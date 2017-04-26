Преподаватель НВП избил сразу 14 учеников в Астане

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danilov 26 Апреля 2017 в 09:12:41
Причиной рукоприкладства стало вызывающее поведение учеников: один из них позволил себе грубость в отношении преподавателя.
"Он несколько раз ударил одного из наших одноклассников. Во время второго урока тот в шутку обозвал его, но все были уверены, что учитель не услышал. Мы решили заступиться, но он нас тоже начал бить. В руках у него была указка, ею и ударил три раза. Предупредил, что если это повторится еще раз, мы знаем, что будет дальше", - поделился один из пострадавших школьников Аманжан Ахмед.
О массовом избиении родители узнали вечером, увидев синяки на теле у детей. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. По словам школьников, преподаватель орудовал указкой.
Возмущенные родители обратились в полицию, начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести".
Сейчас следователи снимают с детей побои и проводят допросы. Учителя НВП уже уволили.
"Мы поговорили с ним. Он признал свою вину. У нас он проработал семь лет и зарекомендовал себя хорошим человеком. Да и отношения с учениками у него были хорошие. Сегодня говорят, что он вымогал с них деньги, но это неправда. Они материли его, и он их ударил", - рассказала исполняющая обязанности директора школы-лицея №48 Астаны Алия Шонова.
Источник: "КТК"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 26.04.2017 в 09:47:16 # 598896
Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.
Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
Цитата: Все мы гости от 26.04.2017 09:47:16
Я за преподавателя, конечно всей правды мы не знаем.
Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.
Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
Я за преподавателя, конечно всей правды мы не знаем.
Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.
Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
+100500
Любитель ММА 26.04.2017 в 11:23:23 # 598931
Цитата: Все мы гости от 26.04.2017 09:47:16
а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.
Nightwalker 26.04.2017 в 11:37:21 # 598937
Если родители не воспитывают, так пусть учитель хоть мозги вправит.
Цитата: старик от 26.04.2017 12:20:07
У меня в раздевалке парочка смелых парней стали показывать мне "спектакль". Я долго молча наблюдал, а потом спросил":А могли бы вы вот так выеживаться перед мужиком моей комплекции и телосложения на улице, вот на таком же близком расстоянии"? Все засмеялись. Больше "спектаклей" я не видел.
У меня в раздевалке парочка смелых парней стали показывать мне "спектакль". Я долго молча наблюдал, а потом спросил":А могли бы вы вот так выеживаться перед мужиком моей комплекции и телосложения на улице, вот на таком же близком расстоянии"? Все засмеялись. Больше "спектаклей" я не видел.
Старик. Ты что учитель?
Сладкая Вата 26.04.2017 в 13:08:03 # 598966
Цитата: KAN13 от 26.04.2017 10:25:46
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
себя естессно ты к этой категории не относишь
Цитата: Сладкая Вата от 26.04.2017 13:08:03
себя естессно ты к этой категории не относишь
Цитата: KAN13 от 26.04.2017 10:25:46
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
себя естессно ты к этой категории не относишь
Если вокруг все дураки
Цитата: Сладкая Вата от 26.04.2017 13:08:03
[quote name=KAN13 link=previd=86496#598911 date=1493180746]Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
[quote name=KAN13 link=previd=86496#598911 date=1493180746]Два поколения дебилов, выращенные реформами МОН , первое - родители , второе - их дети . Не все конечно , но подавляющее число - дебилы .
себя естессно ты к этой категории не относишь [/q
Конечно НЕТ ! , по одной простой причине - потому что ты себя увидел(а) в этом подавляющем числе . .
Цитата: Денис222 от 26.04.2017 13:32:08
Я всегда говорю так, если родители не воспитали как следует, то непременно какой нить посторонний воспитает, возможно до кровавых соплей.
Я всегда говорю так, если родители не воспитали как следует, то непременно какой нить посторонний воспитает, возможно до кровавых соплей.
Нельзя до кровавых соплей , сидеть придется из-за этих "животных" .