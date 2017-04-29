Кладбище рыбы: в одном из самых чистых озер Урала умерла вся рыба

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danilov 29 Апреля 2017 в 13:54:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Kvazi от 29.04.2017 15:39:27
За это что-то будет владельцу озера. Он себя Богом чувствует.
За это что-то будет владельцу озера. Он себя Богом чувствует.
Ничего ему не будет. Он предприниматель, инвестор, частный собственник, надежда и опора экономики.
bozon house 29.04.2017 в 19:13:50 # 599838
Цитата: Marvel от 29.04.2017 19:08:33Огласите список кого хотели бы почитать.
И где комментарии от троллей, которые только Казахстан говном поливают???
И где комментарии от троллей, которые только Казахстан говном поливают???