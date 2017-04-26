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На концерте Димаша в Астане подрались охранники, журналисты и зрители
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danilov 26 Апреля 2017 в 12:55:13
О потасовке между зрителями, телевизионщиками и охранниками в концертном зале «Казахстан», где проходил концерт Димаша Кудайбергенова, сообщила в Facebook журналист Айнур Коскина.



По версии Айнур Коскиной, один из зрителей концерта решил сделать селфи на фоне толпы, которая скопилась у входа в концертный зал «Казахстан». Давка, по ее мнению, случилась из-за плохой организации концерта. После этого другая журналистка начала снимать видео потасовки на свой телефон, за что ее ударил охранник.

«Это видео с телефона Арайлым Темирхановой, через несколько секунд маленькую и хрупкую девочку ударит охранник ЦКЗ «Казахстан» за то, что она пыталась снять потасовку между зрителем концерта Димаша Кудайбергена и охраной. Парень просто хотел сделать селфи на фоне давки, которая, по моему мнению, была спровоцирована из рук вон плохой организацией концерта. Оператор Гани Оспанов тоже снимал происходящее. Что было потом, вы знаете... Люди, которым платят деньги за то, чтобы они обеспечивали безопасность зрителей, просто на них напали, вызывая ребят на драку. ...Когда я прибежала из зала, охранники, которые пару минут примеряли на себя роль Рембо, разбежались по углам. Начальство их тоже скрывалось. В связи с этим у меня вопрос к министру Арыстанбек Мұхамедиұлы. Зачем вы разместили на своей странице зазывалку на концерт Димаша, если не можете должным образом организовать мероприятие и обеспечить безопасность людей», - написала Айнур в своем аккаунте.

https://www.facebook.com/rakhattv.pv?fref=ts

Касымов возьмет на контроль инцидент на концерте Димаша Кудайбергена

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов пообещал разобраться в конфликте между журналистами и охраной ЦКЗ "Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между журналистами и охранниками концертного зала на вечере встречи Димаша Кудайбергена в Астане.

На вопрос, разберется ли МВД в произошедшем конфликте, министр ответил утвердительно.

"Мы рассмотрим, я рассмотрю этот вопрос. Возьму на контроль", - пообещал Касымов, отвечая на вопросы журналистов в здании Мажилиса РК.

https://tengrinews.kz/events/kasyimov-vozmet-kontrol-intsident-kontserte-dimasha-316865/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 26.04.2017 в 12:59:35   # 598958
Yahooею. Звездец звезда. Если честно даже ни разу и не слышал его исполнения. И нахер не хочу.
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  Likalika 26.04.2017 в 13:04:05   # 598963
Цитата: AWP от 26.04.2017 12:59:35
Yahooею. Звездец звезда. Если честно даже ни разу и не слышал его исполнения. И нахер не хочу.
поддержу
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  kkafp 26.04.2017 в 13:05:04   # 598964
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  PLEXus 26.04.2017 в 13:08:34   # 598967
Сейчас скажут что все это были Шымкентцы.
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  Даригер Ватс 26.04.2017 в 13:14:04   # 598969
Цитата: Likalika от 26.04.2017 13:04:05
Цитата: AWP от 26.04.2017 12:59:35
Yahooею. Звездец звезда. Если честно даже ни разу и не слышал его исполнения. И нахер не хочу.
поддержу

От того, что вы двое не слышали погоду не делает, когда его слушали 15 ярда китайцев)))
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  Nightwalker 26.04.2017 в 13:16:59   # 598971
Ебааа малы
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  Бекел 26.04.2017 в 13:40:53   # 598983
Слушай...кто он такой ..этот Димаш? Ни разу не слышал. А то что охрана себя так повела это пипец
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  babki 26.04.2017 в 13:49:28   # 598987
Если выше коментировавшие товарищи не слышали про какого нибудь певца, значит на концертах не должно быть много народу. Зависть вещь не очень хорошая, также как и пустоловие.
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  jumanjiqz 26.04.2017 в 13:50:59   # 598988
Цитата: PLEXus от 26.04.2017 13:08:34
Сейчас скажут что все это были Шымкентцы.

На 00.25 -"Эй! Койсайшы зае...л!" По ходу наши!?
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