Преподаватель НВП избил сразу 14 учеников в Астане

Я за преподавателя, конечно всей правды мы не знаем.Учителей сделали бесправными и ничтожными, теперь быть ими постыдно и не модно. Еще дали много прав учащимся, теперь они выражают свое мнение и т.д. Родители сплошь невежды , зато наделяющие свою соплю исключительностью во всем.Раньше на учителя смотрели как на сверхчеловека, с великим уважением, а теперь как на бездушный предмет интерьера вещающего бесполезную муть в светлые головы учеников.