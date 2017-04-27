О приговоре

Недавно кто то из титусян сказал, что казахстанская Фемида заболела. Она как никогда здорова! Она видит через повязку на глазах КОГО именно судит! Да и весы у нее не для того, чтобы взвешивать аргументы обвинения и защиты, а для того, чтобы взвешивать деньги.