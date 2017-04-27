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О приговоре
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danilov 27 Апреля 2017 в 19:20:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 27.04.2017 в 19:31:29   # 599349
Прокурор: "Ни, брал взятку!"
Судья: "Согласен, не брал!"
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  ustbe 27.04.2017 в 19:53:44   # 599350
В край охуели!Конечно до Сердюкова ему очень далеко,но все равно нельзя такое допускать!
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  СССР 27.04.2017 в 20:01:44   # 599353
Изнутри разлагаемся
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  старик 27.04.2017 в 20:58:53   # 599359
Недавно кто то из титусян сказал, что казахстанская Фемида заболела. Она как никогда здорова! Она видит через повязку на глазах КОГО именно судит! Да и весы у нее не для того, чтобы взвешивать аргументы обвинения и защиты, а для того, чтобы взвешивать деньги.
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  arhar 27.04.2017 в 21:23:45   # 599367
где там статья про то как назар всех жить учил, туда ему этот вопрос, пусть потом сам думает как ему жить?
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  русо 28.04.2017 в 00:13:22   # 599420
Цитата: старик от 27.04.2017 20:58:53
Недавно кто то из титусян сказал, что казахстанская Фемида заболела. Она как никогда здорова! Она видит через повязку на глазах КОГО именно судит! Да и весы у нее не для того, чтобы взвешивать аргументы обвинения и защиты, а для того, чтобы взвешивать деньги.
. Она болеет болезнью под названием КОРРУПЦИЯ
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