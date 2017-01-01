Нуртас Адамбай обратился к полицейским Казахстана

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Гость 02 Мая 2017 в 16:07:55
Актер написал пост на странице в Facebook о бездействии казахстанской полиции.
"Что происходит в Караганде? Почему законы там не работают? Почему сотрудники правоохранительных органов закрывают глаза на творящийся произвол?
Сожженые машины, вооруженное ограбление, угрозы, якобы утерянные уголовные дела! Даже при наличии показаний одного из исполнителей этих преступлений, видеозаписи с грабежом, имен заказчиков полицейские бездействуют!
Все эти факты, по моему личному мнению, говорят о какой-то заинтересованности людей в погонах не раскрывать эти дела.
Почему даже бывшие сотрудники органов не могут добиться от своих бывших коллег справедливого расследования?
А что тогда можно сказать о простых гражданах, которые сталкиваются с бездействием полиции?
Однажды я написал пост о том, что под Алматы был ограблен дом, но полиция так и не предприняла никаких действенных мер.
Так под этим постом я увидел десятки комментариев с похожими случаями. Все кто писал, в один голос утверждали, что полиция бездействовала!
К большому сожалению, мы уже привыкли к тому, что в разных точках нашей страны происходит множество преступлений и не во всех случаях полиция рвется раскрывать их.
Отчаявшиеся люди вынуждены взывать к общественности, чтобы защитить себя и свои семьи. Конечно, не у всех есть возможность привлечь внимание СМИ.
Недавно мне писала девушка, родных которой пытаются осудить несправедливо, с просьбой сделать репост ее видеообращения. Почему наше государство не оберегает своих же граждан?
Я очень надеюсь, что руководство МВД обратит все же внимание на творящийся беспредел не только в Караганды, но и во всей стране!
Я хочу, чтобы наши граждане могли спокойно работать, вести бизнес, заводить семьи, гулять по улицам с детьми в городах нашей страны!
Если полицейские не будут выполнять своих прямых обязанностей, то в что превратится наша страна?
Глава государства делает все, чтобы Казахстан был узнаваем в мире, как современное, правовое и безопасное государство.
Я считаю, что подобные местные представители закона, которые делают вид, что ничего не происходит, подрывают имидж Казахстана!
Мне очень понравились слова министра внутренних дел ОАЭ: "Мы работаем не для того, чтобы раскрывать преступления, а для того, чтобы их не было в нашей стране!"
Мне бы очень хотелось, чтобы и наши высшие полицейские чины работали по этому принципу.
Самое ужасное что может случиться, это что люди окончательно потеряют доверие к представителям закона. А это уже происходит.
Вместо того, чтобы строить огромные заборы вокруг РОВД, испугавшись одного стрелка, лучше бы наши правоохранительные органы помогали законопослушным гражданам", - написал Адамбай.
https://www.facebook.com/NurtasAdambay/posts/1298316900237531?pnref=story
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