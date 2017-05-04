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В Алматы наркодилеры в открытую рекламируют свой товар на заборах
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danilov 04 Мая 2017 в 14:51:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 04.05.2017 в 15:06:22   # 601030
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
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  grin 04.05.2017 в 15:15:36   # 601033
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
Для этого надо за зарплату работать.
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  TEMIPXAH 04.05.2017 в 16:44:39   # 601044
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...


там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
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  Aлекс 04.05.2017 в 17:38:20   # 601069
Цитата: TEMIPXAH от 04.05.2017 16:44:39
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...


там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
киви кошелек привязан к телефонному номеру, нужно отслеживать по номерам и ловить закладчиков
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  Рамзес 04.05.2017 в 17:48:01   # 601072
Цитата: Aлекс от 04.05.2017 17:38:20
Цитата: TEMIPXAH от 04.05.2017 16:44:39
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...


там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
киви кошелек привязан к телефонному номеру, нужно отслеживать по номерам и ловить закладчиков

Вот именно если захотели давно бы пресекли,но это огромные деньги кто же от доли откажется.
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  Витал 04.05.2017 в 17:49:19   # 601073
самый прикол что они почти все под мусорами и двигаются, так что можно при расследовании как в том анекдоте выйти на старшего по званию, а то и на самого себя
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  КЕДЫ 04.05.2017 в 18:16:03   # 601075
Мусарская тема. Как было так и будет.
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  КЕДЫ 04.05.2017 в 18:19:56   # 601076
Круглые сутки у терминалов оплаты тусовка страждущих идет. В любом ТЦ или кинотеатре или офисе операторов.даже представить невозможно какие там деньги крутятся в масштабах всея руси.
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