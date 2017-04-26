Участники конфликта с журналистами на концерте Димаша уволены

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danilov 26 Апреля 2017 в 16:38:45
"Никто не имеет права ограничивать свободу действий других людей, в том числе журналистов, к которым я отношусь с большим уважением. Подобные действия сотрудников охраны, однозначно, неприемлемы. С утра я дал распоряжение принять жесткие меры по отношению к участникам конфликта, и руководство ЦКЗ "Казахстан" к данному моменту их уволило", - написал министр на своей странице в Facebook.
Министр пообещал усилить меры по недопущению подобных эксцессов впредь, а для проведения будущих концертов Димаша решено искать альтернативные площадки большей вместительности.
Мухамедиулы поблагодарил всех, кто нашел время и имел желание увидеть Димаша Кудайбергена.
"Хочу сказать спасибо самому Димашу за то, что несмотря на изматывающий график и долгий перелет, он поспешил выразить благодарность всем своим болельщикам и поклонникам за поддержку ему в Китае и согласился дать первый концерт в родной стране, в ее столице", - добавил министр.
Напомним, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов пообещал взять на личный контроль факт потасовки в ЦКЗ "Казахстан" и разобраться в произошедшем конфликте.
https://tengrinews.kz/events/uchastniki-konflikta-jurnalistami-kontserte-dimasha-uvolenyi-316879/
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