€ 660 тысяч cобирался выплатить Роналду девушке, которую изнасиловал

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Гость 30 Апреля 2017 в 06:42:05
Лучший футболист мира оказался в эпицентре скандала. Фото: from-ua.com
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало переписку 32-летнего игрока со своим советником Осорио де Кастро. В ней сказано, что посредник требовал компенсацию от Роналду в размере 950 тысяч долларов. Затем сумма уменьшилась до 660 тысяч евро, но представитель футболиста отказался ее платить, "сбив" неустойку до € 260 тысяч.
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Кроме того, немцы выложили фотографию документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду. Отмечается, что инцидент с изнасилованием девушки по имени Сюзан произошел в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе.
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