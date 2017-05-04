В Алматы наркодилеры в открытую рекламируют свой товар на заборах

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Мая 2017 в 14:51:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22Для этого надо за зарплату работать.
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
Цитата: TEMIPXAH от 04.05.2017 16:44:39киви кошелек привязан к телефонному номеру, нужно отслеживать по номерам и ловить закладчиков
там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
Цитата: Aлекс от 04.05.2017 17:38:20
Цитата: TEMIPXAH от 04.05.2017 16:44:39киви кошелек привязан к телефонному номеру, нужно отслеживать по номерам и ловить закладчиков
там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
Цитата: DuMoH от 04.05.2017 15:06:22
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
какой смысл блокировать сайты продажи наркотиков? лучше выйти на продавцов, если есть объявление и накрыть...
там сложно выйти на продавцов, так как связываешься с ним через мессенджеры, где получаешь информацию о местонахождении товара, который был заранее припрятан где-то за углом, а деньги ты ему отправляешь на киви кошелек. так что пока непонятно как их ловить.
Вот именно если захотели давно бы пресекли,но это огромные деньги кто же от доли откажется.