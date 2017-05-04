В Алматы наркодилеры в открытую рекламируют свой товар на заборах

Цитата: DuMoH от

какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть... какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...

там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.