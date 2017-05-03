В Алматы водитель напал на полицейского

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danilov 03 Мая 2017 в 17:42:06
На кадрах видеозаписи, размещенной в соцсетях, видно, как мужчина подходит к полицейскому и наносит ему удар кулаком. Его пытается отвести от полицейского рядом стоявший парень, рядом появляется еще один сотрудник полиции. Мужчину скручивают и уводят.
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По данным полиции, инцидент произошел 1 мая почти в 6 утра. В это время экипаж дорожно-патрульной полиции осуществлял охрану порядка в Бостандыкском районе.
"На улице Жарокова ими была замечена машина Toyota Camry, которая ехала в северном направлении по улице Жарокова и нарушала правила дорожного движения: ехала со значительным превышением скорости. Полицейские предприняли меры по остановке машины. Водитель не подчинился, нажал на педаль газа и попытался скрыться. Это было где-то на пересечении с проспектом Абая. Остановить и блокировать движение машины удалось только на Жарокова - Шевченко", - сообщили в ДВД Алматы.
В полиции сообщили, что, несмотря на блокирование движения, правонарушитель предпринял попытку скрыться, но у него это не получилось: сдавая назад, он врезался в другую машину, которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Жарокова и Шевченко.
"Полицейский представился, на что правонарушитель начал себя агрессивно вести, угрожал физической расправой, увольнением из УВД, якобы у него есть связи. Когда ему были разъяснена причина остановки, он снова проявил агрессию и ударил сотрудника полиции", - добавили в полиции Алматы.
После его агрессии полицейскими были применены специальные средства, а именно наручники.
"Поскольку от него исходил запах алкоголя, его повезли на освидетельствование, но он отказался проходить. Это косвенно подтверждает, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Затем правонарушителя доставили в УВД Алмалинского района для дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции Алматы.
Личность правонарушителя установлена. Он - житель Алматы 1986 года рождения. По факту управления машиной в нетрезвом состоянии был составлен административный протокол. Также в отношении него начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания УВД Алмалинского района в ожидании суда по избранию меры пресечения.
https://tengrinews.kz/crime/napadenie-voditelya-politseyskogo-snyali-video-almatyi-317308/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Маке0912 от 03.05.2017 18:00:38
Понторез пьяный, реальный срок светит.
Понторез пьяный, реальный срок светит.
Тоже будем ждать слезного раскаинья в содеяном?
Слезы на глазах, грустное полное сожаления лицо. И что связей у него никаких нет, сказал в состоянии аффекта.
Цитата: SlavOst от 03.05.2017 19:55:24
Надо было мордой в пол сразу, а они с ним танцевать решили... как наглядное пособие это видео для остальных полицейских надо использовать, как не надо себя вести.
Надо было мордой в пол сразу, а они с ним танцевать решили... как наглядное пособие это видео для остальных полицейских надо использовать, как не надо себя вести.
Как мордой в пол? а вдруг и правда связи?
Он - житель Алматы 1986 года рождения.А фамилия его Бесфамильный? Ждем продолжения истории: фамилия моджахеда, его связи и принятые меры.