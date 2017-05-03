Почём нынче внутреннее убеждение судьи

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Гость 03 Мая 2017 в 14:10:39
Руководствуясь законом и совестью
Наше процессуальное законодательство определяет параметры оценки доказательств и принятия решений полномочными представителями государства по уголовным, гражданским и административным делам.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК РК, статьи 25, 125 и 337), Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК РК, статьи 16 и 68) и Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РК, статья 784), и следователь, и дознаватель, и прокурор, и орган (должностное лицо), осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, и, наконец, судья должны оценивать доказательства и затем выносить решения по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью.
Причём в КоАПе дано пояснение, которое для полноты сюжета приведу целиком: «Оценка доказательств – это логическая мыслительная деятельность, состоящая в анализе и синтезе доказательств и завершающаяся выводом об относимости, допустимости, достоверности и значении отдельных доказательств и достаточности их совокупности для обоснования принятого решения».
То есть, если я правильно понимаю, логическая мыслительная деятельность судьи по анализу и синтезу доказательств, которая предшествует вынесению судебного решения, стоит на трёх «китах»: законе, совести и внутреннем убеждении.
Ну, про законы более или менее понятно. Какие ни есть, но их можно прочитать и понять или, во всяком случае, попытаться понять: каким образом судья пришёл к такому результату своей мыслительной деятельности?
Теперь про совесть. Очевидно, что в нашем процессуальном законодательстве просматривается непоколебимая вера в поголовное наличие этой способности у наших госслужащих. То есть способности критически оценивать свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать своё несоответствие должному как собственное несовершенство. Да ещё совесть ведь родственна стыду.
Как представлю себе судью, со стыдом оценивающего представленные ему следователем доказательства, так впадаю в когнитивный диссонанс. И накатывает желание для сохранения веры в человечество погрузиться в древние философские трактаты о нравственных императивах.
Если совесть есть - это, конечно, замечательно. А если её нет? И, главное, как это проверить заранее, до принятия судьёй решения? А ещё лучше - до того, как он надел судейскую мантию?
На знание закона кандидаты в судьи хотя бы сдают экзамены. А на наличие совести? Иногда мне кажется, что лучше уж бы тот или иной прокурор или судья не так хорошо знал закон, но у него или у неё была совесть…
Или внутреннее убеждение. А это что за чудо-юдо такое? И где оно помещается?
Анекдот о пяти евреях
Есть хороший старый анекдот о том, что было в мире пять великих евреев. Первым был царь СОЛОМОН, который ещё до нашей эры говорил, что всё от ума, от мудрости, и указывал на голову. Потом был Иисус ХРИСТОС, который говорил, что всё от любви, и указывал на сердце. Следующий, Карл МАРКС, рационально объяснял многое экономическими причинами и указывал на желудок. Зигмунд ФРЕЙД как-то всё объяснял чувственно и указывал на область человеческого бессознательного ниже пояса. Наконец, пришёл Альберт ЭЙНШТЕЙН и сказал, что всё это, ребята, относительно.
Так вот, внутреннее убеждение - оно из чего складывается и на чём основывается? На мудрости, любви, желудке, бессознательном или вообще всё это относительно? А что, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет и стимулирует формирование этого самого внутреннего убеждения?
Как происходит этот процесс «внутреннего убеждения»? Он только внутренний или там есть и внешние факторы? И почему в одном случае убеждение одно, а в другом, абсолютно таком же, - противоположное? Думаю, у многих читателей есть примеры этого. Хотелось бы каких-то более объективных критериев «внутренней убеждённости».
Кстати, голосование а сайте Ratel.kz по этому поводу дало поразительные результаты. Среди более чем 12 тысяч проголосовавших по поводу решения конкретного судьи по конкретному делу только 4 процента верят в то, что суд руководствовался законом. И даже «внутреннее убеждение» как руководство к действию в смысле результата мыслительной деятельности судьи собрало только 8 процентов голосов. А 88 процентов проголосовали за «голос свыше», не предусмотренный нашим процессуальным законодательством. Причём, учитывая, что наш суд не церковный суд и не суд шариата, видимо, речь идёт всё же не о голосе с неба, хотя тоже - сверху.
А пока наши казахстанские земные суды вершат правосудие с весьма изменчивыми внутренними убеждениями.
Моральные страдания сильнее пыток в 500 раз
В мае 2016 года суд города Актобе взыскал с правозащитниц Алимы АБДИРОВОЙ и Ольги КЛИМОНОВОЙ компенсацию за моральный вред в размере 300 тыс. тенге и представительские расходы истца в сумме 150 тыс. тенге в пользу директора Центра адаптации несовершеннолетних Актюбинской области» Эльмиры КАДИМОВОЙ.
В июле 2016 года Медеуский районный суд Алматы взыскал с редактора газеты «Трибуна» Жанболата МАМАЯ, учредителя издания и журналиста Дениса КРИВОШЕЕВА компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге в пользу директора ТОО «Алматы Жарнама» Султанбека СЫЗДЫКОВА.
В апреле 2017 года Медеуский районный суд Алматы вынес решение о взыскании с журналистов Ratel.kz и Forbes.kz 50 млн 200 тыс. тенге в пользу экс-министра финансов, а ныне бизнесмена Зейнуллы КАКИМЖАНОВА и его сына, тоже бизнесмена Ильхалида КАКИМЖАНОВА.
Наряду с этим в ноябре 2013 года городской суд Костаная обязал ДВД Костанайской области выплатить Александру ГЕРАСИМОВУ 2 млн тенге в качестве компенсации за нанесенный ему моральный вред в связи с применёнными в отношении его пытками.
А в декабре 2014 года Расиму БАЙРАМОВУ удалось взыскать с ДВД Костанайской области всего 100 тыс. тенге в качестве морального вреда как жертвы пыток. Кстати, Байрамов, имея слабое здоровье, подорванное к тому же отбыванием наказания в виде лишения свободы за совершение преступления, признаться в котором его, как он утверждал, заставили с применением пыток, скончался в феврале 2016 года.
Итак, внутреннее убеждение судей в приведённых примерах различается в более чем 500 раз – от 100 тыс. до 50 млн тенге.
Это внутреннее убеждение судей такое, что моральные страдания от применённых пыток в 500 раз меньше страданий от «неправильной» публикации? Или моральные страдания бизнесмена и чиновника не сравнимы с такими же переживаниями обычного человека? Это, интересно, почему же? Господа и дамы судьи, ознакомьте, пожалуйста, с ходом кристаллизации внутреннего убеждения в этих случаях.
Или сформировавшееся совсем недавно внутреннее убеждение Алматинского городского суда и Алматинской же прокуратуры, что поскольку по делу о взятке в 1 млн долларов ранее не судимые бывший президент МЦПС «Хоргос» Василий НИ и его предполагаемая пособница, характеризующиеся по месту работы и жительства с положительной стороны, вину полностью признали, то их можно освободить от уголовной ответственности.
А вот в Актау в ноябре прошлого года главные специалисты инспекции транспортного контроля по Мангыстауской области отхватили по 7 и 6 лет лишения свободы за туркменский ковер и 300 тыс. тенге взятки.
Боюсь даже спросить, это сколько же стоил этот туркменский ковёр, что сформировал такое неизгладимое внутреннее убеждение суда в Актау.
Евгений ЖОВТИС
http://www.ratel.kz/outlook/pochem_nynche_vnutrennee_ubezhdenie_sudi
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