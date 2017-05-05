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Самосуд над подозреваемым в педофилии прокомментировала Генпрокуратура
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danilov 05 Мая 2017 в 14:34:46
Андрей Кравченко заявил, что применение силы рабочими к подозреваемому будет расследовано в рамках уголовного дела.

Заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко прокомментировал, могут ли привлечь к ответственности рабочих, которые поймали и избивали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования шестилетней девочки.

"Проверять – это не значит, что в отношении них будет возбуждено уголовное дело. Если тот человек, которого они задерживали, на каком-то этапе обвинит их в том, что они применили грубую физическую силу, не соответствующую тому уровню общественной опасности, которую он представлял в тот момент, когда они его задерживали, тогда, возможно, будет возбуждено уголовное дело", – сказал Андрей Кравченко журналистам в кулуарах Парламента.

"Расследование пройдёт соответствующим путём в рамках Уголовно-процессуального кодекса. И просто так, я говорю абсолютно уверенно, никто никого к ответственности привлекать не будет. Это будет рассматриваться как в рамках следствия, так и в суде", – заключил он.

4 мая сообщалось, что в Астане шестилетнюю девочку от изнасилования спасла бригада рабочих. Подозреваемому 48 лет, он был ранее судим. Его задержали и доставили в следственный изолятор Астаны. Видео, на котором группа рабочих избивает пойманного ими подозреваемого, распространили в социальных сетях и по Whats app.

https://informburo.kz/novosti/samosud-nad-podozrevaemym-v-pedofilii-v-astane-prokommentirovala-genprokuratura-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 05.05.2017 в 14:41:29   # 601280
Если привлекут, то это будет самый дурной прецедент.
Даже если ничего избивавшим не будет светить, на этапе следствия и допросов потрепают им нервы и, возможно, кошельки.
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  Ratkhan 05.05.2017 в 15:15:24   # 601291
Педофилердерді жаза ретінде піштіру керек, ашық ретінде телеарналардан корсету керек, мүмкін көгілдірлерде азайып қалар
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  Мясников 05.05.2017 в 15:58:22   # 601300
Цитата: Ratkhan от 05.05.2017 15:15:24
Педофилердерді жаза ретінде піштіру керек, ашық ретінде телеарналардан корсету керек, мүмкін көгілдірлерде азайып қалар


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