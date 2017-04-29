Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Кладбище рыбы: в одном из самых чистых озер Урала умерла вся рыба
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Апреля 2017 в 13:54:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Риана 29.04.2017 в 14:20:58   # 599807
ужас!!! Сколько рыбы!!!!
поощрить | покарать
  Kvazi 29.04.2017 в 15:39:27   # 599820
За это что-то будет владельцу озера. Он себя Богом чувствует.
поощрить | покарать
  Hairless 29.04.2017 в 16:16:59   # 599825
Цитата: Kvazi от 29.04.2017 15:39:27
За это что-то будет владельцу озера. Он себя Богом чувствует.

Ничего ему не будет. Он предприниматель, инвестор, частный собственник, надежда и опора экономики.
поощрить | покарать
  Marvel 29.04.2017 в 19:08:33   # 599837
И где комментарии от троллей, которые только Казахстан говном поливают???
поощрить | покарать
  bozon house 29.04.2017 в 19:13:50   # 599838
Цитата: Marvel от 29.04.2017 19:08:33
И где комментарии от троллей, которые только Казахстан говном поливают???
Огласите список кого хотели бы почитать.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь