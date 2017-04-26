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Закона.Нет
Суд прокомментировал освобождение экс-главы МЦПС «Хоргос»
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danilov 26 Апреля 2017 в 16:37:14
Председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай в среду, 26 апреля, прокомментировал освобождение от уголовной ответственности задержанного при получении взятки в $1 млн экс-президента международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Василия Ни.

Председатель горсуда Акжан Ештай отметил, что дело Василия Ни и Махаббат Сайдуллаевой считается неоконченным преступлением, а является лишь покушением на преступление. Сам главный фигурант дела признал свою вину и раскаялся.

- Никакого ущерба нет. Согласно статье 65 УК РК, если подсудимый раскаялся в своем преступлении, не нанес никакого ущерба и помог раскрыть это дело, его могут освободить. В законе так указано, − сказал Ештай, которого цитирует Sputnik.

Он также добавил, что ни пострадавшим, ни прокурором и сторонами дела это решение суда не было обжаловано.

- Никто в настоящее время не обжаловал. Законность, обоснованность в настоящее время постановления суда я не могу прокомментировать, поскольку оно не обжаловано, — уточнил председатель горсуда журналистам.

https://forbes.kz/process/probing/sud_prokommentiroval_osvobojdenie_eks-glavyi_mtsps_horgos
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 26.04.2017 в 17:54:16   # 599067
Ураааа значит можно брать взятки. А если попался раскаятся и все будет хорошо..... ЧУДЕСА КАКИЕТА ИЛИ ЧЕГОТО Я ДУРАК НЕПОНИМАЮ
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  Максимыч 26.04.2017 в 18:00:05   # 599068
Допустим, человек ворует велик стоимостью в 30 тыс.тг, и тут его ловят когда он перерезает замок. Он оплатил моральный ущерб в 100 тыс.тг (материальный ущерб тупо не успел нанести), раскаялся (я больше не буду, мамой клянусь!) и все? Он свободен?
А вот нихуяшенки, оформят за милую душу, срок оформят как за кражу, как уже состоявшееся преступление.
Совсем хуево стало в нашем царстве. Валить, сука, надо отсюда. Да вот некуда, и никому мы нахуй не нужны.

З.ы. Извините, накопилось.
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  lado 26.04.2017 в 18:40:19   # 599073
закон для всех разный
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  русо 26.04.2017 в 19:16:28   # 599080
НАША ФЕМИДА ЗАБОЛЕЛА
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  старик 26.04.2017 в 20:12:21   # 599087
Quote:
НАША ФЕМИДА ЗАБОЛЕЛА
Она здорова как никогда: она ВИДИТ!
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  332-712 26.04.2017 в 20:28:48   # 599091
покушение на преступление.
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