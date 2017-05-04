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ФСБ пресекла ввоз в Россию партии марихуаны из Казахстана
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danilov 04 Мая 2017 в 13:55:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 04.05.2017 в 14:16:28   # 601017
блин папцанов gps подвел ехали на иссык-куль, а мальца в челябу повернули
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  SVOY 04.05.2017 в 14:40:45   # 601024
Шли к успеху.
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  Viktor11 04.05.2017 в 14:49:25   # 601026
Россияне расстроятся теперь.
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