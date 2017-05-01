В Жамбылской области военный дважды похищал одну девушку замуж

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Гость 01 Мая 2017 в 14:31:38
«Житель Байзакского района в сентябре прошлого года, применив силу, похитил девушку 1992 года рождения, в результате по ее заявлению был задержан полицией.
В ходе следствия выяснилось, что почти за девять месяцев до этого события он уже крал ее в целях женитьбы, тогда родственникам удалось своими силами забрать девушку, однако в полицию они не обращались», - рассказали в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что «несостоявшийся муж» являлся военным, то есть вполне образованным человеком. Сейчас уголовное дело в отношении него рассматривается в суде, он погубил не только свою карьеру, но может и лишиться свободы.
«Ни с точки зрения наших традиций, ни с точки зрения религии такое недопустимо, против воли девушки принуждать ее к браку является противозаконным и может привести к плачевным результатам.
Отношение к женщине у казахов всегда было уважительное, поэтому необходимо воспитывать у молодежи такие положительные ценности.
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев как-то сказал, что среди мусульманских народов, и в целом на Востоке, пожалуй, не найдется такого народа, который так высоко ставил женщину и так глубоко почитал сестру, как наши казахи.
Поэтому сейчас мы решили провести разъяснительную работу среди молодежи, объяснить им, что кража девушки против ее воли, даже для таких, как они считают, «благородных целей», является преступлением.
Мы хотим уберечь молодежь от необдуманных поступков, из-за которых они могут погубить свою и чужую жизнь», - отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов.
https://www.nur.kz/1481120-v-zhambylskoy-oblasti-voennyy-dvazhdy-p.html