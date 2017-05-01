Установлено, что за средства хранил полковник Захарченко

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Гость 01 Мая 2017 в 14:33:07
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур, получая миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.
Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.
Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.
Что касается владельцев двух банков, куда «поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источника агентства, сейчас находятся за границей.
«Росбалт» уже подробно рассказывал о судьбе 14,695 млн евро из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.
Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.
Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.
Юрий Вершов
http://www.rosbalt.ru/main/2017/04/30/1611776.html
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Сладкая Вата 01.05.2017 в 16:55:45 # 600096