Полицейского в Жамбылской области осудили на 5 лет за бездействие

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Гость 01 Мая 2017 в 14:15:19
Участковому инспектору полиции ОВД Рыскуловского района А. инкриминируется совершение им уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 370 УК РК (бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих служебных обязанностей в целях нанесения вреда другим лицам).
Председательствующий на процессе судья Газиз Аманбаев отметил, что подсудимый А., являясь должностным лицом, совершил бездействие по службе, став свидетелем того, как его коллега, участковый инспектор полиции К., в ходе проводившегося допроса превысил свои служебные полномочия.
«В целях причинения потерпевшему Т. существенного вреда, использовав его беспомощное состояние, правой рукой зажал шею, не давая ему свободно дышать, и избил. При этом подсудимый А. не остановил его, что привело к смерти Т. от умышленно нанесенных телесных повреждений», - пояснил судья.
Во время судебного заседания подсудимый вину полностью признал и просил прощения у представителя потерпевшего. Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 ч.4 УК РК. Ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в том числе в правоохранительных органах. Он также лишен специального звания «капитан полиции».
На основании ч.2 ст.4 Закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» назначенное наказание сокращено до 3 лет 9 месяцев. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Мера пресечения в виде «залога» отменена, осужденный взят под стражу в зале суда.
Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Жамбылского областного суда.
Казинформ
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