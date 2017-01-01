Дело о "сбитом кикбоксере" взято под особый контроль ДВД Алматинской области

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Гость 27 Апреля 2017 в 17:53:41
В ночь с 28 на 29 августа 2016 года на обочине хорошо освещенной трассы, под камерой видеонаблюдения полиции (!) на жителя города Талгара Аслана Зандарова неизвестный совершил наезд. На место ДТП стражи порядка прибыли спустя 2 часа 40 минут. План “Перехват” объявлен не был. А дознаватель опросил родных пострадавшего… спустя 4 месяца. Парень чудом выжил, но все еще продолжает лечение, его правая рука обездвижена.
Сразу после выхода материала в Есик приехали следователи. Пошли новые проверки, опросы свидетелей, пострадавшего. Мы отправили официальный запрос в ДВД, чтобы узнать, как продвигается расследование и понесут ли наказание полицейские, из-за чьей халатности виновник аварии не найден.
Нам сообщили, план “Перехват” не объявлялся по вине оперативного дежурного. Следственно-оперативная группа, получив сообщение от дежурного, вначале выехала в больницу, а затем на место ДТП. Заметим, что расстояния в городе небольшие. К тому же все важные улики на месте ДТП пришлось собирать свидетелям – водителям проезжающих машин, сотрудникам АЗС и другим.
Со слов матери пострадавшего Тамары Шариповой, в приемное отделение больницы, куда привезли ее сына, сразу после ДТП приходил неизвестный, который интересовался, “жив или не жив парень, которого сбила машина”. Ни родные, ни друзья о ДТП еще ничего не знали. Не исключено, что состоянием парня мог интересоваться лихач, совершивший наезд.
В полиции по этому поводу ответили, что в материалах дела имеется ответ директора Енбекшиказахской центральной районной больницы, утверждающего: камера видеонаблюдения, установленная в приемном покое, в указанный период не работала.
За восемь месяцев расследования уголовное дело по данному ДТП не продвинулось ни на шаг. Тамара Шарипова, ее сын не могли добиться от следствия ответа на вопрос, где же та запись с камеры видеонаблюдения на дороге?
В ответе “КАРАВАНУ” говорится, что обнаружена флешка с записью, по которой назначена экспертиза. Появилась надежда, что по обломкам машины, результатам расшифровки записи полиции все-таки удастся выйти на след виновника аварии.
Проводится расследование. Ответственность сотрудников, имеющих отношение к данному факту, будет рассмотрена на заседании дисциплинарной комиссии Алматинской области.
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фото - Тахир САСЫКОВ
https://www.caravan.kz/gazeta/delo-o-sbitom-kikboksere-vzyato-pod-osobyjj-kontrol-dvd-almatinskojj-oblasti-394003/
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