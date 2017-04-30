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€ 660 тысяч cобирался выплатить Роналду девушке, которую изнасиловал
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Гость 30 Апреля 2017 в 06:42:05
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала. Лучший футболист мира подозревается в том, что откупился от обвинений в изнасиловании, передает from-ua.com.



Лучший футболист мира оказался в эпицентре скандала. Фото: from-ua.com

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало переписку 32-летнего игрока со своим советником Осорио де Кастро. В ней сказано, что посредник требовал компенсацию от Роналду в размере 950 тысяч долларов. Затем сумма уменьшилась до 660 тысяч евро, но представитель футболиста отказался ее платить, "сбив" неустойку до € 260 тысяч.



https://i.onthe.io/pogudx3uhh5vm7v36g.f0f092bf.jpg

Кроме того, немцы выложили фотографию документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду. Отмечается, что инцидент с изнасилованием девушки по имени Сюзан произошел в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 30.04.2017 в 10:33:30   # 599987
Я думал он того, цвета голубого неба, а оказывается
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  андремас 30.04.2017 в 10:57:51   # 599994
Шантаж
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  Saturn 30.04.2017 в 11:26:16   # 600007
То чувство когда ты можешь изнасиловать любого не зависимо от пола
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