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Закона.Нет
В Алматы водитель напал на полицейского
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danilov 03 Мая 2017 в 17:42:06
30-летний водитель Toyota Camry задержан за нападение на полицейского в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видеозаписи, размещенной в соцсетях, видно, как мужчина подходит к полицейскому и наносит ему удар кулаком. Его пытается отвести от полицейского рядом стоявший парень, рядом появляется еще один сотрудник полиции. Мужчину скручивают и уводят.

ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!



По данным полиции, инцидент произошел 1 мая почти в 6 утра. В это время экипаж дорожно-патрульной полиции осуществлял охрану порядка в Бостандыкском районе.

"На улице Жарокова ими была замечена машина Toyota Camry, которая ехала в северном направлении по улице Жарокова и нарушала правила дорожного движения: ехала со значительным превышением скорости. Полицейские предприняли меры по остановке машины. Водитель не подчинился, нажал на педаль газа и попытался скрыться. Это было где-то на пересечении с проспектом Абая. Остановить и блокировать движение машины удалось только на Жарокова - Шевченко", - сообщили в ДВД Алматы.

В полиции сообщили, что, несмотря на блокирование движения, правонарушитель предпринял попытку скрыться, но у него это не получилось: сдавая назад, он врезался в другую машину, которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Жарокова и Шевченко.

"Полицейский представился, на что правонарушитель начал себя агрессивно вести, угрожал физической расправой, увольнением из УВД, якобы у него есть связи. Когда ему были разъяснена причина остановки, он снова проявил агрессию и ударил сотрудника полиции", - добавили в полиции Алматы.

После его агрессии полицейскими были применены специальные средства, а именно наручники.

"Поскольку от него исходил запах алкоголя, его повезли на освидетельствование, но он отказался проходить. Это косвенно подтверждает, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Затем правонарушителя доставили в УВД Алмалинского района для дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции Алматы.

Личность правонарушителя установлена. Он - житель Алматы 1986 года рождения. По факту управления машиной в нетрезвом состоянии был составлен административный протокол. Также в отношении него начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания УВД Алмалинского района в ожидании суда по избранию меры пресечения.

https://tengrinews.kz/crime/napadenie-voditelya-politseyskogo-snyali-video-almatyi-317308/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 03.05.2017 в 18:00:38   # 600752
Понторез пьяный, реальный срок светит.
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  728 03.05.2017 в 19:01:40   # 600762
Цитата: Маке0912 от 03.05.2017 18:00:38
Понторез пьяный, реальный срок светит.

Тоже будем ждать слезного раскаинья в содеяном?
Слезы на глазах, грустное полное сожаления лицо. И что связей у него никаких нет, сказал в состоянии аффекта.
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  728 03.05.2017 в 19:11:02   # 600766
Извиняюсь, но все эти слезы выглядят как тренд сезона.
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  Zoggyla 03.05.2017 в 19:18:41   # 600767
А что кандалов даже у полицейских нет? Заковать безумца нужно было.
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  андремас 03.05.2017 в 19:28:01   # 600772
Ох уж эти связи..бабуины блеать.
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  SlavOst 03.05.2017 в 19:55:24   # 600778
Надо было мордой в пол сразу, а они с ним танцевать решили... как наглядное пособие это видео для остальных полицейских надо использовать, как не надо себя вести.
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  DuMoH 03.05.2017 в 20:37:34   # 600794
Цитата: SlavOst от 03.05.2017 19:55:24
Надо было мордой в пол сразу, а они с ним танцевать решили... как наглядное пособие это видео для остальных полицейских надо использовать, как не надо себя вести.

Как мордой в пол? а вдруг и правда связи?
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  старик 03.05.2017 в 20:38:29   # 600796
Quote:
Он - житель Алматы 1986 года рождения.
А фамилия его Бесфамильный? Ждем продолжения истории: фамилия моджахеда, его связи и принятые меры.
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  odysssey 03.05.2017 в 21:15:28   # 600802
А наши правоохранительные органы ведут себя как будто их никто и никогда не тронет, но каково было удивление (20ая сек) что его ударили.. Даже отпор не могут нормальный дать, нахер такие полицейские нужны!
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  ss720 03.05.2017 в 22:44:35   # 600824
А помойму будет ещё хуже, ну представьте , можно же откупиться , это же гениально, сколько стоит послать мента на йух? 10 МРП? Запишите 2
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  charg 03.05.2017 в 22:47:41   # 600825
ну ...завтра послезавтра,выложат ролик с соплями про раскаяние,делов то ,
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  jumanjiqz 03.05.2017 в 23:02:17   # 600830
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