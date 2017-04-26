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Запрет "Свидетелям Иеговы" нипочем
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danilov 26 Апреля 2017 в 11:10:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 26.04.2017 в 12:03:09   # 598945
Тихая, мирная, американская армия и вдогонку миролюбивые паразиты общества
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  jumanjiqz 26.04.2017 в 13:40:57   # 598984
Когда тема про секту, сразу вспоминается эта короткометражка:
поощрить | покарать
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