что все перечисленные уволены из рядов Вооруженных Сил по отрицательным мотивам. "Сведения об осуждении этих и других военнослужащих на постоянной основе доводятся всему личному составу воинских частей в соответствующих приказах. Ввиду того, что уголовно наказуемые деяния совершены виновными не при исполнении обязанностей воинской службы, возмещение причиненного вреда потерпевшим возложено непосредственно на самих осужденных", - прокомментировали в Министерстве обороны.
В ведомстве отметили, что в Вооруженных Силах на постоянной и системной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, повышение правового сознания личного состава, формирование высоких морально-деловых качеств и законопослушного поведения офицеров, военнослужащих по контракту и срочной службы. "Реализация Программы профилактики правонарушений в Вооруженных Силах на 2016-2018 годы и программы "В армии нет места преступности" позволила добиться ежегодной устойчивой динамики снижения зарегистрированных правонарушений в среднем на 3-5 процента", - сообщили в ведомстве.
https://tengrinews.kz/world_news/velikobritaniya-zayavila-gotovnosti-nanesti-preventivnyiy-316774/
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