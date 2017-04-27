О приговоре

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danilov 27 Апреля 2017 в 19:20:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
Судья: "Согласен, не брал!"
Цитата: старик от 27.04.2017 20:58:53. Она болеет болезнью под названием КОРРУПЦИЯ
Недавно кто то из титусян сказал, что казахстанская Фемида заболела. Она как никогда здорова! Она видит через повязку на глазах КОГО именно судит! Да и весы у нее не для того, чтобы взвешивать аргументы обвинения и защиты, а для того, чтобы взвешивать деньги.
Недавно кто то из титусян сказал, что казахстанская Фемида заболела. Она как никогда здорова! Она видит через повязку на глазах КОГО именно судит! Да и весы у нее не для того, чтобы взвешивать аргументы обвинения и защиты, а для того, чтобы взвешивать деньги.