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Преподаватель НВП избил сразу 14 учеников в Астане
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danilov 26 Апреля 2017 в 09:12:41
В Астане учитель НВП избил сразу 14 старшеклассников, сообщает "КТК".

Причиной рукоприкладства стало вызывающее поведение учеников: один из них позволил себе грубость в отношении преподавателя.

"Он несколько раз ударил одного из наших одноклассников. Во время второго урока тот в шутку обозвал его, но все были уверены, что учитель не услышал. Мы решили заступиться, но он нас тоже начал бить. В руках у него была указка, ею и ударил три раза. Предупредил, что если это повторится еще раз, мы знаем, что будет дальше", - поделился один из пострадавших школьников Аманжан Ахмед.

О массовом избиении родители узнали вечером, увидев синяки на теле у детей. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. По словам школьников, преподаватель орудовал указкой.

Возмущенные родители обратились в полицию, начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести".

Сейчас следователи снимают с детей побои и проводят допросы. Учителя НВП уже уволили.

"Мы поговорили с ним. Он признал свою вину. У нас он проработал семь лет и зарекомендовал себя хорошим человеком. Да и отношения с учениками у него были хорошие. Сегодня говорят, что он вымогал с них деньги, но это неправда. Они материли его, и он их ударил", - рассказала исполняющая обязанности директора школы-лицея №48 Астаны Алия Шонова.

Источник: "КТК"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 26.04.2017 в 09:36:17   # 598892
Как говорят - даже любого вшивого интеллигента иногда прорывает, а подростков хулиганов надо:
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  komrad 26.04.2017 в 09:41:59   # 598894
Не, ну а чо такого? Все по чесноку! Один из "Онижедетей" обматерил препода, за что вполне справедливо огреб по ебалу, а остальные ублюдки получили пиздюлей указкой. Грубо,но как есть.

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  Все мы гости 26.04.2017 в 09:47:16   # 598896
Я за преподавателя, конечно всей правды мы не знаем.
Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.
Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
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  komrad 26.04.2017 в 09:53:03   # 598901
Цитата: Все мы гости от 26.04.2017 09:47:16
Я за преподавателя, конечно всей правды мы не знаем.
Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.
Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.

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  KAN13 26.04.2017 в 10:25:46   # 598911
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
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  Лялька 26.04.2017 в 10:59:42   # 598928
Я бы дома еще своему отпрыску добавила....чтобы не позорил меня!
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  Любитель ММА 26.04.2017 в 11:23:23   # 598931
Цитата: Все мы гости от 26.04.2017 09:47:16
а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.

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  Nightwalker 26.04.2017 в 11:37:21   # 598937
Эти малолетние дебилы в этом случае покусились на авторитет и честь мужчины а не как учителя.. Представьте себя в таком положении вне школы..у вас также сработает автомат на дерзость и наглость таких соплежуев и вы уже будете учить их руками, даже ногами. Учитель здесь прав по своему, защищая свое достоинство..ученики сыграли роли шакалят.
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  Mikado 26.04.2017 в 12:16:30   # 598947
Что за молодежь пошла. На словах и в сети все смелые. А как за дело огребут, так сразу бегут жаловаться и заявы писать.
Если родители не воспитывают, так пусть учитель хоть мозги вправит.

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  старик 26.04.2017 в 12:20:07   # 598950
У меня в раздевалке парочка смелых парней стали показывать мне "спектакль". Я долго молча наблюдал, а потом спросил":А могли бы вы вот так выеживаться перед мужиком моей комплекции и телосложения на улице, вот на таком же близком расстоянии"? Все засмеялись. Больше "спектаклей" я не видел.
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  AWP 26.04.2017 в 12:53:28   # 598957
Цитата: старик от 26.04.2017 12:20:07
У меня в раздевалке парочка смелых парней стали показывать мне "спектакль". Я долго молча наблюдал, а потом спросил":А могли бы вы вот так выеживаться перед мужиком моей комплекции и телосложения на улице, вот на таком же близком расстоянии"? Все засмеялись. Больше "спектаклей" я не видел.


Старик. Ты что учитель?
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  Сладкая Вата 26.04.2017 в 13:08:03   # 598966
Цитата: KAN13 от 26.04.2017 10:25:46
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .


себя естессно ты к этой категории не относишь
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  babygirl 26.04.2017 в 13:26:01   # 598977
Цитата: Сладкая Вата от 26.04.2017 13:08:03
Цитата: KAN13 от 26.04.2017 10:25:46
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .


себя естессно ты к этой категории не относишь

Если вокруг все дураки (дебилы), значит ты - центральный.
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  Денис222 26.04.2017 в 13:32:08   # 598979
Я всегда говорю так, если родители не воспитали как следует, то непременно какой нить посторонний воспитает, возможно до кровавых соплей.
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  KAN13 26.04.2017 в 13:36:26   # 598981
Цитата: Сладкая Вата от 26.04.2017 13:08:03
[quote name=KAN13 link=previd=86496#598911 date=1493180746]Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .


себя естессно ты к этой категории не относишь [/q

Конечно НЕТ ! , по одной простой причине - потому что ты себя увидел(а) в этом подавляющем числе . .
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  KAN13 26.04.2017 в 13:47:01   # 598986
Цитата: Денис222 от 26.04.2017 13:32:08
Я всегда говорю так, если родители не воспитали как следует, то непременно какой нить посторонний воспитает, возможно до кровавых соплей.


Нельзя до кровавых соплей , сидеть придется из-за этих "животных" .
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