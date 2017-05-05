В ЗКО чиновнику грозит увольнение за выдачу квартиры спортсмену-инвалиду

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Гость 05 Мая 2017 в 09:23:28
Паратаэквондист Малик Мукашев. Фото: "Уральская неделя"
Речь идет о паратаэквондисте Малике Мукашеве, которому в марте 2017 года акимат Бурлинского района выдал квартиру. Как выяснилось, незаконно.
На заседание агентства по делам госслужбы ЗКО были приглашены все члены жилищной комиссии Бурлинского района, которые занимались распределением коммунального жилья в районе.
"Вы курируете вопросы распределения коммунального жилья среди очередников – социально уязвимых слоев населения и бюджетников.
В этой очереди стоит 742 человека. Почему вы отдали предпочтение в выдаче квартиры Мукашеву, ведь его очередь на квартиру еще не подошла?" , — обратился председатель областного филиала агентства по делам госслужбы Булат Исаков к заместителю акима Бурлинского района Кайрату Утегенову.
Утегенов пояснил, что Мукашеву они решили выдать квартиру в тот момент, когда шло расселение жильцов из аварийного общежития Аксайского индустриального коллежда.
"Людей переселили во временное жилье, где на несколько семей – одна кухня, общий санузел, и мы решили выдать Малику Мукашеву квартиру как очереднику, чтобы облегчить его жизнь", - объяснил он.
Руководитель отдела соцзащиты Бурлинского района Ольга Бассарова, как член комиссии по распределению жилья, пояснила, что это решение они приняли только из благих побуждений.
"Малик Мукашев – неоднократный серебряный призер международных соревнований, бронзовый призер Азиатских игр.
У парня нет обеих рук, а он не падает духом, занимается спортом.
Это пример стойкости и мужества для нашей молодежи, поэтому мы решили улучшить его жилищные условия после выселения из общежития", — высказалась она.
Дисциплинарный совет, однако, благие порывы бурлинских чиновников не вдохновили.
В ходе голосования было предложено рекомендовать акиму Бурлинского района отстранить от должности руководителя отдела ЖКХ Серика Адлялиева, а членам жилищной комиссии вынести предупреждение о неполном служебном соответствии.
"Уральская неделя"