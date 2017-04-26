Суд прокомментировал освобождение экс-главы МЦПС «Хоргос»

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danilov 26 Апреля 2017 в 16:37:14
Председатель горсуда Акжан Ештай отметил, что дело Василия Ни и Махаббат Сайдуллаевой считается неоконченным преступлением, а является лишь покушением на преступление. Сам главный фигурант дела признал свою вину и раскаялся.
- Никакого ущерба нет. Согласно статье 65 УК РК, если подсудимый раскаялся в своем преступлении, не нанес никакого ущерба и помог раскрыть это дело, его могут освободить. В законе так указано, − сказал Ештай, которого цитирует Sputnik.
Он также добавил, что ни пострадавшим, ни прокурором и сторонами дела это решение суда не было обжаловано.
- Никто в настоящее время не обжаловал. Законность, обоснованность в настоящее время постановления суда я не могу прокомментировать, поскольку оно не обжаловано, — уточнил председатель горсуда журналистам.
https://forbes.kz/process/probing/sud_prokommentiroval_osvobojdenie_eks-glavyi_mtsps_horgos
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А вот нихуяшенки, оформят за милую душу, срок оформят как за кражу, как уже состоявшееся преступление.
Совсем хуево стало в нашем царстве. Валить, сука, надо отсюда. Да вот некуда, и никому мы нахуй не нужны.
З.ы. Извините, накопилось.
НАША ФЕМИДА ЗАБОЛЕЛАОна здорова как никогда: она ВИДИТ!