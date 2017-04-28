В Таразе налоговиков осудили за взятку в 60 млн тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 29 Апреля 2017 в 13:24:40
Скриншот КТК
Эта громкая история сотрясает регион с прошлого года, когда 38 фур с китайским товаром, ехавших в Москву, остановили на казахстанско-киргизской границе.
Тогда оказалось, что товар везут по фиктивным документам, а фирмы, на которую был оформлен груз, и вовсе не существует. Контрафакт стоимостью порядка 6 миллиардов тенге арестовали, началось расследование.
Но за взятку специалисты отдела пытались дело закрыть. Как их вычислили, не сообщается.
В итоге начальник отдела получил 13 лет колонии, двое следователей – по 12, еще один сел на 7 лет. Работать на госслужбе им запретили пожизненно, более того, каждый лишен званий.
Двум другим специалистам повезло больше, подельники с ними взяткой не поделились, потому их осудили условно за превышение должностных полномочий.
«Опять-таки за взятку эти сотрудники службы экономических расследований решили, перегрузив эти вещественные доказательства на склады, затем незаконно решили вернуть владельцам этого товара. Что они и сделали. Все эти 38 автомашин с товаром народного потребления, которые должны были быть конфискованы в доход государства, были незаконно возвращены владельцам товара», – пояснил судья.
Источник: КТК
Комментарии, по рейтингу, по дате