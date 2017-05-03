В Казахстане врачей, выписывающих дорогостоящие препараты, будут наказывать

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Гость 03 Мая 2017 в 16:54:10
Журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Елжана Биртанова, как в ведомстве борются с теневым сотрудничеством врачей и аптек.
"Это нормы, касающиеся этического продвижения лекарств. Мы наряду с другими нормами, касающимися регулирования лекарственного обеспечения, в том числе фиксации цен на лекарства в рознице, разработали (нормы. – Авт.).
Планируем осенью внести в Парламент, чтобы законодательно закрепить ответственность медработников, не только врачей, но и в первую очередь фармацевтических работников за неэтичное продвижение лекарств, когда дорогостоящие, брендовые препараты предлагаются в первую очередь", – ответил он.
По его словам, для контроля ответственности медработников в этом плане ведомство может вести контроль.
"Существуют соответствующие контрольно-надзорные функции, установленные законом – комитет фармации, а также комитет охраны общественного здоровья, в функции которых входит контроль за соблюдением законодательством. Это в первую очередь по жалобам пациентов. Мы на данный момент прорабатываем национальную лекарственную политику", – пояснил Елжан Биртанов.
Он отметил, что за продвижение дорогостоящих препаратов для медицинских работников будет предусмотрено административное наказание.
https://informburo.kz/novosti/vrachey-vypisyvayushchih-dorogostoyashchie-preparaty-budut-nakazyvat.html
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